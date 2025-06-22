溜馬捉放策略奏效逼搶七 雷霆不想恥辱仰賴霍姆葛倫

總冠軍第六戰，溜馬在睿智的卡萊爾教練（Rick Carlisle）策略上有效反制帶領下，群策群力反賞了王者雷霆一場系列賽最大敗，將對手壓制到今年季後賽最低的91分，這些變招，也勢將成為第七戰雷霆反擊的重點。

好消息是，雖然雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）在臨場應變方面稍遜一籌，導致系列賽卡帥一旦出招，雷霆往往難以於該場迅速作出回應，但場與場之間，戴帥的研究與準備仍見出色，這一個回合換他擁有出招的主動權，且看能否有效反撲，卡帥又能否「預判你的預判」，繼續維持在這場鬥智中的優勢。

來看看溜馬第六戰的精彩回擊重點，也繼續探討雷霆可能的應對。

溜馬防守策略的大幅度變化

卡萊爾在第六戰著實令人佩服，筆者前篇分析文「雷霆雙槍完美搭檔已成無解態勢 溜馬處處受制只剩亂刀齊發」提及的幾個溜馬可行反制點，卡帥不僅都有留意到，還做得更多、更徹底！

防守端來說，文中提到的給予威廉斯（Jalen Williams）更多防守挑戰，以及捉放霍姆葛倫（Chet Holmgren），都成為第六戰中溜馬的致勝因子。

第一節開場，溜馬立馬又被雷霆2-10小拉開，奈史密斯（Aaron Nesmith）依舊守不住威廉斯，但暫停回來，溜馬防守決意變招，比賽終於開始進入正戲。在接下來幾波，我們看到變成席亞康（Pascal Siakam）在防守威廉斯，奈史密斯去跟較少負責主攻的哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）卡位對抗，同時間溜馬對於擋拆防守的策略，幾乎是完全的放棄掩體，施壓持球者優先，從而為這一戰奠定了基調。

溜馬防守升級封鎖亞歷山大 路透社

實務執行上，溜馬可說是首次於今年季後賽撤掉了招牌的全場盯人（只餘少數回合），但強度與紀律性猶在，只是省點體力，一切等持球者過半場再開始逼防。

暫停回來之後，防守擋拆持球者一律繞過或擠過掩護，防守擋拆掩護者則一律Show出去換防或延遲復位，總之就是要在持球者過掩護的第一時間形成夾擊，並且主要從側邊施壓，以逼迫持球者多往底線走，從而限制突破與傳球路徑，搭配弱邊饒富紀律的輪轉協防，就此讓奧克拉荷馬掉入失誤陷阱的地獄。

有沒有一點眼熟？這跟上一戰雷霆的總體防守策略思維殊途同歸，一種「以彼之道，還施彼身」，最終讓雷霆丟了多達21次失誤，光失誤就被打了19分、快攻22分，轉換上讓溜馬最終豪奪32分大勝。

更背後的思維，則就是筆者前篇文提到的，必要捉放時，寧願放給霍姆葛倫（Chet Holmgren）出手，也要防堵雷霆雙星跟三分投射。

本戰溜馬拼命撲防三分，但也多了點聰明，弱側邊因為協防紀律常常得一守二，就不急於第一時間被騙跳；擋拆防守就是優先放掉掩體圍堵持球者，本來就屬霍姆葛倫會被放掉最多，就算是雷霆出殺招亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）擋拆，甚至拉威廉斯、霍姆葛倫一起設計多重掩護，在這一場溜馬也都貫徹始終地優先放霍姆葛倫接球，把防守資源堆疊在雙星身上－因為確實就是投資報酬率最高的捉放人選。

霍姆葛倫這隻獨角獸系列賽三分命中率低到只有11.8%，擋拆放他第一時間Pop空檔，可以視為極小的賭注風險；就算讓他切入，雷霆其實應該也有算到溜馬可能會針對他做出取捨，所以一開賽就讓他抓機會搶攻。

可等到溜馬提高防守強度與對抗性，讓雷霆持球者更難第一時間傳出好球後，霍姆葛倫的接球點往往都遠離籃框，徒增持球進攻難度，加上他始終有體能不夠好的罩門，體能歷經大量對抗下滑後，進攻把握度就此也一路電梯向下，不僅徹底被透納（Myles Turner）給壓制，連進攻信心都消失。

溜馬捉放霍姆葛倫收到成效。 路透社

最終霍姆葛倫打出系列賽最差的9投2中、0罰球4分表現，在第一節10-2攻勢兩次得手後，全場再無命中。其糟糕表現，也讓溜馬更有餘裕地以五守四，從而給予雷霆雙星更多的防守人力與更巨大的防守強度，這一戰雙星的必殺擋拆，因而也在粗暴的人數優勢，遭到破解。

想想看這等於在10-2攻勢後的44.5分鐘，溜馬對雷霆打出106-81的防守壓制，何其難得！

溜馬進攻端增加的「不合理籃球」

進攻端，卡帥同樣出招，確實地增加了團隊在「不合理籃球」：少靠一點團隊，多靠一點個人進攻能力強打的比例重新分配。

我們再次看到了麥克康奈爾（T.J. McConnell）宛如重現奈許風采般的殺進殺出，颯爽切入上籃、中距離跳投與切傳，僅上場24分鐘就打出12分9籃板與全隊最高6助攻，我們也看到了席亞康更強勢於內線與罰球線附近要球的積極單打。

另一方面，同樣是在第一節暫停回來之後，卡帥也讓子弟兵們更積極地於三分線「動」了起來。

2-10落後時，溜馬在底角方面，還是屬於站樁等球居多，所以依舊處於被封鎖局勢，但等到暫停回來，角色球員們開始跑了，無論是從底線掩護中繞出接球，或者從底角上提至45度接球投射，溜馬從不拘泥於底角Catch & Shoot開始，讓對手不再能用同一套站位斷球線，溜馬三分投射分佈得更為機動，從而擺脫了底角三分遭封鎖的陰霾。

哈利伯頓與席亞康。 美聯社

最終溜馬底角三分雖仍只有8投2中，這次卻能繳出42投15中35.7%的高水準三分火力表現，尤其受惠於強勢防守促成的攻守反擊，單場42次出手數是整個總冠軍戰的新高，光三分球就比對手多出21分。

扣掉滿滿垃圾時間的第四節，雙方三分火力差距更來到35投14中、4成命中率對上20投3中、僅15%命中率；從SPOT UP定點投射方面，此戰雙方21-9較之第六戰的徹底逆轉，也可看出此戰雙方外線火力熱度的差距。

除此之外，卡帥此戰也為上一戰失去存在感的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）重新設計定位，打法上化繁為簡，傳球以快速長傳為主，減少下球後的過多運球，下球則多聚焦於幫忙搶分的直接投射，對於帶傷的他，有效達成揚長抑短，確保上場時能對球隊帶來正向貢獻，同時也檢討改進了自己第五戰第四節的保守用兵，讓哈利伯頓的時間，多分了些給近況絕佳的麥克康奈爾。

當然，回過頭來，溜馬進攻端的突圍而出，也還是從防守做起。

除了防守反擊的幫助，最關鍵之一還是讓霍姆葛倫於進攻端早早消耗體力，明顯他從第二節起，防守端的移動速度就開始下滑，無論是溜馬要打不合理籃球單兵亂刀，或者切傳出外圍空檔，他因此都成為了一個被找麻煩的主要對象，半場有了防守缺口的雷霆，就此也讓溜馬更有機可趁。

麥克康奈爾成了影響勝負的關鍵因子。 路透社

放眼下一戰，雷霆的反擊，溜馬的抵禦

溜馬經歷兩敗後，終於做出有效回擊，而這一回，輪到雷霆了，且看在這生死之戰，能否及時換他們破解第六戰對手的變招。

首要關鍵還是在第六戰的焦點人物霍姆葛倫，如果繼續讓溜馬在進攻端消耗他，連帶會影響雷霆的防守體系，但你無法阻止溜馬選擇捉放，破解之道，果然還是得提高其進攻把握度。

個人方面說起來簡單卻又困難，霍姆葛倫能否及時找回外線準頭，三分線哪怕只要3成，大概率都能拆掉溜馬的如意算盤；倘若不行，那只能求他做出更好的護球、做好更強硬進攻籃框的心理準備，讓溜馬的捉放，回歸單純的大打小錯位噩夢。

團隊支援方面，務求幫助他在更容易進攻的點接到球，倘若每一球都要他從三分線勞累地大跨步穿過層疊人海上籃，著實也不現實，能否讓他多於油漆區接球快速打背框，或者透過雙塔連線更接近籃框接球甚至直接轟炸，端看戴格諾教練如何優化其落位與接球設計。

防守端溜馬第六戰臨場祭出的奇襲，著實讓雷霆驚喜，不過以整季脈絡來說，也應該非雷霆第一次遭遇的陌生招式，這些讓亞歷山大與威廉斯陷入苦戰的佈陣，時間軸拉長，應該仍足夠雷霆找出破解之道。

第六戰的大敗，亞歷山大本身著實也需要負很大責任，正負值-40破紀錄糟糕的威廉斯有些非戰之罪，端看數據他並不算打得很糟，最主要是一直跟著丟分組合在場上。

威廉斯在第6戰寫下尷尬紀錄。 美聯社

首節溜馬捉放霍姆葛倫有成與三分回神之後的強力反撲，讓亞歷山大失去冷靜，不斷想靠一己之力打破印城內縮鐵桶，卻被反噬成8次失誤以及多次輕鬆反擊，更是整場雷霆失敗的縮影。

這位王牌的優點之一，就是在吞敗後的下一戰總能找回冷靜，雙星與戴格諾教練，能不能在第七戰回歸理性沉穩，再次回到球權分散、提前出球、勤奮掩護、快速傳導的突圍正軌，以破解溜馬防守資源對持球者集中堆積的絕高防守強度，將是進攻端的關鍵。

防守端方面，首先戴格諾教練務必要認真看待，一個系列賽不斷重演的大問題：還能容許麥克康奈爾繼續重傷球隊嗎？固然這位堪稱當代巴瑞亞（J.J Barea）的後衛，再次演繹了卡帥體系的板凳暴徒精髓，但以雷霆防守強者的深度，實在也不該這樣一而再、再而三，至少四場比賽的讓他予取予求，如果到了第七戰，戴帥還是看不出誰才是那個扭轉戰局的關鍵氣氛者，再敗一場也不意外，是該派人專責把麥克康奈爾當作王牌般對付的時候了。

當然，不免俗還是要再次強調這是場終極的總體戰。六戰下來，角色球員能否發揮決定勝負，這一戰溜馬又是靠著6人得分上雙，7人投進三分球，力壓又被守成巨頭籃球的對手。

亞歷山大仍要避免陷入單打獨鬥陷阱。 美聯社

但這些綠葉們的發揮，除了神奇的麥克康奈爾，全部也都有賴於先發能否於比賽前期，為球隊取得領先優勢，彷彿誰能先聲奪人，該方的綠葉群士氣與準度就會自動加乘，從而逐漸拉大雙方角色球員的火力支援落差。

究竟第七戰，雷霆與溜馬誰能先佔據前期上風，幫助綠葉於外線投射穩住信心，從而打出較優的總體戰力呢？

回顧系列賽前的首篇總冠軍戰分析文「攻守進階數據壓制！雷霆唯快不破如豪華版溜馬 總冠軍還有懸念？」，當時筆者就提到，這兩支是某程度相當類似的球隊，只不過雷霆更臻攻守俱佳，但歷經六場的苦戰，溜馬將自己的攻守兼具，赫然抬高到了接近王者的程度，比起進攻，甚至在防守提升上，更讓人刮目相看。這也讓整個系列的終極第七戰，更可說是名符其實，本季聯盟最好的兩支攻守俱佳球隊的最後對決。

究竟是雷霆獲勝，邁向可能到來王朝的第一步呢？還是溜馬寫下可歌可泣，以小搏大的歷史血淚第一冠？明天，就讓我們迎接過去45季以來的第8次熱血搶七大戰吧！

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