總冠軍賽最迷人的Game7！ 七大面向看溜馬如何逆襲登頂

2024-25 NBA總冠軍賽即將迎來最終高潮，這將是聯盟繼2016年騎士逆轉勇士在第七戰封王後，睽違九年再次有win or go home的Game7，也將是聯盟史上第20次。回顧第六戰，溜馬面對背水一戰的局面，全隊將士用命，靠著板凳群爆發貢獻48分，以108比91大勝雷霆，將戰局逼成3：3。這場勝利不僅創下系列賽最大勝分差，更象徵這支黑馬從未放棄的韌性與決心。

但不利的是，歷史數據顯示過去19次總冠軍賽第七戰，僅有四次由客隊贏球奪冠，前一次就是2016年由詹皇與厄文領軍的騎士。備戰系列賽最終章，溜馬能否完成最終奇蹟? 以下從七大面向來探討印城挑戰逆襲的勝負關鍵。

1. 持續限制SGA，從下盤對抗壓制進攻發動

溜馬第六戰針對亞歷山大的下盤攻擊，讓他罕見有多達8次失誤。 新華社

第六戰雷霆主將亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)發生平生涯例行賽與季後賽最多的8次失誤，絕大多數來自溜馬對他持球階段的高強度對抗。尤其是對其下盤穩定性的壓迫，讓SGA難以輕鬆發動進攻，干擾他的節奏與傳切選擇。溜馬若能延續這種策略，並靈活變化包夾時機，將有機會再次削弱雷霆進攻主軸。尤其奈哈德(Andrew Nembhard)與奈史密斯(Aaron Nesmit)的側翼壓迫、透納(Myles Turner)在中線的影子防守，仍是防守布局的核心。

2.帶傷上陣受到影響，掌管節奏仍需要哈利伯頓

哈利伯頓在第六戰多次硬解投進高難度進球，溜馬需要他有更多這種表現。 路透

儘管哈利伯頓帶著小腿傷勢出賽僅23分鐘，速度與爆發力受限，難以頻繁切入，投籃起跳高度也受到困擾，但他在場上的領導與串聯仍具有戰術價值。預期雷霆第七戰應會做出調整降低他的影響力，哈利伯頓可以嘗試轉為「高位策應者」，減輕身體負荷同時維持串聯攻擊。

此外哈利伯頓總冠軍系列賽還沒有在左側進球過，若能出其不意從左側進行奇襲，或許能破解雷霆針對他佈署在右側的防守陷阱。但假若傷勢依舊困擾著他的進攻，只要他能用傳球與視野為球隊攻擊帶來流動，「哈利魔法」仍是不可替代的核心。

3.溜馬成功掐斷雷霆得分之鑰 讓威廉斯回歸沉寂

威廉斯第六戰寫下總冠軍賽史上最差的-40正負值。 美聯社

雷霆前鋒威廉斯(Jalen Williams)在第五戰狂轟40分，然而第六戰溜馬防守策略調整得宜，封鎖住威廉斯讓他僅得16分，下半場更是掛蛋。溜馬採取快速輪轉、防守收縮與壓縮出手空間的策略奏效，讓他難以施展招牌變速切入與中距離跳投，成功掐斷雷霆另一個穩定的攻擊發動點。第七戰若能持續保持對威廉斯一拿球即壓迫的態勢，並限制他與SGA的同側擋拆配合，雷霆的得分點將再次被孤立，重演過於依賴新科MVP而導致進攻失衡。

4. 外圍對球的壓迫 是溜馬轉換快攻的引爆點

麥克康奈爾這系列打出「落選秀驕傲」，攻守兩端存在感極大。 法新社

第六戰溜馬製造雷霆21次失誤，並轉換為大量快攻分數，這正是他們最擅長的「為快不破」殺招。特別是麥克康奈爾（T.J. McConnell）替補上來後改變球賽節奏，與奈哈德等人在中線的偷襲抄截與預判傳球動線，成為推動溜馬跑起來的引爆器。溜馬若能延續這種高壓迫式的前場干擾，將是取得比賽主導權的關鍵。

5. 控制失誤是勝負分水嶺 對溜馬更注重要

雖然控制失誤是老生常談的勝負因素之一，但對溜馬卻特別重要。溜馬團隊命中率不見得能一路維持高檔，但是強大的原因在於全隊進攻回合夠多，能創造更多投籃機會。溜馬第六戰克服先前被雷霆包夾與油漆區協防，產生大量失誤的缺失，全場僅10次失誤，遠優於雷霆的21次，代表他們拿到更多進攻回合。第七戰若溜馬仍能維持10次上下的失誤，快速攻守轉換將成為溜馬主動壓制雷霆的槓桿。

溜馬的火力雖無明星級的單點爆發，但靠著分享球的文化，讓任何球員都可能成為關鍵。只要繼續維持低失誤、球權分散，第七戰依舊有機會上演全員皆兵的「致勝方程式」。

6.除了哈利伯頓、席亞康雙核心 溜馬板凳軍團不能失常

托平在這系列賽化身射手，Catch and Shot的穩定性極高。 路透

溜馬前六戰板凳場均得分43.5分，創下總冠軍賽紀錄，其中托平（Obi Toppin）的表現最令人驚喜，除了原有的體能優勢，他一上場就能迅速抓下防守籃板，並第一時間推動反擊。再者，他的二波衝搶，補扣也屢屢為球隊注入能量。托平雖然不適合做過於複雜的持球進攻，但他展現外線catch and shot的穩定度，有效拉開雷霆防守圈，使溜馬的突破空間變得更寬廣。教練團應考慮增加他的出場時間至25分鐘以上，特別在透納下場休息時，由他與席亞康搭配構成靈活且機動性高的鋒線組合。

此外，這系列打出「落選秀驕傲」的麥克康奈爾，是溜馬在短時間內能帶來最大能量的衝擊者，他截然不同的控場節奏成改變比賽的最佳第六人，登場時機考驗教頭卡萊爾(Rick Carlisle)的調度。至於奈哈德在哈利伯頓受到傷勢困擾之際，他就是替代發動機，且具備「大心臟屬性」的特質，關鍵時刻的單打能力也是有目共睹。

防守端方面透納絕對是不二核心，對位霍姆葛倫（Chet Holmgren）構成明顯壓制；進攻時他的掩護質量、外線能力也迫使霍姆葛倫得殘酷二選一，若決定追出三分線，禁區將失去高大護框屏障；反之選擇沉退，透納就有可能從外線送上遙遠的祝福。因此雖然透納得分不多，仍是雷霆無法放投的對象，他的正負值穩定在溜馬前段班，證明其在戰術與防守體系中「定海神針」的地位。第七戰若透納能早早命中 1-2 顆三分球，不僅有機會直接點名霍姆葛倫，更能逼雷霆調整陣型，打亂輪轉節奏。

7.溜馬得突破雷霆多特、卡盧索兩大防守悍將

溜馬得盡量避免走入雷霆多特(右)與卡盧索(左)設下的防守陷阱。 路透

雷霆系列賽三場贏球的關鍵，防守悍將多特(Luguentz Dort) 與卡盧索(Alex Caruso)攻防一體的表現居功厥偉。兩人由外而內，強大的協防覆蓋範圍，對溜馬在罰球圈附近要發動進攻，形成強大壓迫，因此發生多次失誤。此外，當兩人能參與進攻，雷霆就有火力升級的紅利。但第六戰，溜馬在包夾來臨前就能提前處理球避免受困，徹底壓制兩人影響力；而防守端讓多特全場僅得 3 分，卡盧索更是全場掛蛋更是贏球關鍵。第七戰雷霆或許會嘗試讓多特、卡盧索自主發動進攻、擔任轉換第一波推進者，重新撕裂防線，溜馬得「預判你的預判」提前因應。

總結上述七點，在一戰定生死的高壓下，經驗、節奏控制與團隊執行力都將被放大檢視。雷霆擁有年輕天賦與更完整的戰力深度，但溜馬在本系列賽中展現出更強的戰術對應與執行力，印第安那溜馬早已改寫球迷對他們的定義，從外界眼中的黑馬，到總冠軍的爭奪者，這支溜馬已經讓人刮目相看。第七戰不只是誰高舉金盃的爭奪，更是團隊意志、角色價值與戰術智慧的極限考驗。溜馬的團隊籃球來到最後篇章，我期待卡萊爾的調度經驗，能率領這支不被看好的黑馬，完成 NBA 歷史上最具傳奇色彩的封王之路。

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