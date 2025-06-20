溜馬創造不可能逼進搶七 看好打臉聯盟劇本一舉奪冠

G6雷霆在客場91：108慘敗，溜馬成功把今年NBA總冠軍賽逼進「搶七」。

溜馬G6創造許多不可能

1、總冠軍賽前ESPN專家團32人預測，29人認為雷霆將會成功奪冠，只有3人看好溜馬。

2、溜馬例行賽50勝，雷霆例行賽68勝(史上第七)，這是總冠軍賽史上勝場落差最大組合。

3、溜馬G6成功讓雷霆只能慢下來打，雷霆全場只出手74次，跟例行賽場均92.7次，季後賽場均90.7次，完全在不同檔次。溜馬成功防守限制雷霆速度，溜馬為自己打開贏球契機。

4、溜馬板凳球員G6一共摘下48分，從板凳上來的兩名關鍵替補前鋒托平、後衛麥克康奈爾一再成功改變比賽節奏和情勢，令雷霆防線措手不及，為溜馬添加無比能量。溜馬總冠軍系列賽板凳場均得分43.5分，創下總冠軍賽板凳紀錄。

落選秀麥克康奈爾(右)今天又扮演改變節奏的奇兵，上場24分鐘多就有12分9籃板6助攻與4抄截全能表現。 路透

5、溜馬G6製造雷霆21次失誤，其中雷霆王牌球星亞歷山大只打三節就失誤8次。雷霆二號球星前鋒威廉斯上半場砍16分，下半場0分。溜馬完美修正G5失誤累累困境，靠防守成功反制雷霆。

6、「搶七」一切都有可能，賽前一面倒預測和評價，溜馬從不被看好落水狗打成奪冠大黑馬，壓力倒向雷霆這一邊。

搶七決勝關鍵有三個對位和焦點

第一：雷霆王牌亞歷山大發揮，只要亞歷山大無法防守，產生帶動性和各種進攻威脅，雷霆贏面更高一些。

亞歷山大被溜馬的防守壓迫到竟然發生了8次失誤，平了生涯最高。 美聯社

第二：溜馬必須打出最佳防守，拆解雷霆團隊進攻系統，讓雷霆只能慢下來打半場攻防，並落入只靠兩大核心球星亞歷山大、威廉斯不斷單打陷阱。

第三：三分球，溜馬需要三分火力和牽制，雷霆同樣需要三分火力拉開空間，打出更多反擊和快攻，三分手氣就是防守、球星之外決勝X因子。

G6雷霆再次陷入系列賽輸球噩夢，團隊進攻被溜馬破解，上半場只有3次助攻，全靠威廉斯和亞歷山大兩人單打獨鬥支撐，加上三分球11投1中，三分命中率不到一成。

雷霆從球星單打到團隊體系，再到三分球全部被溜馬困死，節奏被迫慢下來，不輸才怪。

哈利伯頓帶傷上陣激勵了全隊士氣，自己也投進大號三分擊垮雷霆士氣。 美聯社

溜馬G6證明他們可以一再打出這種高強度+高效防守對位，從全場壓迫釘人開始，甚至退回後場變換區域聯防困住雷霆，還能有效壓縮雷霆三分出手空間，做到完美弱邊補防，溜馬防守應變和調整確實很有一套。

NBA劇本是雷霆奪冠，我的劇本是溜馬奪冠。搶七，沒有什麼不可能。

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