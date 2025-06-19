雷霆雙槍完美搭檔已成無解態勢 溜馬處處受制只剩亂刀齊發

總冠軍第五戰，局勢仍如「雙塔執行時間成奪冠關鍵 雷霆三劍客覺醒溜馬更難招架」一文中所推估，越往溜馬的不利方向走。

前一戰未能把天賦更佳的對手從現實與精神雙雙打垮，僥倖的他們除了士氣面微妙的變化外，更多了一場修正戰術的進化空間，加上雷霆比起第四戰，確確實實地又走在更多人打得越來越好的道路上，當這一回奧克拉荷馬的三分外線是43.8%時，要讓他們輸球有多艱難？

季賽的王者，這一戰打出了系列賽攻守兩端最好的雙向壓制，來看看雷霆怎麼全方位致勝，瀕臨「Win Or Go Home」絕境之戰的溜馬，機會又在哪裡？

進攻端：三分回神，更多元擋拆，關鍵殺手組合

雷霆的三分，不會天天失準，總會有個幾場不錯，在第四戰的18.8%還能死裡逃生之後，這一戰士氣高昂且定位清楚的雷霆綠葉們，繳出了高達43.8%的三分命中率，威廉斯（Jalen Williams）、多特（Luguentz Dort）、華勒斯（Cason Wallace）

與維金斯（Aaron Wiggins）攜手投出了22投13中近6成的準頭，這些也反映在雷霆遠超平均、本戰37比23輾壓的團隊「SPOT UP」定點投射得分上。

當外線傳出去投得進，系列賽下來變化與組合越來越多的雷霆拉擋拆找錯位好戲，也就越來越多點開花，越來越找不到防守重心與防不勝防。

雷霆找回外圍火力，也讓溜馬防線更難防範。 路透社

除了讓雙塔更站穩上場腳步的擋拆運用：霍姆葛倫（Chet Holmgren）有裡有外多種進攻手段，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）則在短短20分鐘就傳出全隊第二高的4次助攻，有他在場，全隊進攻效率飆漲，在雙塔無論齊上或單上，表現都漸入佳境情況下，雷霆系列賽貫徹將透納（Myles Turner）拉出禁區的進攻策略，也就益加得利。除此之外，早先也不乏使用的後衛群互相擋拆，在綠葉們本場的火力奧援下，亦變得更有效率。

遑論上一戰關鍵時刻就已成殺招的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）搭檔，彷彿在預知溜馬仍將繼續圍堵亞歷山大優先前提下，更多轉移出手權，讓威廉斯快速下球打對方措手不及，而讓亞歷山大作餌擔任更多Playmaker角色，這樣的微調，最終讓前者砍下生涯季後賽最佳的40分，後者則再次傳出10助攻。

當然，這同樣也是拜此戰外圍強力支援之故，進一步也分散了對兩人的防守，亞歷山大球傳的出去，兩人擋拆交換防守者，更形同雙重錯位，屢屢看到他們對換防後的對手，執行中距離起手的1對1單挑，成效斐然。

亞歷山大穩定輸出30分，朝FMVP之路邁進。 美聯社

前三戰亞歷山大對奈哈德（Andrew Nembhard）20投7中5失誤，對奈史密斯（Aaron Nesmith）14投5中2失誤，合計命中率僅35.3%，但近兩戰下來，透過不同的拉錯位方式，對這兩位已雙雙提升至21投10中，以及7投4中，命中率飆高至5成。

在主要圍剿亞歷山大的防守賽局中，更且讓這兩位原本在面對威廉斯就身材居劣勢的側翼組，對位被打得相當悽慘，第一主要防守者的奈史密斯被打到28投16中，對履被交換成為錯位防守者的奈哈德來說，更壯碩的威廉斯可能比亞歷山大更難扛，也被打了個9投5中，這也成為了這兩戰末段戰況膠著時，雷霆最可靠取分的殺招，而溜馬還是沒能找到應對之道，甚至因為威廉斯使用效率的提升，而更加難防。

防守端：製造陷阱，封鎖傳球路線與底角投射

當然，雷霆的底蘊還是來自防守。最直觀的貢獻，就是透過15次抄截與壓迫對手22次失誤，打出26比18的攻守轉換分差，且巨量取得32分的失誤得分與17分的快攻得分，光這兩項就比溜馬的9分、13分多出27分，幾乎就決定了勝負。

經過五場激戰的洗禮，雷霆在第五戰展現了最壓制溜馬團隊進攻的防守佈陣，有云之是因為哈利伯頓（Tyrese Haliburton）受傷導致？實際上並非如此，早在第一戰，雷霆就證明哈利伯頓的身高、對抗性與速度，注定他不是那個能靠切入撕裂雷霆內縮防線的球員。

哈利伯頓受傷勢影響更難拉開空間。 路透社

第五戰在哈利伯頓受傷前，這位明星主控本也一樣難以突破，他的受傷更多影響的是本身的投射手感，讓他更難以拉開空間，以及隊友被迫要更多接手高位擋拆的持球者工作，但卻沒有哈利伯頓的控傳水準，導致失誤更多，被打出更多反擊，這正是今戰奈哈德被罵爆，眾多低級失誤背後的脈絡。

簡單歸納，雷霆嚴明地針對溜馬的擋拆設下陷阱，兩位防守者泰半由掩護者跟著溜馬持球者亦步亦趨、保持微幅距離的沉退，擋在身前，一位隊友必要時則補防卡位Roller長人，致命關鍵則在原先防守者或擠或繞過掩體，從側邊展開的包夾，相當有紀律的形成了包夾陷阱，逼使溜馬持球者只有極小的視野與特定方向能傳球。

而當持球員遭圍困被迫出球時，兩側埋伏在底線附近，站在溜馬往底角傳球路徑上的防守者，就能夠快速預判啟動：斷球線＋快速推進反擊，Easy Basket。

這就是為什麼溜馬會被抄截多達15次，失誤多達22次，並且因為失誤大量得分的原因。你不切不行，不然只是徒然在外圍你傳我、我傳你，切了要是停球，則會被圍剿掉球或攻勢中斷（中距離只有5投2中）。

雷霆強大的抄球能力迫使溜馬大量失誤掉分。 美聯社

但如果切傳呢？對手又站死傳球路徑、製造陷阱逼你往預設路線傳球。溜馬大量奔跑與傳導的團隊進攻，在第五戰是真正陷入泥沼。

從數據上，可以更清晰佐證溜馬的籃球本色，在第五戰掉漆之嚴重。強勢的攻守轉換下滑了超過5分（只剩下18分），快攻與失誤得分都低於水準，擋拆持球進攻只剩20分，季後賽這項目場均14分的哈利伯頓此戰且只拿下2分，加上傷勢影響，本戰他僅得切入6次，靠罰球拿到4分，0次運動戰出手、0助攻，就連助攻都只有2次。

團隊定點投射剩23分，在雷霆巧妙佈陣於往底角傳球路線上後，本戰的底角三分更只剩下可憐的5投3中，要知道前四戰溜馬場均可是13投6.3球命中，顯見被封鎖之深，雷霆連在這一塊，第五戰都成了贏家（9投6中）。

從傳球數據來看，本場溜馬比雷霆多了127次傳球（336次），助攻數卻還比對手少1次（23-24），更足見溜馬的團隊籃球到了第五戰，是被壓迫至多麼彆扭的窘境。

或許會有讀者說，但最後也只輸11分，看起來沒那麼慘？實則這是靠第三節與第四節麥克康奈爾（T.J. McConnell）與席亞康（Pascal Siakam）超脫團隊籃球範疇，抓住了下半場雷霆體能衰退後，協防強度下滑的機會，更憑藉個人能力的強攻籃框，單節各得13分與14分所拚來的縮小分差。

雷霆嚴明針對溜馬的擋拆設下包夾陷阱，讓對手攻勢難以開展。 美聯社

但到了決勝時期，當雷霆不再保留體力時，加上溜馬又想重回團隊進攻定勝負卻反倒失誤連連，結果就是我們看到的好不容易追到僅剩2分，回頭轉瞬間卻被大量失誤後反擊，迅雷不及掩耳地再次被拉開分差。

溜馬還有機會嗎：重整防守策略，改變跑位與調度的可能性

陷入絕境的溜馬，得先求捍衛住主場的存活，才有餘裕把目光重新放回總冠軍，但在這之前，他們有很多攻防兩端的工作需要研究改善。

首先，是宛如一直被挖大水壩漏洞，越來越堵不住的雷霆多點開花。就筆者觀點，對手的外線準度非自己能控制，這些只能靠更勤於奔跑來嘗試干擾，但須要將重點抓回來：到底要重點防誰？放誰？

第五戰的溜馬有些變成像是顧此失彼，都想兼顧，結果就是誰都沒能守住，但我認為焦點還是要放回來，如何優先壓制已經逞凶整整五節的亞歷山大與威廉斯雙人舞。

威廉斯大爆發讓對位的溜馬側翼難以抗衡。 美聯社

雖然我們都知道，雷霆會不斷頻繁的拉擋拆，直到換到想要的錯位為止，但初始的防守者依舊有調整空間。就數據上而言，五戰下來奈史密斯是真的扛不了威廉斯，哈利伯頓、席亞康都是成效更好的選擇，這部分有沒有可能調整？

另外，溜馬還是可以考慮捉放策略，只是這回將策略性放鬆對象，押寶在霍姆葛倫（Chet Holmgren）。

第五戰霍姆葛倫命中率不高，主要在於出現空檔時雖然勇於持球單打，卻屢屢失投，以雷霆三巨頭來說，放他單打原本失手或對抗干擾成功的機率，就比亞歷山大與威廉斯來得大，就有限防守資源堆積的取捨，原本他就是投資報酬率更高的人選，重點更在就算擋不下其進攻，以消耗體能的觀點，消耗霍姆葛倫的回報也更高。

讓霍姆葛倫在進攻端更加疲累，溜馬就更有機會在防守端打到腳步遲緩的獨角獸，破解雷霆讓他換防到三分線上的如意算盤，同時也可以削弱下半場隊友體能下滑時，對他大範圍協防威嚇性極為倚賴的防守體系。

系列賽下來無論輸贏，霍姆葛倫是唯一五場正負值全部為正值的雷霆球員，還連續兩場超過+10，溜馬著實可以考慮從他針對下手。

霍姆葛倫或許會成為溜馬捉放的對象。 路透社

進攻方面，首要任務甚至不是提高得分效率，但求不要再掉入陷阱，頻繁失誤被輕鬆打反擊大量丟分，這是讓球員挫折感最重的失分方式。

卡萊爾教練（Rick Carlisle）下一戰進攻端的優先眼光，猜想就是要解決原本固定的大量分數來源、兩側底角射手的埋伏站位，第五戰不僅被封的乾淨，還屢屢被斷線的問題。

是設計讓兩側底角埋伏球員，有更多於三分線上的跑動與臨場接應呢，抑或者是更進一步搭配繁複掩護的繞出跑位呢？溜馬必須止住對手預判下切傳底角的失血，同時找回倚重的底角三分火力。

當然，這也有賴球員們戰勝第五戰士氣與信心動搖的自己，Open三分出手，溜馬於第五戰僅僅12中1（雷霆16中6），這絕對不只是手感問題，更來自今年季後賽溜馬球員前所未有的巨大壓力。

另方面，正如筆者於第三戰賽後分析「更兇更快更狠！破解SGA超高位擋拆 溜馬強勢回應雷霆危機四伏」就曾聊到的，激戰至此，溜馬若還想贏球，就不能排除任何可能，哪怕是也要跟著打一定比例的「不合理籃球」。

哈爾特斯坦上場時間不多卻能擴大雷霆進攻效率。 美聯社

之前是哈利伯頓增加了更多進攻威脅幫助球隊，第五戰則靠著麥克康奈爾與席亞康的個人強攻，差點再次完成逆襲，這些當然也受益於團隊幫忙創造機會，但無疑更偏向個人能力的展現。

第五戰賽後卡帥受到不少質疑的點就在於：為什麼第三節的救星麥克康奈爾，第四節只打了4.6分鐘？跟單節3失誤的奈哈德，以及明顯帶傷還扛了9分鐘的哈利伯頓相對比，確實更凸顯了這個調度的爭議性。

卡萊爾教練賽後是說，因為第三節麥克康奈爾耗力甚鉅，第四節看起來已經很累，所以減少他上場時間。但這個說法並不太被買單，卡帥自己亦還補充說道，會在賽後重看錄影，重新審視這個調度是否確有改善空間。

哈利伯頓早已發出宣言，無論如何他都會上場，這當然令球迷感動，但實務上，如果他的狀況變成不利於球隊，為了贏球，總教練也得很果斷地減少其上場時間，這才是真正做到靠團隊贏球。

麥克康奈爾第三節奮力搶攻讓溜馬得以追近比分。 路透社

當然，哈利伯頓肯定還是球隊的靈魂，且看卡帥能不能在他有限的上場時間內，協助其極大化發揮，同時在他下場時，是否更進一步鬆綁「不合理籃球」的可能性，再次靠亂刀破壞雷霆既定且已證明有效的對策。

畢竟眼下局勢已刻不容緩，再重複原有的團隊籃球，看來只是更加走進死胡同，溜馬能不能在第六戰，為我們再次帶來一些驚喜意外呢？

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