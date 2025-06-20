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唯一「海歸派」球團卻怕怕 黃暐傑參加中職選秀會是狀元嗎？

聯合新聞網／ 凌軒
旅美球員黃暐傑宣布投入中華職棒選秀，成為今年唯一「一位」海歸派球員。 美聯社
旅美球員黃暐傑宣布投入中華職棒選秀，成為今年唯一「一位」海歸派球員。 美聯社

旅美球員黃暐傑宣布投入中華職棒選秀，成為今年唯一「一位」海歸派球員，台鋼雄鷹會選他成為選秀狀元嗎？如果台鋼雄鷹不選，第二順位的富邦悍將會選嗎？黃暐傑真的是下半季即戰力球員嗎？看過這麼多旅美球員回來台灣職棒的表現，還是不期不待比較不會有傷害。

黃暐傑在2014年與美國職棒響尾蛇隊簽約，台灣首位加盟響尾蛇隊的球員，簽約金50萬美元，2014年10月入選U21世界盃棒球賽但響尾蛇不放人，2015年小聯盟第一個球季從1A出發，那一年出賽15場有12場先發，取得7勝3敗、防禦率2.00的好成績，入選了未來之星明星賽。

該年響尾蛇隊放行去打亞錦賽取得補充役資格，但卻在亞錦賽結束後受傷，影響到2016年開季是留在基地復健調整，從新人聯盟一路投起到高階1A，表現不盡理想。

2019年是黃暐傑受注目的一年，受邀大聯盟春訓，在熱身賽出賽3場表現不佳，無法擠進大聯盟開季名單，從2A出發表現不俗被看見，4月24日升上大聯盟，出賽4場投5.1局，沒有勝敗，被8支安打其中1支全壘打、2次三振、5次保送、5失分只有2責失、防禦率3.18。

黃暐傑2015年曾為中隊出征亞錦賽，取得補充役資格。聯合報系資料照
黃暐傑2015年曾為中隊出征亞錦賽，取得補充役資格。聯合報系資料照

黃暐傑隔年2020年再受邀大聯盟春訓，卻受新冠疫情影響，大聯盟延到7月再開賽，小聯盟停賽，黃暐傑在8月被釋出，一直留在台灣自主訓練，2021年有探詢是否要參加中職選秀，但他執意再拚美職而婉拒，這是他第一次有機會返台。

2021年年底去打多明尼加冬季聯盟。隔年2022年跟舊金山巨人簽下小聯盟合約，再度重返美職，雖在3A有3勝2敗的成績獲續約，在12月的冬季會議被海盜隊以規則五選秀挑走。2023年手肘韌帶受傷進行韌帶置換手術整季報銷，2024年6月進入實戰打擊練習階段，手肘不適經診斷是肌腱撕裂，在8月初再度動刀。

黃暐傑度過難捱的2年復健期，今年都在台灣復健調整，已經進入到牛棚投球階段，球速有140公里以上，最快9月可以上場比賽。經紀公司表示，「原先想法是等年底去多明尼加打冬季聯盟，尋求明年度的美國職棒機會，但近期他想快點比賽的感覺越來越強烈，在和家人討論後決定選秀。」

今年中華職棒是選秀小年，只有黃暐傑一位旅美海歸球員投身選秀，自然成為選秀狀元的聯想，由於9月才能上場比賽，對於下半季的戰力仍有一定程度的助益，最要著眼的是明年開始的球季。

黃暐傑(左)曾是上過大聯盟的球員。 路透
黃暐傑(左)曾是上過大聯盟的球員。 路透

台鋼雄鷹握有選秀狀元籤，依今年的戰力需求，以及明年沒有多一位洋將，若有黃暐傑先發，或可再找一位洋砲進來的戰力考量，的確有選黃暐傑當狀元的可能。

倘若台鋼雄鷹不選，第二順位的富邦悍將會選嗎？雖然選進來有可能在今年下半季幫忙拉抬戰績，但富邦悍將近幾年飽受旅美球員受傷之苦，如果再選黃暐傑，會不會重蹈覆輒呢？都是要一再思量之處。

黃暐傑近幾年有傷病史，是球團考慮的重點，近幾年旅美回來的球員都被「過譽」了，大多數表現都不符期待，而且受傷頻仍，讓球團對於選擇旅美球員都有一點怕怕，深恐投資沒有回報。

況且黃暐傑是上過大聯盟的球員，中職前一位上過大聯盟返台加盟中職的球員是張育成，月薪平均月薪高達220萬元，是中職目前最高薪的球員；林子偉獲得樂天桃猿提供約1200萬台幣合約；王維中合約總值約1230萬台幣。

沒有上過大聯盟的返台旅美球員中，以最高階級3A的江少慶，簽下4.5年、總額6120萬、平均月薪113.3萬元的巨額合約。胡智爲上過大聯盟，他在2021年與統一獅簽下2.5年合約，第一年月薪54萬、第二年月薪60萬以上、第三月薪66萬以上，另有200萬激勵獎金，合約總值超過2000萬。

黃暐傑近幾年有傷病史，是球團考慮的重點。聯合報系資料照
黃暐傑近幾年有傷病史，是球團考慮的重點。聯合報系資料照

這些都是簽下黃暐傑之後，球團可能要付出的薪資水準，若沒有達到這些水準，不一定可以簽下黃暐傑，會不會淪為選秀空包彈，變成首輪一場空，都是台鋼雄鷹與富邦悍將要選或簽黃暐傑之前，先要去「協調」之處，避免到頭來一場空。

至於對黃暐傑返台投身中職的表現，當然是希望他可以有很好的表現，不要有之前旅美球員回來之後的「習性」發生，也要奉勸各位，不要有期待，期待太高就更容失望過高。

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黃暐傑 棒球專欄 中職選秀

凌軒

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