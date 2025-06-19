MLB版唐西奇戲碼 紅襪送走狄佛斯若沒進季後賽就是失敗交易

紅襪重磅交易走陣中第一強棒，也是美聯最強DH狄佛斯（他的OPS在美聯專職DH中排第一），令人驚訝的點不只是他的明星等級，還有交易時機和始料未及。幾乎和NBA獨行俠送走唐西奇一般，沒人預見這筆交易案會發生。前一刻還打出關鍵全壘打，幫助紅襪橫掃洋基，但馬上被趕下飛西雅圖的包機，隻身坐計程車回芬威球場整理行李。

消息指出，教士、勇士和藍鳥是另外三支有跟紅襪洽談的球團，但他們態度都不如巨人隊積極，所以才讓狄佛斯前往灣區。但除了這幾隊以外，幾乎所有人都被蒙在鼓裡，根據運動家網站問到的一個國聯制服組成員說：「我嚇到了，我以為會在球季結束後，或是交易大限時，而不是在六月中，還是在橫掃洋基之後。」另一個美聯制服組則說：「我們內部群組整個爆炸了。」

狄佛斯不願意接受紅襪請求移防一壘，是目前透露出來被送走的主因。紅襪高層覺得他們已經誠意十足，大老闆亨利先生（John Henry）都親自飛到堪薩斯市去找狄佛斯懇談了，換來的仍是狄小胖的堅持己見，這可能讓大老闆覺得臉上無光。當過大聯盟GM的包登（Jim Bowden）推測，這可能是亨利老闆或紅襪總裁布雷斯洛（Craig Breslow）的自尊受損，憤而交易。老爹歐提茲則是苦勸小老弟，要以球隊勝負為重，別把自尊擺在第一。從球團最高層到狄佛斯本人，都陷入了意氣之爭，誰也不讓誰，兩邊都覺得是對方的錯，活像一對吵架的情侶。但老爹認為，再好的親兄弟都會吵架，但這種事情家醜不外揚，對外放話是最不應該的事。

狄佛斯不服管理階層更改守位的決定，讓紅襪總裁布雷斯洛(圖)的自尊受損。 美聯社

站在紅襪球團的立場，我是那個付錢的甲方，連大老闆都移樽就教親自出馬了，狄佛斯還是不買單，送走你剛好而已；但對狄佛斯來說，紅襪球團的操作方式，在在都是對他的不尊重，像是在沒跟他溝通，就簽下了和他相同位置的布萊格曼，不只先斬後奏，還在春訓時直接要他讓位；好不容易狄佛斯接受了DH的新職，在卡薩斯受傷後，布雷斯洛動腦筋在狄佛斯身上，要他去補一壘空缺，在勸不動狄小胖後，布雷斯洛接下來的操作是對媒體放話，藉由輿論施壓，反而狄佛斯這邊極為克制，除了一兩次公開說要換守位哪有那麼簡單，其餘時間都保持沈默，用場上表現來代替發言。

狄佛斯是2018年紅襪奪冠陣容唯一碩果僅存的球員，當年功臣如今全部離隊。其中最令人扼腕的絕對是貝茲（Mookie Betts）的交易案。亨利預料貝茲會在2020年後成為自由球員市場大魚，擺明不想付錢的他，下令時任紅襪棒球事務總裁的布魯（Chaim Bloom）把這位剛拿下第三座銀棒獎的外野手送走。當年和道奇隊換來的佛度戈（Alex Verdugo）、當斯（Jeter Downs）和康納黃（Connor Wong）如今只剩最後者還在陣中，但他今年的26場出賽中，連一分打點都沒有打下，已經退居二號捕手。紅襪眼巴巴看著道奇給了貝茲12年的大約，在五年內拿下兩次世界大賽冠軍，而且貝茲願意為了球隊需要，去守任何一個位置。

波賈茲在2022年拿到第五座銀棒獎後，紅襪隊放他投入自由球員市場，讓他和教士隊簽下長達11年合約。 法新社

接下來是波賈茲（Xander Bogaerts），在2022年拿到第五座銀棒獎後，紅襪隊放他投入自由球員市場，讓他和教士隊簽下長達11年的合約。這兩位自家培養出來，還正值當打之年的球星相繼離隊，讓紅襪迷怨聲載道，質疑球隊根本沒有要在美東火藥庫爭雄的決心。高層面臨兩好球的壓力，決定要揮棒了，把寶押在狄佛斯身上，在2023年球季開打前，亨利老闆率領了浩浩蕩蕩的制服組大批人馬，殺到狄佛斯在多明尼加的老家，說服了他簽下10年三億一千三百萬美金的合約，要他成為紅襪的少主。

但有一個問題，狄佛斯個性木訥寡言，不像貝茲、波賈斯等學長，天生就有領袖氣質，更離大前輩老爹力扛山河的氣勢差上一大截。在紅襪隊表現不佳、積弱不振時，狄佛斯鮮少出來精神喊話，提振士氣，讓從2021年後就沒進過季後賽的紅襪隊一直少一個休息室裡的定海神針。

把狄佛斯送走，是布雷斯洛重整陣容的最後一步，在2023年十月接任布魯的他，曾在大聯盟投球12個賽季，擁有耶魯大學生物學學位的他選手生涯退役後，馬上加入小熊隊的制服組，很快就成爲艾普斯坦（Theo Epstein）的左右手。紅襪是布雷斯洛選手時期的前東家，也給了他第一次獨當一面的機會，今年簽下布萊格曼、王牌投手克羅謝（Garrett Crochet）和終結者查普曼（Aroldis Chapman）當然是代表作，但他在前一年簽的吉歐里托（Lucas Giolito）是個不折不扣的大災難，兩年3700萬合約中第一年是純養傷，今年這位左投的自責分率爲4.73，還有前道奇少主布勒（Walker Buehler），他更慘，5.95。還有，布雷斯洛也是那個把拍賣哥賣到勇士隊，換來葛瑞森（Vaughn Grissom）的人。此外去年他在交易大限前換來的派克森（James Paxton）、辛斯（Lucas Sims）、賈西亞（Luis Garcia）和捕手簡森（Danny Jansen），如今沒有一個人還在隊上。

狄佛斯(右)在加盟巨人的記者會上說的那句「巨人要我守哪裡都可以」，更是重重打在紅襪臉上。 美聯社

在橫掃洋基後，紅襪隊戰績推進到38勝36敗，雖然還是美聯東區第四，還落後給榜首洋基五場半，但他們在外卡排行榜上擠入前三名，眼看今年是有季後賽希望的，但在季中僅因為不肯去守一壘這種理由，就把陣中最好的棒子交易走，看在紅襪球迷和其他球團眼中，這就是一種竪白旗的表現。布雷斯洛在交易後嚴詞否認他們今年放棄了，但如果今年還是跟季後賽無緣，他肯定就是頭號戰犯。

尤其是狄佛斯在加盟巨人的記者會上說的那句『巨人要我守哪裡都可以』，更是重重打在布雷斯洛的臉上。未來不知道在芬威球場，布雷斯洛會不會嚐到獨行俠總經理哈瑞森（Nico Harrison）那種被全場球迷唾棄的滋味。

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