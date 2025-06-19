中職／象猿龍各有不利之處 統一上半季冠軍三連霸機率高

上半球季進入最後兩週賽程，依目前戰局來看，當然是暫居龍頭的桶一非常有希望連續3年都奪下上半季冠軍，至於台鋼及淘汰指數已歸零的富邦，則是可以好好準備下半季了，而緊追統一在後的中信、味全、樂天3隊對於上半季冠軍尚未完全絕望，就近況來說，這3隊要翻盤的關鍵及機會有多大呢？

樂天從17日開始13天12戰，是爭冠最大的不利之處。聯合報系資料照

樂天在6月的戰績是普通的5勝5敗，團隊打擊率為2成65、場均得分4.2分都與整季平均相差不多，其中陳晨威、林立、林子偉的單月打擊率都在3成以上，進攻端並沒有太大問題；但投手方面就有較多的麻煩，6月團隊防禦率高達4.60，場均失分是多過得分的4.8分，先發輪值中除了防禦率1.9的魔神樂之外，包括威能帝、黃子鵬、波賽樂、曾仁和等，防禦率都在4.5以上，牛棚也是不穩定，投手是6月勝率剛好5成的一大因素。

至於這兩週，樂天更是面臨地獄補賽週，13天要打12戰，在投手表現不佳的狀況下，樂天要奇蹟奮起奪冠的可能性很低，上半季就先以打進前段班，多拿幾勝穩住全年戰績為主要目標吧。

味全6月進攻火力斷層多，是跌落到第4名的主因。取自CPBL TV

5月底還跟統一在龍頭位置相互糾纏的味全，6月只打出4勝7敗，因此目前掉到第4名，與統一有4.5場勝差，打擊不振是味全6月失速的最大原因，團隊打擊率僅有2成45，場均得分是4分，不算差，但卻是前4名中最低的，吉力吉撈．鞏冠、王順和、張政禹及劉俊緯的打擊率超過3成，其餘主力打者如郭天信、李凱威等的單月打擊率都不到2成，季前鉅額簽下的朱育賢打擊率2成31、1轟，陳子豪更只有1成29、0轟的表現。

投手的成績也退步，6月的場均失分是3.72，比開季至5月底多了近1分，防禦率也從2.48升高到3.17，艾璞樂連兩場先發不佳後被調至後援，就之後的賽程來看，這調度並沒有太大問題，味全接下來還有8場比賽要打，但中間都有1至2天的休息日，先發投手輪值是足夠的，徐若熙、鋼龍、龍聖、伍鐸在6月的表現維持得不錯，且有6場在天母主場，但如果打者無法趕緊回溫，翻盤的機會只會越來越渺茫。

中信先發戰力出狀況，有可能在上半季冠軍爭奪戰中飲恨。聯合報系資料照

中信在6月打出6勝4敗的成績，團隊打擊率高達2成79，場均得分更是多達7分，打擊火燙將球隊戰績推升到第2名，詹子賢、岳東華、許基宏、高宇杰這4名主力野手的打擊率都在3成以上，詹許兩人也合計打了8轟。

進攻端在高檔，但投手表現相對較差，團隊防禦率超過4，場均失分來到4.5分，先發投手中的羅戈、黃博多依然有優異的壓制力，傷癒復出的鄭浩均也有恢復前年水準的跡象，但德保拉受傷、盧孟揚還在努力扛起輪值一角，先發投手不足是中信從17日開始6連戰的最大考驗，這6場比賽任何一場的勝負都會影響到落後給統一2.5場勝差的中信能否上演大逆襲，17日的首戰已惜敗給台鋼，接下場場更是重要，其中新洋投李博登是關鍵，今年多在3A出賽的他，不久後應有機會亮相，如果有不錯表現，會讓中信奪冠出現些希望。

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