長嶋茂雄傳奇生涯(下)：上場就是全力拼戰 造就一代「職棒先生」

《長嶋茂雄傳奇生涯(上)：轟破六大學紀錄 巨人3號三壘手的誕生》

成為職棒新鮮人的長嶋，熱身賽的18場比賽就狂敲7轟，讓他自信滿滿地迎來1958年球季開幕。首戰他強碰那時生涯已經累計182勝的國鐵王牌金田正一，「職棒第一強投」對上「六大學第一強打」的對決一觸即發，也引爆球迷的高度關注。

結果，兩人首次交手，金田四個打席對長嶋共投出19球，讓長嶋不只一安未得，還連吞四次三振。長嶋十次嘗試揮擊有九球揮空，僅僅只有一球擦到球皮而已。在當時日本社會尚有「職棒與六大學孰強孰弱」的爭論下，身為職棒代表招牌的金田卯足全力，彷彿在告訴這個才剛畢業的小伙子：「這世上還有這樣的球，你見過嗎？」且隔天金田中0日上場後援，又再賞給了長嶋一次三振。

長嶋熱身賽的好表現，讓年少的他一度以為打職棒不難，但受到金田的震撼教育後開始改觀，瞭解到職棒是不努力就無法立足的世界。長嶋隨後成績一路竄升，最終新人球季繳出打擊率3成05、29轟、92分打點的頂尖水準，拿下央聯全壘打、打點雙冠王，還跑出37次盜壘成功。不過有一場對廣島的比賽，長嶋雖然把球轟出大牆，卻在繞壘時忘記踩踏一壘，使得全壘打反而變成出局，讓他與「3成30轟30盜」紀錄擦肩而過，讓他相當扼腕。

1959年發生了一件讓日本棒球界沸騰的大事：昭和天皇將在親臨球場觀賞職棒。在當時日本民眾仍普遍把天皇當神一樣崇拜的氛圍下，這對職棒來講可是非常大的肯定，許多人都很期待這場將於6月25日舉辦，由巨人對上阪神的「天覽試合」。興奮不已的長嶋為了迎接比賽，前一天還煩惱該用哪支球棒上陣，最後在猶豫不決下，先列出五支候補放在床邊，並在早晨起床後決定使用右邊數來第三支路易斯威爾（Louisville Slugger）製的棒子。

面對這個大場面，巨人總教練水原茂也一星期輾轉難眠，並且特地在賽前齋戒沐浴，現場替天皇解說的，則由央聯洋聯會長鈴木龍二和中澤不二雄負責。比賽正式開打，兩隊在場上卯足全力，果然打得難分難解，巨人的四五六棒長嶋茂雄、坂崎一彥和新人王貞治都開轟，這也是長嶋與王貞治「ON砲」首次同場炸裂，至於阪神的藤本勝巳也有全壘打演出。直到九局上半打完，雙方仍然維持4比4僵局。

輪到九下巨人進攻的時候，時間已經超過九點。而天皇表定最晚九點十五分必須離場，使得九下巨人要是沒有得分，天皇勢必看不完整場比賽。此時，阪神場上後援的是新人投手村山實，村山當初因為想和長嶋對決，於是拒絕巨人的邀約，選擇加盟阪神，前一天的比賽才後援4局，沒被敲安打還飆出7次三振，包括對長嶋也投出三振和滾地球出局。

九下首位站上打席區的長嶋，事前並不知道天皇有時間限制的事情，只一心想著「一定要打出去」。在球數2好2壞下，長嶋面對村山的第五顆內角偏高的速球出棒，把球轟上了外野看台，形成一發再見全壘打，讓天皇能夠看完整場比賽，也讓巨人贏下這場關鍵的「天覽試合」。

在這場萬眾矚目的比賽當英雄，使得「長嶋茂雄」四個字不只棒球圈，從此成為日本家喻戶曉的一個名字，日後，長嶋還曾經參加昭和天皇在位五十周年的宴會，昭和天皇還親口稱讚他當年的表現，並問他：「那支全壘打是直球嗎？」長嶋則畢恭畢敬、立正站好回答：「是的！」

長嶋這石破天驚的一轟，伴隨著日本進入經濟爆發期，電視媒體推波助瀾等等因素，使得巨人和他自己的人氣不斷竄升。凡是講到棒球，就會聯想到巨人隊及「天覽試合再見轟」的長嶋茂雄。後來巨人更是靠著長嶋、王貞治兩位強打，加上川上哲治領軍，在1965到1973年達成職棒史上絕無僅有的九連霸「V9」成就，更是將這股熱潮推向高峰。

長嶋茂雄入選野球殿堂時的表彰儀式。 圖／野球殿堂博物館授權提供

長嶋和王貞治組成的「ON」砲大殺四方，年度打擊獎項往往都由兩人包辦。不過對比性格認真嚴謹的王貞治，長嶋一直給人率性而為的印象。有次巨人隊開會，並要求選手們寫下心得提交，相對於王貞治的心得是條列式的「一、XXX；二、OOO」，長嶋心得上卻只留下一句「確實都瞭解了」。還有次比賽，教練團下令三壘的長嶋往邊線布陣，但長嶋觀察打者的動作，認為對方敲出三遊間滾地球的機率高，於是擅自抗命往游擊靠，結果打者還真敲出三遊間滾地球，讓長嶋策動了一次雙殺。事後雖然被罰錢，但長嶋依然選擇相信自己的直覺。

對長嶋來講，來球場就是要服務球迷、打給球迷看，因此他總是用全力在場上拼戰，平常碰到偏一點的壞球，只要自認能打就會出手。連全力揮棒落空導致頭盔掉落，都成了他的標誌之一。相對地，他非常痛恨故意保送，曾經面對故意保送時，不拿球棒站上打擊區表達抗議。被視為天才的長嶋，私下則是賽後一回到家，就在家中瘋狂練習揮棒，練完後才去就寢。

長嶋一旦上了場，專注力就全放在比賽上，有回他帶著還小的長子長嶋一茂去看球，但因為該場比賽表現不好，使得他一直想著比賽的事情，直到回到家，老婆問起兒子去哪了，才想起來把一茂忘在球場。

長嶋出色的攻守表現甚至被大聯盟注意到。某次日米野球結束後的宴會上，道奇老闆歐馬利（Walter O'Malley）曾經拜託讀賣新聞的正力松太郎，希望能租借長嶋兩年。奉迪馬喬為偶像的的長嶋，本身也確實對挑戰大聯盟非常有興趣，但當時巨人隊正逢戰力交接期，正力不願拱手將主力三壘讓人，此事因此告吹，否則長嶋差點就成為日本棒球史上第一位登上大聯盟的球員。

無論是多厲害的選手，遲早會碰到老化下滑的問題。1972、73年賽季，年齡已經突破35大關的長嶋，儘管還是都敲出20轟以上，但打擊率皆未滿三成，使得川上監督建議長嶋要不要就此引退。川上雖然帶領巨人九連霸，但隨著後面幾年戰況越來越驚險，使得外界不斷出現川上應該卸任，由長嶋接任兵符的聲浪。長嶋則是強烈懇求再讓他奮戰一年，即使不拿錢也沒關係。都說到了這個份上，川上於是讓長嶋再拼新球季。

1974年，中日以些微差距拿下央聯冠軍，終結巨人挑戰十連霸的美夢，表現依然沒有起色的長嶋也宣告引退。總計長嶋的職棒生涯出賽2186場、有9201個打席，共敲出2474安打、444轟、1522分打點，另有190次盜壘成功。打擊三圍.305/.379/.540，拿過5次聯盟MVP、6次打擊王、2次全壘打王、5次打點王，以及17次最佳九人，並且是日職史上唯一「從新人到引退」每一年都拿下最佳九人的選手。

在滿場告別的球迷中，甚至還包括了往後同樣成為傳奇重砲的落合博滿。長嶋對大家喊話：「我等巨人軍永久不滅！」一句成為經典。他不只成績出色，加上天覽試合再見轟及多次比賽的關鍵表現、還有渾然天成的明星氣質，讓球迷們對他印象極為深刻，因此有著「職棒先生」的綽號（ミスタープロ野球，有時甚至簡稱Mr.的「ミスター」就是指長嶋）。

長嶋茂雄選手生涯回顧。 影片來源：読売ジャイアンツ官方YT

宣布引退的長嶋，隨即在大眾的期待下轉任監督。然而，一卸下球員身分就當總教練，不像川上當初還曾先當部門教練磨練過，加上碰到V9主力引退或老化，使得長嶋一接手的1975年苦吞爐主，也成為目前巨人唯一一次日職賽季墊底。

體驗到當總教練有多困難的長嶋，不時會向川上哲治、水原茂、三原脩、鶴岡一人等名教練討教，這些總教練都不約而同告訴長嶋面對比賽，至少要準備三套計畫。而長嶋認為要讓巨人重振，就必須仰賴王貞治回春，因此從日本火腿交易來安打製造機張本勳入隊，寄望他能刺激王貞治達到良性競爭。果然在1976、1977賽季，長嶋巨人連兩年拿下央聯冠軍，但日本一大賽都敗給阪急。

長嶋一邊想盡辦法維持戰績，一邊重建V9後的巨人隊，並曾仿效巨人創隊初期的「茂林寺特訓」展開「伊東特訓」。特訓雖然辛苦，不過參加的江川卓、西本聖、中畑清和篠塚和典等球員，都成為1980年代的巨人隊主力，更因為這次特訓締結革命情感，每年都會到長嶋家中聚會。

然而，經歷過V9輝煌時代的巨人隊球迷，無法忍受「長嶋巨人」1978到1980年間竟然連三年未能奪冠。1980年球季落敗後，讀賣新聞一天就收到超過五千通抗議電話，使得仍在長嶋等不及年輕選手養成完畢就黯然下台。長嶋有自信若能再帶一年，一定可以拿下冠軍，只可惜時不我予，隔年藤田元司領軍巨人隊，新世代球員們果然開花結果，成功拿下日本一。

長嶋茂雄第二次監督時期奪下兩次日本一，並且培養出松井秀喜。 影片來源：DRAMATIC BASEBALL 2025 YT

離隊的長嶋儘管受到其他球隊邀約，大洋甚至還刊登「WE LOVE NAGASHIMA」的全版廣告，並且在橫濱元町架設看板拜託長嶋加盟，但長嶋依然選擇先充電一段時間，接觸棒球以外的世界，一晃眼就是十多年過去。直到1992年，日本足球熱潮興起，棒球界感受到威脅，讀賣內部因此秘密進行問券調查，讓大家選出最可能帶領巨人及棒球圈重返榮耀的教練人選。結果長嶋獲得壓倒性支持，大家都認為長嶋對棒球全力燃燒的熱忱，是帶領巨人隊的不二人選。

因此，讀賣社長渡邊恆雄十月親自拜託長嶋，握著他的雙手請他再度出山執教。這次長嶋回歸，知道培養年輕選手不易，不是一、兩年就能搞定的事情。於是長嶋訂出了「千日計畫」，並且在上任後，馬上選中當時高中第一強打松井秀喜。在長嶋的心目中，認為松井高中畢業時的魁梧身材，已經足以站上一軍，希望他能夠好好表現，成為「日本的迪馬喬」。

1994年，長嶋在「10.8」決戰擊敗中日龍隊，並且打敗如日中天的西武，奪下自己執教生涯的首次日本一。接下來則是在1996年、2000年拿下央聯冠軍，以及在2000年擊敗王貞治率領的大榮鷹「ON對決」拿下日本一。隔年，長嶋自認已經達成「千日計畫」，並培養出其他下個世代的主力選手，和新任總教練人選原辰德，因此選在2001年球季退下監督一職。隔年原辰德接任總教練，果然拿下日本一，松井則在奪冠後挑戰大聯盟，加入迪馬喬曾效力的紐約洋基隊，代替長嶋圓了當年的夢想。

長嶋茂雄曾擔任2003年亞錦賽日本隊總教練，可惜比賽打完後健康出問題，無緣繼續領軍出戰2004雅典奧運。 聯合報系資料照

後來長嶋當上日本國家隊總教練，原先計畫要拼2003年亞錦賽及2004雅典奧運。不過就在札幌的亞錦賽打完後，承受巨大壓力的長嶋一回到東京，就因健康問題住院吊點滴2天，幾個月後又爆發腦梗塞，使得球隊不得不改由中畑清代理指揮。日後雖然出現康復跡象，不過這幾年健康狀況再度惡化，往往得用輪椅代步。

當年長嶋天覽試合敲再見轟的村山實，儘管始終不服氣地抱怨「那是顆界外球」，不過日後仍和長嶋成為好友，彼此互取小名談笑。但和長嶋同年生的村山，已經在1998年辭世。長嶋當初在立教大的戰友，還曾在1959年以「四連投四連勝」擊敗巨人率領南海奪冠的杉浦忠，也已經在2001年逝世。

最後，2025年6月3日，長嶋也迎來壽命的盡頭。

長嶋茂雄在1988年入選日本野球殿堂。 圖／野球殿堂博物館授權提供

長嶋自認闖蕩棒壇多年，始終秉持著「忠義對球迷、信義對選手」的信念，認為如果沒有球迷，職棒也將不復在。如同迪馬喬在洋基從一而終，並且感謝上天讓他成為洋基的一員，同樣地，長嶋也感謝上天讓他成為巨人隊的一員，帶給他一個無悔的棒球生涯。

有一次，長嶋被媒體問道：「對長嶋而言，棒球究竟是什麼呢？」而他是這麼回答的：

「棒球這個運動，即是人生。」

日本一代「職棒先生」長嶋茂雄於2025年辭世享壽89歲。路透

商品推薦