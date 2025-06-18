快訊

台被美太平洋艦隊納「嚇阻任務區」 學者籲環太軍演邀當觀察員

要求伊朗「無條件投降」？傳川普對動用美軍打擊伊朗核設施日趨積極

地牛翻身！上午7時34分台南楠西規模3.9地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／味全龍砸重本得分效益卻差 能否再現炸裂陳子豪成關鍵

聯合新聞網／ Tzuyi
簽下億元大約的陳子豪，今年的表現就很不符合身價，相較於去年下滑非常多。聯合報系資料照
簽下億元大約的陳子豪，今年的表現就很不符合身價，相較於去年下滑非常多。聯合報系資料照

2023年靠著優異的投手表現，技壓群雄奪得冠軍的味全龍，2024年因打擊的狀況落差太大，未能如願連霸，甚至連季後賽門票都沒拿到。休賽季針對打擊部門進行改造，從自由市場網羅陳子豪及朱育賢兩門重砲，打擊教練則改由克魯茲全面接管，張泰山則改任集團基金會的棒球總監。

今年例行賽開打初期，龍隊面臨打線磨合的問題，即使打擊率、上壘率、長打率等各種成績都進步，但較少的戰術，讓他們得分非常辛苦。來到上半季尾聲，再來看看他們的成績，戰績依舊十分膠著，未能如預期的一飛衝天，反而從原本前兩名徘徊，變成A段班保衛戰。

影響戰績最大的因子，則是過去是味全大補丸的富邦悍將，今年成為攪局者。龍隊過去拿下不錯的戰績，很重要的是他們對悍將很有一套，靠著一面倒的對戰表現，替自己增加不少勝場。但本季反而是統一、樂天及中信取得壓倒性的成績，味全卻只拿下6勝4敗，加上對戰獅隊及兄弟敗多勝少，自然難更上一步。

戰力仍然無法向上突破，很主要的原因在於龍隊的打擊，相較於去年雖有大幅進步，但整體成績只是接近統一、樂天及中信的表現。但他們的場均得分還是不如預期，同樣出賽場次的情況下，全壘打及壘打數都優於中信兄弟，但得分卻硬是少了超過30分，這是他們戰績只能在中段徘徊的主要原因，他們需要思考如何提高上壘率及得分效益。

朱育賢目前整體成績還不錯，已經貢獻5轟，但因為四月中旬受傷下二軍休養，回到一軍後表現時好時壞。聯合報系資料照
朱育賢目前整體成績還不錯，已經貢獻5轟，但因為四月中旬受傷下二軍休養，回到一軍後表現時好時壞。聯合報系資料照

另一方面，他們大手筆網羅的朱育賢及陳子豪兩位強打，目前的貢獻度還是有限。朱育賢目前整體成績還不錯，已經貢獻5轟，但因為四月中旬受傷下二軍休養，回到一軍後表現時好時壞，尤其對戰樂天及統一打擊率都只有2成左右，當然傷癒復出確實需要更多的調整，若能克服對戰的差異，才能幫助球隊贏得更多勝利。

但簽下億元大約的陳子豪，今年的表現就很不符合身價，相較於去年下滑非常多，除了新人年只出賽1場不計算外，只優於2023年的大低潮，目前是生涯次低的成績。他能簽下令人稱羨合約，主要就是他有傲人的長打火力，只是轉戰龍隊後並沒成為紅衣大砲，反而成為卡彈的火槍，長打率、OPS+等數據都低於聯盟平均值，而且他的打點表現及製分能力，都退步非常多。他獲得大量的出賽機會，但所有成績卻不如預期，加上他得點圈打擊率僅0.18，將會直接影響球隊成績。過去他還身披黃衫時，季中常被下放二軍調整，回來就有不錯的成效，或許葉總可以考慮比照辦理，即使再也聽不到炸裂神曲，也要看到炸裂神威才行。

除了新成員外，原本的主將劉基鴻，相較於2023年打出狀元身手，近兩年的成績就有所落差，即便今年已較去年提升，扛中心打者仍略顯不足。一直以來很穩定的李凱威，今年的打擊三圍、OPS、OPS+、製分能力等各項成績都略顯下滑。前幾年倚賴的林孝程，背號讓給陳子豪後，連機會都被奪走，賠了夫人又折兵，今年甚至沒上過一軍。這些昔日主力球員，今年配合「豪、朱」加盟，打序一直變換，任務的改變可能或多或少受到影響。

味全龍原有主將劉基鴻，相較於2023年打出狀元身手，近兩年的成績就有所落差。中央社
味全龍原有主將劉基鴻，相較於2023年打出狀元身手，近兩年的成績就有所落差。中央社

本季味全龍依舊維持慣例，勇於嘗試不同年輕小將，包含劉俊緯、王順和都陸續崛起。然而受到兩位重砲的加盟，並沒有產生好的化學效應，尤其是陳子豪的低迷，讓教練團針對打序的安排、戰術的執行不斷調整，至今都還在磨合，還沒有找到最佳陣容。龍隊教練團，首要需找回陳子豪經典的「炸裂」本色，再找出最好的打序，或許下半季仍很有看頭。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

陳子豪 棒球專欄 味全龍 中華職棒

Tzuyi

追蹤

相關新聞

中職／味全龍砸重本得分效益卻差 能否再現炸裂陳子豪成關鍵

2023年靠著優異的投手表現，技壓群雄奪得冠軍的味全龍，2024年因打擊的狀況落差太大，未能如願連霸，甚至連季後賽門票都沒拿到。休賽季針對打擊部門進行改造，從自由市場網羅陳子豪及朱育賢兩門重砲，打擊教

長嶋茂雄傳奇生涯(上)：轟破六大學紀錄 巨人3號三壘手的誕生

日本傳奇球星長嶋茂雄在2025年6月3日與世長辭。放眼日本職棒歷史，長嶋可說是舉足輕重的一位球員，長年身為聯盟頭號看板的他，甚至還有「職棒先生」的響亮封號。他的離世讓日本棒球界感到十分不捨，從長嶋過去

邦茲之後舊金山再無30轟打者 狄佛斯能否終結重砲荒？

隨著大聯盟賽季進行到將近一半，檯面下醞釀的交易談判也正如火如荼地展開，但絕對沒人能想得到，今年交易市場開的第一槍，竟然就是發震驚全聯盟的重磅消息，紅襪隊突發將當家重砲狄佛斯（Rafael Devers

賈吉不愧洋基史上最強打者 專家認證他已超越「棒球之神」

誰會是今年大聯盟美聯的全壘打王與MVP呢？很多人都相信應該是「法官」賈吉（Aaron Judge），不單火力連發且打擊率高得嚇人。根據BetMGM線上體育博彩賠率顯示，賈吉目前仍是全壘打王的熱門人選。

灰熊主動交易貝恩為哪樁？ 魔術力拚奪冠賭未來2至3年

灰熊和魔術達成今年夏天NBA最大宗球員交易，灰熊送出先發得分後衛貝恩，從魔術換來兩名後衛安東尼、波普，外加四個首輪籤和一個首輪互換。 灰熊很清析進入「推倒重建」，交易全隊第三號得分手，也是最重要

中職／五星級洋投陣瀕臨瓦解 如留不住羅戈兄弟下半季堪憂

又來了，近日美日球探追逐徐若熙的消息備受媒體報導，其實還有另一名球員也吸引多位日韓球探到場關注，他就是中信的洋投羅戈，羅戈與中信的合約附帶逃脫條款，現階段他正好可以行使逃脫權利，上週對統一先發時就有韓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。