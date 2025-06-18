中職／味全龍砸重本得分效益卻差 能否再現炸裂陳子豪成關鍵

2023年靠著優異的投手表現，技壓群雄奪得冠軍的味全龍，2024年因打擊的狀況落差太大，未能如願連霸，甚至連季後賽門票都沒拿到。休賽季針對打擊部門進行改造，從自由市場網羅陳子豪及朱育賢兩門重砲，打擊教練則改由克魯茲全面接管，張泰山則改任集團基金會的棒球總監。

今年例行賽開打初期，龍隊面臨打線磨合的問題，即使打擊率、上壘率、長打率等各種成績都進步，但較少的戰術，讓他們得分非常辛苦。來到上半季尾聲，再來看看他們的成績，戰績依舊十分膠著，未能如預期的一飛衝天，反而從原本前兩名徘徊，變成A段班保衛戰。

影響戰績最大的因子，則是過去是味全大補丸的富邦悍將，今年成為攪局者。龍隊過去拿下不錯的戰績，很重要的是他們對悍將很有一套，靠著一面倒的對戰表現，替自己增加不少勝場。但本季反而是統一、樂天及中信取得壓倒性的成績，味全卻只拿下6勝4敗，加上對戰獅隊及兄弟敗多勝少，自然難更上一步。

戰力仍然無法向上突破，很主要的原因在於龍隊的打擊，相較於去年雖有大幅進步，但整體成績只是接近統一、樂天及中信的表現。但他們的場均得分還是不如預期，同樣出賽場次的情況下，全壘打及壘打數都優於中信兄弟，但得分卻硬是少了超過30分，這是他們戰績只能在中段徘徊的主要原因，他們需要思考如何提高上壘率及得分效益。

朱育賢目前整體成績還不錯，已經貢獻5轟，但因為四月中旬受傷下二軍休養，回到一軍後表現時好時壞。聯合報系資料照

另一方面，他們大手筆網羅的朱育賢及陳子豪兩位強打，目前的貢獻度還是有限。朱育賢目前整體成績還不錯，已經貢獻5轟，但因為四月中旬受傷下二軍休養，回到一軍後表現時好時壞，尤其對戰樂天及統一打擊率都只有2成左右，當然傷癒復出確實需要更多的調整，若能克服對戰的差異，才能幫助球隊贏得更多勝利。

但簽下億元大約的陳子豪，今年的表現就很不符合身價，相較於去年下滑非常多，除了新人年只出賽1場不計算外，只優於2023年的大低潮，目前是生涯次低的成績。他能簽下令人稱羨合約，主要就是他有傲人的長打火力，只是轉戰龍隊後並沒成為紅衣大砲，反而成為卡彈的火槍，長打率、OPS+等數據都低於聯盟平均值，而且他的打點表現及製分能力，都退步非常多。他獲得大量的出賽機會，但所有成績卻不如預期，加上他得點圈打擊率僅0.18，將會直接影響球隊成績。過去他還身披黃衫時，季中常被下放二軍調整，回來就有不錯的成效，或許葉總可以考慮比照辦理，即使再也聽不到炸裂神曲，也要看到炸裂神威才行。

除了新成員外，原本的主將劉基鴻，相較於2023年打出狀元身手，近兩年的成績就有所落差，即便今年已較去年提升，扛中心打者仍略顯不足。一直以來很穩定的李凱威，今年的打擊三圍、OPS、OPS+、製分能力等各項成績都略顯下滑。前幾年倚賴的林孝程，背號讓給陳子豪後，連機會都被奪走，賠了夫人又折兵，今年甚至沒上過一軍。這些昔日主力球員，今年配合「豪、朱」加盟，打序一直變換，任務的改變可能或多或少受到影響。

味全龍原有主將劉基鴻，相較於2023年打出狀元身手，近兩年的成績就有所落差。中央社

本季味全龍依舊維持慣例，勇於嘗試不同年輕小將，包含劉俊緯、王順和都陸續崛起。然而受到兩位重砲的加盟，並沒有產生好的化學效應，尤其是陳子豪的低迷，讓教練團針對打序的安排、戰術的執行不斷調整，至今都還在磨合，還沒有找到最佳陣容。龍隊教練團，首要需找回陳子豪經典的「炸裂」本色，再找出最好的打序，或許下半季仍很有看頭。

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