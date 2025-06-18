邦茲之後舊金山再無30轟打者 狄佛斯能否終結重砲荒？

隨著大聯盟賽季進行到將近一半，檯面下醞釀的交易談判也正如火如荼地展開，但絕對沒人能想得到，今年交易市場開的第一槍，竟然就是發震驚全聯盟的重磅消息，紅襪隊突發將當家重砲狄佛斯（Rafael Devers）送往巨人隊，換來了投手希克斯、哈里森（Kyle Harrison）、巨人農場排名第4的外野手提伯斯三世（James Tibbs III），以及貝羅（Jose Bello），這筆交易巨人需吃下狄佛斯所有剩餘薪資，論球員名氣、驚訝程度，毫無疑問地，今年交易大限前的頭條消息已經提早定調。

根據巨人隊棒球隊事務部總裁波西（Buster Posey）的說法，這筆交易在曝光前已經進行了數周的討論，雙方都沒有透露一點口風，確保談判能完全在檯面下進行，巨人才順利讓狄佛斯橫跨破4000英里，千里迢迢從美東移駕到美西，同樣是球迷們一覺醒來失去了當家球星換來不完全對等的包裹，外界稱這筆交易的保密程度讓人不禁聯想到今年初隔壁棚NBA才剛發生的唐西奇（Luka Doncic）交易案。當然，狄佛斯與波士頓的連結不若唐西奇與達拉斯，更甚至與隊史傳奇諾維茨基（Dirk Nowitzki）之間同樣作為歐陸球星的歷史羈絆，但狄佛斯身為自家農場一路培育出來的明星球員，從毛頭小子一路看到中流砥柱，即便狄佛斯與管理層再怎麼不愉快，紅襪球迷心中肯定仍五味雜陳，難得在主場橫掃掉世仇洋基仍開心不起來。

狄佛斯季前就和管理層因更換守位原因而有不少摩擦，即便開季後至今也同樣如此。 法新社

狄佛斯季前就和管理層因更換守位原因而有不少摩擦，即便開季後至今也同樣如此，但當紅襪高層受不了「怪聲」而交易後，風暴並未就此歇息，反倒是以總管布雷斯洛（Craig Breslow）為首的制服組及主帥柯拉（Alex Cora）的教練團之間意見分歧更明瞭、更加針鋒相對，和突接噩耗且烏煙瘴氣的波士頓比起來，空降強打的巨人隊顯然是無庸置疑的大贏家，本季巨人投手群無論是先發及後援都發揮亮眼，但打線則顯得疲軟，團隊攻擊指數名列聯盟第21，能夠以低廉代價獲得狄佛斯如天降大禮，「俗話說不到三十三，別上舊金山」，雖然狄佛斯還沒三十三，但以正要步入巔峰期的28歲之齡前往舊金山，替想在國西「死亡分區」中卡位的巨人軍打入一劑強心針。

任何時候想在市場上買到狄佛斯這樣的年輕球星都不容易，畢竟光是要出現在貨架上機率就不高，比起籌碼多寡更重要的是時機，狄佛斯兩年前才剛和紅襪簽下一張10年3.135億延長合約，乍看之下，一名攻遠優於守的打者要價平均3000萬起跳不便宜，但這筆合約包下了狄佛斯30歲前後的生涯精華階段，且沒有不可交易條款，到了狄佛斯生涯晚期、成績不符合薪資效益的時候，只要巨人隊願意兜售，都不怕找不到方法將爛約卸載，過往與球員簽下長約時，後期賠本硬吃是每個球隊要承擔的合理風險，但狄佛斯這筆合約的年限從管理層角度相當友善，以狄佛斯的身手與年紀，說是實惠的公道價也不為過。

巨人付出的包裹不是什麼雜魚齊聚的「萬用包」，主菜哈里森去年季前是球隊農場頭牌、聯盟前50大新秀，提伯斯三世也是去年選秀會首輪大物，加上紅襪去年修投手頗有心得，應該是有信心能幫助哈里森將小聯盟天賦完全兌現，但和狄佛斯相比還是不免顯得黯然失色，畢竟狄佛斯是紅襪在2020年代最佳打者，如果在「正常」的條件下，絕對遠比實際的包裹還貴上不少，但事出突然紅襪主動拋售，加上不願接受任何要幫忙吃下部分薪資的交易提案，除了讓夠格上談判桌的買家變少，也注定讓紅襪獲得的回饋差上一截。

自從2004年邦茲（圖）以39歲高齡狂掃45轟，過去20年來從未有打者能身披橘黑戰袍達成30轟里程碑。 美聯社

巨人主場位處海灣旁，長年受到強勁海風吹拂，右外野高牆向來是強力左打難以攻破天然屏障，也是數一數二隊投手友善的球場，自從2004年邦茲（Barry Bonds）以39歲高齡狂掃45轟，過去20年來從未有打者能身披橘黑戰袍達成30轟里程碑，最接近的挑戰者是2021年貝爾特（Brandon Belt）的29轟，要知道期間共有541個30轟賽季，有27名打者至少貢獻5次，沒有一個是巨人打者，20年來巨人累積的全壘打數全聯盟僅優於皇家隊，輸給龍頭洋基隊近1500支，長打在這個世紀完全不是巨人隊的魅力所在。

狄佛斯除了要為巨人打線提供火力挹注，能否挑戰這項高懸20年成就也是看點，在2019、2021、2023他曾三度達標過，交易當下正巧來到二分之一的15轟，這個數字領先巨人隊所有打者，而在過去的7個賽季內，狄佛斯累積141轟排名聯盟第8，擦亮長程火力金字招牌，但畢竟是從打者友善的芬威球場轉戰舊金山，火力會打多少折扣還是引人好奇。

實際上，芬威球場中右外野距離遼闊，從追求全壘打的角度出發會是硬傷，狄佛斯生涯215轟中有120轟在客場產出，高於主場的95轟，不過甲骨文球場的右外野硬是比芬威球場更深，遑論24英尺高的右外野大牆雖不及「綠色怪物」高度，仍是左打者的噩夢，球場因素（Ballpark Factor）可以解釋球場設計對於打者的成績影響，對左打者來說，芬威球場排名高居第2，相比之下甲骨文球場是倒數第2，宛如天堂地獄差別，芬威確實不利於左打盛產全壘打，但它是最適合左打製造二壘安打的球場，這點前隊友杜蘭（Jarren Duran）絕對心有戚戚焉，去年48支二壘安打、14支三壘安打都領跑全聯盟，或許這也能說明為何過去兩年狄佛斯主場進攻指數高達0.961，對比客場只有0.809。

不過追根究柢，巨人隊之所以長打效率不彰，除了球場過於劣勢，也有可能是單純好打者數量太少。回到進階數據的層面上，把球場肇因拿掉，純論擊球品質，擊球初速是相對不受影響的數據，而在STATCAST開始啟用後的這11年間，巨人團隊的強勁球比率（Hard Hit %）排名聯盟倒數第4，只有2022和2023年的彼德森（Joc Pederson）能夠在400打席以上的同時維持50%的強擊球比率，當然可能是因為球場效應，導致球隊尋才上偏好其他類型、或是具備特定優勢的打者，但不可否認的是巨人陣中鮮少有球員能給予球重擊，如果沒辦法把球打得強，那不管在哪個球場都很難盛產全壘打，巨人過去在自由市場上追逐賈吉（Aaron Judge）、柯瑞亞（Carlos Correa）等人也是為了改善這點。

狄佛斯明年起能以全職巨人身分打破單季30轟的重砲詛咒嗎？ 法新社

而以強勁球比率來解析狄佛斯的話，數據跟巨人球員相比會有多驚人呢？在2015年以後，巨人隊每年的強擊球比例領先者中，最高是2024年查普曼（Matt Chapman）的48%，而狄佛斯生涯一共有8個球季超過這個數字，今年更以56%寫下生涯新高，他可說是邦茲後巨人隊少數有爆發力能與之相比的球員。

兩個世紀都沒人能打30轟很難是偶然，但至少強勁擊球是克服球場障礙的一大方法，狄佛斯明年起能以全職巨人身分打破這項重砲詛咒嗎？現階段或許很難看見答案，但狄佛斯肯定比過去20年巨人擁有的任何球員都更有機會做到，金手套三壘手查普曼位置固若金湯，狄佛斯本季應持續從指定打擊起步，明年再與球團討論是否有轉戰一壘可能，而本季狄佛斯以DH打出生涯年水準，冀望他剩餘賽季維持高效率並不過分，也為國西戰局帶來更多變數。

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