長嶋茂雄傳奇生涯(上)：轟破六大學紀錄 巨人3號三壘手的誕生

日本傳奇球星長嶋茂雄在2025年6月3日與世長辭。放眼日本職棒歷史，長嶋可說是舉足輕重的一位球員，長年身為聯盟頭號看板的他，甚至還有「職棒先生」的響亮封號。他的離世讓日本棒球界感到十分不捨，從長嶋過去的戰友王貞治，到子弟兵松井秀喜、以及現今當紅的大谷翔平等近代球星，都紛紛向這位逝世的一代巨星表達致意。

長嶋茂雄生於1936年2月20日的千葉縣佐倉市，巧合的是，這一年正好是日本職棒聯盟成立，以及日後被長嶋奉為典範的洋基球星迪馬喬（Joe DiMaggio）開始在大聯盟賽季亮相的一年。長嶋小時候正逢二戰時期，因為日本與美國敵對的關係，棒球運動受到一定打壓。不過由於棒球熱已經在日本扎根，因此即使被禁止，許多孩童們仍經常玩起簡化過後，沒有二壘的「三角棒球（三角ベース）」做替代。

後來長嶋的哥哥長嶋武彥加入在地的青年棒球隊，便帶著長嶋茂雄一起加入。長嶋茂雄小時候個子不高大，但是運動神經好，表現相當不錯。戰後日本職棒重組，「紅色球棒」川上哲治、「青色球棒」大下弘與「曬衣竿」藤村富美男等強打當紅，長嶋視這幾位好手為偶像，希望有朝一日能進入職棒打拼。

長嶋在國一時當上球隊正游擊手，二年級開始擔綱第三棒。此時他的身高開始暴漲，一轉眼就突破了160公分（後來職棒時期為178公分），並且展露不凡的打擊天分。有一回盃賽決賽的九局下半，長嶋面對酒酒井中學打出一發場內全壘打，讓球隊追平比分，這發全壘打也讓長嶋意識到，自己是一位能靠球棒決定勝負的選手。

長嶋茂雄的逝世讓日本球界人士紛紛追悼。 影片來源：スポニチチャンネル YT

長嶋高中進入在地的佐倉第一高校就讀，該校總教練為立教大學出身的加藤哲夫。有次比賽中，長嶋竟然發生離譜的單場四失誤，導致球隊落敗，加藤於是決定將長嶋從游擊移防到三壘，結果長嶋在三壘發揮精湛的守備能力，從此扛下這個位置。往後在六大學時期，長嶋三壘寬廣的守備範圍，就被「學生野球之父」的飛田穗州評價為放眼過去，也是無出其右。

國高中時期的長嶋，不時會搭電車到東京後樂園球場看球。本來就夢想成為職棒選手的他，看棒球不是為了勝負，而是趁機觀察強打球星們的姿勢，學習他們的握棒、揮擊等等動作。他有時也會自己想像著：自己未來站上職棒舞台時，場邊播報員會這樣播報：「打者輪到四棒長嶋，他一派輕鬆地站上打擊區了。第一球是曲球，壞球。第二球打擊出去，球還在飛，中外野手後退、再後退。是全壘打！長嶋轟出一發漂亮的全壘打！」

長嶋就讀的佐倉一高歷史可追溯至18世紀，棒球場自然是後來才建的，導致中外野不僅距離短，後方還緊鄰著部分校舍。長打砲火驚人的長嶋，轟出去的球不時會打壞校舍屋簷，讓球隊只好拜託他練習時多往左右兩側打。有次比賽，長嶋轟出距離超過一百公尺的全壘打，讓他登上朝日新聞的版面，也使得即使佐倉一高並非棒球名校，但長嶋依然得到職棒球探的注意。

在長嶋高中畢業之際，大映、阪急、巨人等隊依序表達想網羅他的意願，也有大學和社會人球隊提出邀約。當時日本職棒尚未導入選秀制度，都是由各隊自行尋覓拉攏人才。巨人隊開出了60萬的合約，讓從小就看巨人隊長大的長嶋對此相當心動，但在父親的授意下沒有進職棒，而是先加盟「東京六大學」名校立教大學。

當時立教大學總教練為砂押邦信，砂押執教以嚴格著稱，長嶋父親正是希望長嶋茂雄能斯巴達式管訓下成長茁壯。和長嶋同時期加盟立教的，還有後來效力阪急的本屋敷錦吾，以及效力南海的杉浦忠。和今日不同的是，那個時代的東京六大學聲勢和職棒相比，可說是有過之而無不及，在部分不齒「棒球商業化」、「選手藝人化」的球迷心中，甚至認為歷史悠久的六大學地位更高、水準更好。

生於千葉縣佐倉市的長嶋逝世，讓許多鄉親感到不捨。 影片來源：日テレNEWS

YT

備受期待的長嶋，一年級就正式在六大學舞台中亮相，但起初打得比較掙扎，長嶋每次賽季（春、秋各一回）的打擊率都僅有1成多。等到二年級的秋季賽，長嶋才終於轟出大學生涯首轟，打擊率也突破3成，開始穩坐六大學最佳三壘手大位。然而，長嶋的父親卻等不及他畢業就不幸離世，臨終前告訴長嶋要「成為像富士山一樣的男人」。受到這番話激勵的長嶋，生前一直在家中懸掛著富士山的畫像。

除了父親之外，砂押監督也因為管訓過於嚴苛，加上啟用新人等作為，引發隊上不滿而去職。長嶋自己倒是非常感謝砂押監督的指導，兩人交情一直都不錯，日後砂押進職棒國鐵任教，還曾經幫助算是敵隊的長嶋調整。砂押相當積極研究大聯盟的技術，且看好長嶋未來一定能夠打進職棒，因此他告訴長嶋，往後的年輕選手必須多向大聯盟學習。而學習的重點之一，就在於展現出個性。

因此，長嶋不只會照著連續照片，學習迪馬喬等打者的動作，心態上更是看齊這位大聯盟巨星。迪馬喬曾以「看台上可能有第一次進場來看他的小朋友」為例，說明自己為什麼面對任何一球都毫不馬虎，也不輕易告假休息，而是永遠拼戰到底的態度。長嶋也深深牢記這樣的精神，認為棒球就是要給予孩子夢想，時刻謹記要秉持一顆服務球迷的心。

1957年4月14日，長嶋在滿場五萬名觀眾見證下，轟出六大學生涯第7號全壘打，追平前早稻田大學吳明捷及前慶應大學宮武三郎的紀錄，他的好表現也率領立大暌違七個賽季拿下冠軍。不過等到長嶋破紀錄的下一轟出爐，已經是88個打席後的秋季戰了。至於卡彈的原因，除了被媒體追著跑，壓力大影響表現之外，長嶋自己也為畢業後的出路煩惱著。

巨人隊長島茂雄(左一)曾隨巨人隊在1968年來台春訓，影星張琦玉(右)親臨機場獻花歡迎，中為巨人隊金田正一。 聯合報系資料照

打破六大學全壘打的長嶋，自然成為各職棒球團爭奪的對象。好比中日開出2350萬的合約；大洋視其他球團的報價，承諾會依最高者再追加1000萬；大映則是除了簽約金以外，還願意送給長嶋一間電影院。對比前一年簽約金50萬的西鐵王牌稻尾和久，長嶋得到的報價可謂相當驚人，甚至還引發國會議員小川半次質疑此事正當性。

而在各球團的競爭中，長嶋最終考慮的是南海及巨人兩隊。南海開出2000萬合約的條件，並派出總教練鶴岡一人遊說，長嶋非常中意鶴岡的為人，且一同在立教奪冠的戰友杉浦忠也預計加入南海，一度讓長嶋頗為心動。

然而，即便讀賣巨人開出簽約金1800萬是各球團最差的，但一來長嶋從小看著巨人隊長大；二來長嶋母親希望他能夠留在離家近的球隊。當初父親過世時，長嶋一度有先退學打職棒養家的念頭，但母親堅持要長嶋完成大學學業，並努力扛起家計，念在母親的辛勞，長嶋不願違背她的意願。

被譽為「職棒先生」的長嶋茂雄在6月3日逝世。 圖／野球殿堂博物館授權提供

身為六大學強打，長嶋的加盟引起不小的話題。原先球團推薦長嶋的背號為「15」，這樣就能與「打擊之神」川上哲治的16號並列，但長嶋選擇了貝比魯斯（Babe Ruth），以及巨人隊史球星田部武雄、中島治康和千葉茂等人背過的「3」。生涯效力巨人隊15年，攻守俱佳的千葉茂聽說長嶋想要3號，還問球團人士說：「他有我的一半強嗎？」球團則回應：「絕不只一半。」於是讓千葉點頭讓出這個背號。日後伴隨著長嶋的大紅大紫，巨人選擇讓3號成為永久欠番，但長嶋自己倒是比較希望讓出這個背號給原辰德等新人，象徵著球隊傳承。

於是，名垂青史的「巨人3號．三壘手長嶋茂雄」，就此誕生。

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