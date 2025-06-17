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中職／五星級洋投陣瀕臨瓦解 如留不住羅戈兄弟下半季堪憂

聯合新聞網／ 福耳
中信季前的五星級洋投陣目前僅剩羅戈一人，如留不住他對中信戰力會大折損。中信兄弟提供
中信季前的五星級洋投陣目前僅剩羅戈一人，如留不住他對中信戰力會大折損。中信兄弟提供

又來了，近日美日球探追逐徐若熙的消息備受媒體報導，其實還有另一名球員也吸引多位日韓球探到場關注，他就是中信的洋投羅戈，羅戈與中信的合約附帶逃脫條款，現階段他正好可以行使逃脫權利，上週對統一先發時就有韓、日職的球探到場觀察，到底下半季羅戈是否還會留在中信，對中信戰績來說是最大的變數。

韓職近年來多次在季中從中職挖角強力洋投，中信在此之前就曾二度受害。21年9月加入中信的象魔力(現改名為魔力藍) ，在22年球季出賽15場，投出7勝5敗2.56防禦率的佳績，可說是當時陣中表現相當優異的洋投，沒想到季中7月就被SSG登陸者挖角轉投韓職；24年再來一次，8月底中信在下半季戰績領先的時候，傳出與該季交出10勝5敗的洋投艾士特達成合約買斷協議，艾士特轉投韓職起亞虎，幸好這兩名洋投轉投韓職對中信的戰績並沒有明顯影響，這兩季中信都拿到下半球季冠軍及最後的總冠軍，不過今年狀況似乎有點不太一樣。

其實中信在開季前的洋投戰力被評估為全聯盟最強，不但留下去年3大洋投德保拉、猛登、克迪，還從競爭對手網羅到勝騎士及羅戈，後續再簽下大聯盟等級的黃博多，6名洋投都是S等級，孰料猛登、克迪一場未先發就離開中職，勝騎士只先發4場就受傷，5月開始僅能靠另外3名洋投，還好這3名洋投表現都十分優異，中信才能穩定在前段班，但德保拉在4日的比賽僅投2局就傷退，傷勢狀況至今難透露，如今羅戈又傳出被他國球探鎖定的消息，如果離隊，那僅剩黃博多一人。

不過中信在洋投補強方面快速積極，近期先後找來了洋投黃勝（Nolan Watsons）跟李博登（Brandon Leibrandt）兩人，只不過兩人畢竟不像現有的洋投已通過中職考驗，能有多少貢獻尚待觀察。

盧孟揚是中信極力培養的本土先發，但本季表現還不甚穩定。中信兄弟提供
盧孟揚是中信極力培養的本土先發，但本季表現還不甚穩定。中信兄弟提供

在中職這個洋投聯盟，本土先發通常都淪為配角，但那兩年主力洋投季中被挖角，正是這些配角們撐住了先發輪值及戰績，是中信還能拿下季冠軍及總冠軍的最大關鍵，22年的鄭凱文及吳哲源兩人分別先發了17及15場，是當年整隊的第2、3名，更拿下共19勝，如果再加上當年也先發6場的陳柏豪、5場的黃恩賜等，本土投手在先發時共拿到23勝，與洋投的32勝並不會相差太多；24年下半季即使先發洋投戰力仍強，但本土先發整季也有11勝。

因此在德保拉傷勢無法透露、羅戈動向不明、新洋投待觀察的狀況下，中信如未能拿下上半季冠軍，那要拼下半季還是得看看有沒有本土先發能當稱職的綠葉，鄭凱文及盧孟揚這一老一小本季各先發6場及7場(含今日)，是中信目前的主要本土先發，兩人合計先發10場，但防禦率都破4，共僅拿到2勝，鄭凱文近兩場轉中繼，盧孟揚則只有一場優質先發，以先發投手來說表現並不佳。

傷癒復出的鄭浩均表現不錯，但一人無法獨撐本土先發投手大局。合報系資料照
傷癒復出的鄭浩均表現不錯，但一人無法獨撐本土先發投手大局。合報系資料照

鄭浩均是中信下半季的X因子，傷癒復出的他已先發兩場，分別對上富邦及統一，雖然投球局數都只有5局，但也都只失1分，總共只被打5支安打，投出多達11次三振，狀況看起來相當不錯，如果能恢復到23年拿到9勝5敗的水準，對中信要拼下半季冠軍有很大的幫助，只不過回到現實面來說，最重要的還是羅戈是否續留，因為目前勝騎士、德保拉歸期未定，如果羅戈再轉投他國，季前的宇宙級洋投陣瀕臨瓦解，僅靠黃博多、兩名新洋投及鄭浩均，勢必無法跟其他主要競爭對手的先發戰力比拼啊。

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