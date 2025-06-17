灰熊啟動交易徹底重建 魔術為求奪冠賭未來2至3年

灰熊和魔術達成今年夏天NBA最大宗球員交易，灰熊送出先發得分後衛貝恩，從魔術換來兩名後衛安東尼、波普，外加四個首輪籤和一個首輪互換。

灰熊很清析進入「推倒重建」，交易全隊第三號得分手，也是最重要三分射手貝只是開始，接下來灰熊仍可能交易灰熊隊魂莫蘭特和第一長人傑克森。

魔術目標更明確，大手筆換來貝恩就是要在未來2-3年奪冠，魔術是上季聯盟三分命中率墊底球隊，魔術全新四核心是208公分前鋒班凱羅、華格納，搭配兩名高大後衛薩格斯、貝恩，四人都能持球、都能單打、都可以投三分，身材運動能力對位都有優勢，四人完全配置全能球風，完美符合未來籃球趨勢。

魔術上季三分球命中率2成63，NBA 30隊墊底，每場只出手31.2次三分球，NBA倒數第二，每場只投進8.2個三分球，30隊排名最後。

貝恩(左)上季三分球命中率3成92，場均19.2分，生涯五年三分命中率4成1，是聯盟頂尖三分射手。 美聯社

貝恩上季三分球命中率3成92，場均19.2分，生涯五年三分命中率4成1，是聯盟頂尖三分射手。

魔術「六換一」，拿到一名場均19.2分功能性主力，還不是聯盟一線球星或超級球星，付出極大代價引起更多議論。

貝恩非常出色，功能性強大，三分球、穩定性值得信賴，更是一名完美團隊球員，魔術為了得到貝恩也付出兩名主要輪換球員，外加上四個首輪籤，犧牲很大。一般推斷，像貝恩這種等級球員就是球隊第三或第四號主力，兩個球員+兩首輪已經足以拿下，沒想到魔術竟然付出四個首輪籤。

換個思維加個大膽創意，拋開薪資平衡，魔術用這個交易包去談太陽前鋒杜蘭特交易，都可能打動太陽，魔術這個交易包應該比馬刺報價更誘人、更有說服力。

同樣需要進攻和三分球，需要射手和穩定持球點，更需要無限單打和負責關鍵球，目標在未來2-3年拚奪冠，杜蘭特能力和作用肯定要高出貝恩很多。送上四個首輪籤，這是讓人很難拒絕的交易報價。

交易後的魔術還是非常值得期待，圖右為主力球員華格納。 法新社

不過交易後的魔術還是非常值得期待，兩名後衛薩格斯+貝恩，兩名高大前鋒班凱羅+華格納，四個持球點和進攻發起點，四名核心球員都能單打、自己創造進攻機會，年輕充滿速度和侵略性，魔術團隊戰力和外線漏洞都得到最大補強。

灰熊接下來每一步也會緊扣人心，灰熊如果打算圍繞莫蘭特+傑克森重建，也沒有什麼不可以，兩個大問題是：

1、莫蘭特是否被高估?他能不能不惹事?另外就是他的健康和耐戰力問題能不能解決?

莫蘭特生涯迄今每年都要缺席四分之一賽季左右，例行賽打得虎虎生風，但季後賽不是傷停就是場外無法預期的意外干擾太多。

2、208公分中前鋒傑克森上季場均籃板只有5.6個，比替補長人艾爾達瑪6.4、先發得分後衛貝恩6.1還少。

26歲傑克森已經是聯盟一線長人，攻防表現都進入生涯最顛峰，上季場均22.2分，三分命中率3成75非常出色，防守和封蓋也在水準以上，但籃板太少，禁區牽制力和統治力都不足。

灰熊26歲傑克森(中)已經是聯盟一線長人，攻防表現都進入生涯最顛峰。 法新社

灰熊究竟是否推倒完全重建，目前還看不出跡象，但莫蘭特是否還是灰熊未來答案和絕對王牌，應該是灰熊高層接下來要面對的挑戰。

我喜歡魔術的決心，這才是爭冠球隊應該要有的底氣和決策，NBA才會更熱鬧更有爆點。

灰熊的動作和決策有點太慢，莫蘭特已經成為灰熊最無法預期變數，即使灰熊能再進行幾筆交易拿到滿手首輪籤，成為首輪富翁，也很難改變灰熊未來五年趴在聯盟底部噩夢。