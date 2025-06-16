雙塔執行時間成奪冠關鍵 雷霆三劍客覺醒溜馬更難招架

總冠軍第四戰，溜馬於今年季後賽第一次成為被第四節逆轉的獵物，苦吞了主場第二戰的敗果，並讓雷霆取回主場優勢，原本可望打成3比1，超過95%的奪冠機率，瞬間跌到看好度只剩2成，這一敗可說是痛中之痛。

但嚴格說來，此戰溜馬打得並不差，他們再次打出了團隊籃球，五名球員得分上雙，包括四名先發；仍然在泰半的比賽讓亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）打得相當辛苦，前三節半21投僅拿下20分，到第三節半才有罰球，全場0助攻；同時間他們也延續上一戰對雷霆外圍三分線的出手壓制，此戰僅16投還只有3中（18.8%），上半場是更慘烈的10投1中，並只有區區11次助攻（季後賽新低），製造對手13次失誤也仍是不俗的成績。

問題就出在第四節的突然失速。不僅僅是第四節最後四分鐘讓亞歷山大火力大爆發，是早從第四節開始，溜馬就存在許多錯誤。

他們在此節犯下全場27次犯規中的10次，進攻端且18投僅5中命中率27.8%，8次三分球出手皆墨；這一節雙方的籃板，雷霆更以12-4狠狠地打擊了對手，特別是進攻籃板上懸殊的4-1。最終此節僅得17分，大輸給對手的31分；且最後4分鐘內當亞歷山大個人獨得15分，溜馬卻僅得5分，最後3分鐘僅有1分進帳。

整個關鍵時刻「Clutch Time」的數據，更在在說明這場第四節雙方之差距，4.9分鐘的時間內，雙方得分15比7，雷霆5投3中，罰球9罰8中，搶下4顆籃板，還有2助攻2阻攻，反觀溜馬，僅6投1中拿下7分，罰球8投5中2籃板0助攻。

接著我們就進一步更具體的來看，究竟第四節溜馬發生了什麼？這些在你看球的當下，甚至很難體會到，連溜馬球員一瞬間都不曉得自己到底怎麼輸掉比賽，但這些枝微末節，依舊會在後面的比賽成為溜馬勝負的縮影，能不能修正這些發生在第四節的問題，將成為印地安納是否能再次翻轉局勢的關鍵。

問題一：消極的比賽心態，迷失的團隊籃球

這似乎聽起來很耳熟？沒錯，這兩輪尼克與雷霆對溜馬的首戰，如何從領先最後被大逆轉，雙方檢討後的歸因都是如此：因為領先心態變消極，看似降速求穩定，實則反而迷失了自己原有的球風。

哈利伯頓需要更挺身而出。 路透社

溜馬在第四節，原本快速且團隊的球風不見了。誠然慢下來的原因不只一個，自己不斷犯規送對手上罰球線，搶不下籃板，也守不住對手，減少了能打出快速攻守反擊的回合數，從而拖慢了自己的節奏；但，最主要還是自己趨於被動，也遺忘了讓球流動，在進攻端變成難以把分數討回來。

「我們實在是太停滯不前了」卡萊爾（Rick Carlisle）賽後說到，「球推進的不夠快。我們沒能製造什麼麻煩，而且我們經常處於時間緊迫的狀態，所以比賽變得很艱難」。

造成這樣的原因在於球隊突然陷入單打的迷失，全場明明仍是很有水準的21次助攻，第四節只有1次，追平了本季含例行賽單節新低紀錄，在最後9分28秒裡且沒有任何一次助攻，這讓雷霆得以打出25比15的比分，以及命中率64%（11投7中），對比溜馬的的29%（14投4中），在這段時間內，溜馬彷彿變成了另一支球隊。

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽後主動扛起了責任「我必須更好地保持比賽節奏，」，「我們必須在被阻擋時更好地跑動，第四節我們犯規太多，控球太多，試圖持球進攻，我必須在這方面做得更好，這是我的責任。我必須讓我們在最後時刻打得更快」。

這位當家主控道出了癥結，整個第四節溜馬彷彿吃了春藥，不斷地想要自幹取分，最主要的誘惑來自霍姆葛倫（Chet Holmgren），後衛群似乎都只有一個念頭，錯位點名吃掉他，但這就像是過去部分球隊陷入了點名戈貝爾（Rudy Gobert）的迷失，霍姆葛倫之所以是獨角獸，他是同樣能競爭DPOY級數的長人。

之所以容易會有被點名單打印象，多半來自團隊防守策略上沉退兼具護框的要求，但這場雷霆讓霍姆葛倫全面換防到外線，而且成效斐然；第四節他的對位防守成績6投僅2中，賽後總教練戴格諾（Mark Daigneault）特別點名他，「我們透過換防控制住了局面，但霍姆葛倫如果做不到這一點，我們根本做不到」。

這毒品般的甜蜜誘惑，讓溜馬付出了更慘烈的代價，球的流動不見了，忘了積極推進球，淪於單打。第四節18次出手中有8次是三分球，幾乎都是單打，而且0命中。哈利伯頓看似展現可以勝任Franchise Player的能耐，7投3中單節拿下8分，卻失了控衛該有的平衡，變成卡帥口中不願意他成為的得分手。

第四戰的球隊得分王，拿下總冠軍賽近15年來第4位單場至少20分5抄截的席亞康（Pascal Siakam），整個第四節只出手1次，一分未得；另一位大將透納（Myles Turner）也只有2次，縱使哈利伯頓得分有所斬獲，也多半是在霍姆葛倫的看管下，高難度的Tough Shot得分，就防守過程來說，雷霆並沒有出錯，也讓哈利伯頓同樣地以「讓我們停滯不前」來形容，決勝期擺上霍姆葛倫一大四小的對手。

席亞康衝擊禁區。 美聯社

當溜馬與雷霆展開單挑大賽，哈利伯頓VS亞歷山大？各位就知道問題出在哪了。

第四戰開打前，溜馬本季季後賽在「Clutch Time」的戰績為9勝1負，每百回合攻下145.7分，命中率49%/41%/91%，但這一回，他們每百回合僅得分70分，命中率17%/0%/63%。輸球，理所當然。

問題二：側翼防守的掙扎，亞歷山大的活躍

論第四節首要功臣，當然非亞歷山大莫屬，攻下全場35分中的15分（也是全隊最後16分中的15分，並締造自1971年以來，總冠軍史上最後5分鐘最高得分紀錄），一度連得9分，比賽前44分鐘僅有2次罰球，卻在最後4分鐘獲得了8次罰球。

亞歷山大說「我只是努力保持侵略性」，「我知道如果我們今晚輸了會是什麼樣子，我不想上場時沒有盡我所能，去爭取贏得比賽。

誠然關於他是否太「金身」的爭議討論再起，但橫看整場比賽，絕大多數確實是真要吹能吹的犯規，外界干擾因素的可能性無法改變，問題在於第四節溜馬側翼對他的防守也的確失去冷靜與該有的克制。

亞歷山大上半場無罰球。第一罰直到第三節還剩約6分鐘才討到，但最終第四節8罰8中，全場10罰10中。首先要注意的是，溜馬幾乎整節都對雷霆透過擋拆讓亞歷山大擺脫奈哈德（Andrew Nembhard），錯位打側翼的方式，沒有應對，說是信任也好，但結果就是奈史密斯（Aaron Nesmith）不斷的被中距離單打、討到犯規（當然，其中有1、2次有討論空間），最終6犯離場。

亞歷山大在G4第四節最後5分鐘豪取15分，寫下罕見紀錄。 路透社

換上來的是上一戰的英雄馬瑟倫（Bennedict Mathurin），但這一回，他硬頂上最後時刻，變成了狗熊。

防守端馬瑟倫一樣守不住亞歷山大，還有兩次沒有意義的無球犯規，直接送對手凍結時間、還保留球權的兩次罰球，例行賽超過83%命中率的罰球，更在此時4次罰球丟了3球

問題三：遜色一籌的拼搶，雙塔持續是難題

第四節壓垮駱駝的最後一根稻草固然是亞歷山大的活躍，但在那之前雷霆就已經開始吹起反攻號角，來自於雙塔的輪番上場，兩人一共拉下8顆籃板，包括造成重創的4顆進攻籃板，加上溜馬無論是反過來換自己體力消耗過度，亦或者更貼近筆者觀感的不如對手拼命，包括全場「Box-Out」次數，溜馬12比5大勝，造成的籃板與二波得分差距，奠定了雷霆先追趕上的基礎。

卡帥精準地提到了籃板的問題，是貫穿全場的根本「當你無法搶到籃板時，很難保持節奏和節奏」。卡萊爾補充，「我們在需要的時候沒能有效地搶到籃板才是最重要的，43比33的籃板球被對方佔了優勢，再加上一堆二次進攻得分，讓比賽變得非常艱難，最終我們根本贏不了」。

本場比賽溜馬尤其在進攻籃板方面以7比12落敗，更造成二波進攻得分11比23的懸殊差距，上一場拚回來的禁區得分，此戰再度以36比50大敗。

溜馬此戰明明多投進了8顆三分球，取得24分的優勢，正是因為籃板球糟糕表現、二次進攻得分落後，加上罰球比人少又比人不準少得9分，差不多被消耗殆盡，第四節進攻籃板1比4，二波得分4比8，無疑可以說是整場輸球的寫照。

雷霆雙塔同時先發帶給溜馬極大威脅。 路透社

決勝第五戰，溜馬有哪些點需要加強？

輸了第四戰，精神士氣上肯定是重創，但比賽內容沒有那麼嚴重，如果溜馬的堅韌精神不會因此而受挫，還是很有機會再倒打一場回來，不讓雷霆打響想重演對金塊戲碼的如意算盤。

但有幾個點還是需要好好檢討提防，畢竟第四節被針對打爆也是事實。

首先，雖然壓制住了「控衛」亞歷山大，取而代之的是「控衛」威廉斯（Jalen Williams），他在這場比賽的傳球與控球比例更勝前者，原本只是幫忙混淆對手防守策略的備案，現在看來成為某種正是的替代方案。

且別看威廉斯助攻不多，第四節當他們兩人擋拆配合，讓亞歷山大改打無球掩護，造成錯位後再接球的單打，徹底變成殺死溜馬的絕招！

這點的伏筆來自威廉斯上半場自己控球同時發動進攻的效率甚高，而被他換過來的奈哈德或許對亞歷山大是夢魘，但對身材優勢更巨大的威廉斯來說，卻是另一組錯位，加上奈哈德不時要顧慮協防亞歷山大，這組「2 VS 2」就顯得更顯象還生，第五戰我們應該也需要看到，卡帥對於這套打法的防守對策。

再來就是雙塔持續成為問題。這部分筆者蠻欣賞戴格諾教練，經過上一場的反省後，這一戰最讓人驚訝的變陣，非先發又擺回雙塔莫屬。

馬瑟倫第四戰最後攻守接連出問題，儼然成了戰犯之一。 美聯社

雖然在首節溜馬兵強馬壯之時，兩人因為沉退策略跟速度被挑出來打，進攻角色調整又還沒與團隊有足夠默契，造成雷霆四戰以來第一次的首節落後，但這一次戴格諾不再動輒得咎地對雙塔失去希望，而是著墨在如何讓他們貢獻更多的正分。

我們確實看到戴格諾盡量極大化前文「更兇更快更狠！破解SGA超高位擋拆 溜馬強勢回應雷霆危機四伏」分析中，雙塔的優點。除了籃板爭搶與護框，霍姆葛倫進攻手段的多元，三分不準也能靠製造6次罰球攻下15分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）21分鐘就有6籃板3助攻，也持續在掩護助攻方面領先全隊。

戴格諾並且透過讓雙塔執行自己不拆開Roll In、更扎實的橫向擋人，以及你超高位我比你更高的後場直接設掩護快速推進方式，破解了上一戰困擾雷霆進攻甚鉅的超高位擋拆防守，也讓雙塔更有理由待在場上。

最終雙塔一共上場了系列賽以來最長的超過58分鐘，克服前期的防守艱難，待溜馬體力下滑後，速度再也不能對他們予取予求，取而代之的是籃板、護框與禁區得分。

這始終還是取決於雙方擋拆戰術圍繞著雙塔攻防的智鬥，下一戰再次回到卡萊爾總教練必須有所回應，誠如早先筆者也說過，雙塔的上場時間是這系列賽的風向球，總時間越長，越代表溜馬會在禁區佔劣勢，並且讓雷霆得以在深度與體能的對抗上不落下風，不能打到雷霆只能少用，更代表局勢對雷霆還不夠麻煩；防守端還撐得住，以及進攻端透過繁複掩護拉出透納的持續奏效，真的要看卡帥錦囊裡還有沒有什麼妙計了。

而對溜馬或者更重要的一點，是要看清雷霆主力們事實上越打越好的嚴峻現實，這是他們絕不想看到的局面：真正演變的多位天才VS團隊。

亞歷山大被聚焦嚴防，綠葉容易失常，但我們看到指標的三巨頭，威廉斯不僅頂替控球，更連續兩場成為陣中其實才是最多罰球的球員（各11罰，此戰全數命中），且一掃前兩戰的陰霾，近兩戰客場26投17中，場均26.5分，儼然成為陣中最具侵略性的進攻者。

以及，雷霆面對「封鎖亞歷山大」戰術的突破點，第一節亞歷山大僅得4分，還早早下場休息，面對落後怎麼辦？沒關係有威廉斯單節12分補上。

卡盧索又一次從板凳殺出。 美聯社

霍姆葛倫則連續兩場繳出雙十，也同樣找到了製造犯規之道，籃板還逐場越搶越多，第四節外圍單防的成就感，應該也能進一步刺激他更有信心，這些且都反映在第四戰全隊最高正負值+16的影響力上。

可以這麼說，雷霆名符其實的「三巨頭」，到了第四場是真的開始已有雛型。威廉斯帶隊撐過了亞歷山大表現不佳的三節半，戴格諾教練與卡萊爾教練同樣的落後哲學：「先咬住10分，再慢慢追近，最後伺機逆轉」，這一戰的真正掌舵者，其實是這位二當家；而在老大第四節發威之前，又是誰逐步蠶食分差？威廉斯與霍姆葛倫負責了前15分中的10分，為王牌大哥創造了最終的英雄戰場。

更別忘了奧克拉荷馬唯一的冠軍戒老將，卡盧索（Alex Caruso）再次成為板凳出發的低調英雄，全場20分、3籃板與5抄截，9投7中，不僅成為NBA史上第一位例行賽一場20+分都沒有，卻在總冠軍戰兩場得分超過20+的球員，還記得前面席亞康的20分5抄截紀錄嗎？此戰之前15年間只有3人達標的紀錄，這一戰就有2位，其中一位還只是板凳球員，更加難能可貴。

也令人好奇，卡盧索跟麥克康奈爾（T.J. McConnell）會持續你一場我一場的成為系列賽板凳奇兵嗎？

整體趨勢來說，這是溜馬更需擔心的問題，拉長戰線對印城看來會是不利一方，年輕球員快速汲取大賽戰場經驗的養分，精神層面快速適應中，溜馬務求要在第五戰破回客場，於第六戰封王是最佳劇本，他們第五戰就必須以決生死的心態，革除第四戰第四節慵懶的卡位與跑位來戰鬥。

想想看雷霆全場繳出18.8%的慘澹三分球命中率，都能靠著主將續命，不趕快結束戰線，讓他們持續以戰養戰會如何？

哈利伯頓(左)尋求突破雷霆夾擊。 路透社

這就要再次考驗溜馬團隊的強大心臟，能否也順利渡過這次季後賽最大的敗戰打擊了，畢竟回到第四節開始，溜馬或許只差60分鐘就能奪下夢寐以求的隊史首冠，並成為史上第三支低於第3種子排名最終奪冠的奇蹟球隊，遺憾失望是肯定的。

但猶幸現在看來，溜馬內部氣氛還不算太差。「第五場我會表現得更好」哈利伯頓再次率先發言，也畢竟他們從3月以來，一直在贏著這樣處於劣勢的比賽「我們之前在客場贏過一些比賽，所以我覺得我們只需要帶著自信上場，」

究竟溜馬會讓這第四戰的第四節成為系列賽的勝負關鍵，印地安納好一陣子的PTSD來源？亦或者他們會再次讓這次失利，只是又一次道路上的小插曲？明天見真章！