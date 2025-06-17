賈吉不愧洋基史上最強打者 專家認證他已超越「棒球之神」

誰會是今年大聯盟美聯的全壘打王與MVP呢？很多人都相信應該是「法官」賈吉（Aaron Judge），不單火力連發且打擊率高得嚇人。根據BetMGM線上體育博彩賠率顯示，賈吉目前仍是全壘打王的熱門人選。截至上週四，他以-110的賠率被看好在2025年領先大聯盟全壘打榜，也因此專家拿他與傳奇人物貝比魯斯（Babe Ruth）、邦茲（Barry Bonds）相提並論。

賈吉以26支全壘打並列大聯盟第一，去年他以58轟成為大聯盟全壘打王，2022年更是繳出破美聯紀錄的62轟。然而，這並不代表賈吉毫無對手，今年美聯有西雅圖水手隊的羅利（Cal Raleigh）砲火四射，洛杉磯道奇隊的大谷翔平也緊緊相隨，目前這位二刀流以25支全壘打排第三，去年則以54支領跑國聯。去年創生涯新高34轟的羅利，若能維持這種長打能力將有望成為自2021年培瑞茲（Salvador Perez）後、首位搶下大聯盟全壘打王的捕手。

按照數據網站 FanGraphs的ZiPS預測系統，預估法官將在剩餘球季再敲28轟，領先所有打者。無論如何，在上季世界大賽失利後的法官，現對每一場例行賽是抱持平常心，即便日前對堪薩斯皇家轟出距離達469英尺的全壘打 ，球迷再次驚嘆得說不出話，他卻沒激情反應。要知道，當他繳出第24轟天當，他2025年的wRC+（呈現打擊能力的精確數值）達247，這數字連顛峰時的邦茲 都不曾達到。年輕一代的球迷，無緣見證昔日邦茲多恐怖，現在你可從「法官」身上 看到類似神蹟，要知道現今投手的球速更快、配球更聰明、訓練更科學，大聯盟級的打擊難度處於高峰，而賈吉卻逆齡進化到前所未見的水準。

許多年輕球迷沒看過顛峰的邦茲(圖)是什麼樣子，球評說現在的賈吉頗為類似，甚至在某種程度已經超越邦茲，是聯盟最具威脅力的強打。 美聯社

2017年曾被認為是賈吉的巔峰，那時他是25歲。但在2022年30歲時，竟刷破美聯單季全壘打紀錄，並以206 wRC+和11.1 fWAR締造史上最偉大球季之一。2023年，賈吉因腳趾傷只繳出172 wRC+，但數據顯示仍有締造歷史的力量。2024年開季一度低潮，在對底特律老虎的比賽生涯首次被驅逐成轉捩點。那次之後的188場比賽，賈吉一共敲76轟並保持高檔的248 wRC+，意味著這段期間表現，優於全盛階段的邦茲（244 wRC+）。更驚人是，賈吉與別的打者差距不斷拉大，現代棒球對打者不利。自2007年球速追蹤以來，直球均速提升、投手透過科技持續調球路、防守佈陣進化，聯盟 BABIP 降至歷史新低。在這環境下，賈吉不僅有怪物級長打，還可能在本季創聯盟調整後的最高打擊率。從未見過這樣的人，就像二十年前媒體評價邦茲那樣，老球迷以為就此絕跡，沒想到現在又出一個「法官」。

法官再度統領五月份，這是連續四個球季獲選五月美聯單月最佳球員，如今六月打擊率還在3成78高居榜首。上個月，他以 1.251 OPS 領先所有符合資格的打者，打擊三圍為.364／.453／.798，敲出11發全壘打。根據 FanGraphs數據，在短短26場比賽中，他就累積2.2的勝場貢獻值（WAR），延續四月優異表現，當時他也同樣獲選美聯單月最佳。只是這些個人頭銜均比不上世界大賽冠軍，身為隊長得面對去年失利，他說：「世界上沒有地方比得上這裡（洋基）。」他受訪提到，球迷時常提醒他自 2009 年後洋基未再奪冠，尤其去年世界大賽第五戰他中外野失誤導致被追平，最終讓道奇逆轉勝。這一球，成為社群迷因也成輿論箭靶。他坦然面對：「那是我的錯，但我要馬上拋開，專注下一個 Play。」

所以，賈吉用近乎完美的表現扛起這支隊伍。截至目前為止，他打擊率3成78、26支全壘打、60 分打點、OPS 1.229，領先所有主要打擊數據。他近 162場綜合數據也驚人：打擊率3成62、62轟、155分打點，壘打數437創百年罕見紀錄，洋基教練布恩（Aaron Boone）開玩笑說：「他應該升級去打別的聯盟。」日前洋基作客道奇球場，見證賈吉的再進化道奇總教練羅伯茲（ Dave Roberts） 也不禁讚嘆：「真的太驚人了！他不只能開轟，打擊率如此高才是令人佩服的。」儘管外界吹捧，「法官」仍維持謙虛。他說不能活在過去，昨天表現不重要，球迷永遠在看你今晚做什麼，賈吉提到：「你昨晚敲出再見轟，隔天零安打照樣會被噓，這就是洋基文化。」

他也呼籲外界不要忘了邦茲、普候斯（Albert Pujols）、卡布瑞拉（Miguel Cabrera）等才是真正打擊典範，連自己常上YouTube頻道看前輩們揮棒。對賈吉而言，他從沒想過離開洋基，也從沒後悔選擇留在紐約，他說：「這裡就是我的歸屬。」他知道，未來有一天會和迪馬吉歐（Joe DiMaggio）、基特（Derek Jeter）一樣成洋基歷史、99 號球衣被退休，也會被記住為一生效力洋基，也因此他在眾多傳奇中到底定位為何？有專家主張，論及洋基史上最強打者非賈吉無誤。前紐約大都會隊總經理、現任MLB Network分析師飛利浦（Steve Phillips）表示，以他觀點今日的賈吉比昔日的貝比魯斯偉大：「當你看著貝比魯斯、看著馬里斯（Roger Maris)61轟，我仍主張賈吉是洋基隊史最強。」

大聯盟專家表示，「賈吉是洋基隊史最偉大打者、沒有之一，貝比魯斯的成就無法和賈吉現在的表現相提並論。」 法新社

飛利浦用一項數據：「面對投手數」（batters faced）說明現代打擊環境的困難度。他指出，1927年貝比魯斯整季才對64名投手，其中有7人對決超過一次，1961年馬里斯對101名投手，有14名對戰超過一次。相比之下，賈吉本季面對多達156名投手，其中78名僅交手過一次，飛利浦解釋：「打者對投手的熟悉度，有利於他們進攻，...（貝比魯斯）反覆對同一批投手，而且他擅長狙擊的投手會一再碰到。今日的賈吉根本難有機會對同一人。」說完這論點後，飛利浦做出結論：「賈吉是洋基隊史最偉大打者、沒有之一，貝比魯斯的成就無法和賈吉現在的表現相提並論。」