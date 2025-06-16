當年交易索托換來「碎片」如今大放異彩 國民成交易最大贏家

2022年，國民發動了震撼隊史的重大交易，他們將年僅23歲的超新星索托（Juan Soto）交易至教士，換回一批潛力新秀與即戰力，包括阿布姆斯（CJ Abrams）、高爾（MacKenzie Gore）、伍德（James Wood）以及韓塞爾（Robert Hassell III）等人。當時，外界多半認為國民放棄這位不世出的天才註定是慘虧的一方。然而，近三年後的今天，交易成果逐漸展現，國民的農場因這筆交易注入新血，其中三人本季繳出明星等級的表現，或許國民才是這場交易的最大贏家。

年僅19歲便踏上大聯盟紅土的索托，生涯第一個賽季就展現22轟、OPS .923的頂尖身手，隔年便擔任國民中心打線，幫助球隊拿下隊史首座世界大賽冠軍；然而，索托的好表現卻成為國民隊甜蜜的負荷，雙方的續約談判陷入泥淖，面對兩年後即將成為自由球員的建隊核心，國民隊總管瑞佐（Mike Rizzo）只好選擇放手，他在2022年交易大限前將索托送走，換取重建所需的未來籌碼。

這筆交易除了索托外，國民還送出上半季表現優異的一壘手貝爾（Josh Bell），從教士換來即戰力沃特（Luke Voit）、新秀阿布姆斯、戈爾、伍德、韓塞爾以及蘇珊納（Jarlin Susana）。其中，阿布姆斯去年首次入選明星賽，26歲的他是一名速度與力量兼備的游擊手，本季進攻火力更上層樓，繳出.270/.335/.473的打擊三圍、126的wRC+，成為陣中開路先鋒的不二人選。

26歲的高爾是位身材高大的先發左投，三振功夫了得。 路透

26歲的高爾是位身材高大的先發左投，三振功夫了得，過去三年的K/9不曾低於9，本季也迎來蛻變，K/9來到聯盟第一的12.61，在14場先發登板中吃下81.1局，FIP僅2.63；除了拿手的四縫線速球（50.1%）與曲球（23.6%），更提升了滑球的使用比率（12.9%），使得左打者幾乎對他束手無策；此外，高爾的控球能力絲毫不馬虎，6.4%的保送率是聯盟前23%低。在投手捉襟見肘的國民輪值中，高爾的進步為球隊注入了急需的深度，有望在未來幾年打造以他為首的強大先發輪值。

伍德是3位新星中最年輕的選手，6呎7吋的高大身材令人聯想到年輕時的「法官」賈吉（Aaron Judge）。他在2024年剛升上大聯盟就以120的wRC+ 站穩中心打線，本季更是大幅突破，截至目前已經敲出17發全壘打，.287/.377/.548的打擊三圍，wRC+高達157。年僅22歲的他已經展現超越年齡的成熟度，選球能力頂尖，擊球炮瓦也是一流，平均75.9英里/小時的揮棒速度是聯盟前4%的水準，而也正是因為他驚人的擊球力道，即便拉打率不突出（30.4%），他仍有辦法將球送出全壘打大牆；本季至今，他的飛球形成全壘打比率（HR/FB）是聯盟最高的30.4%，而他也是這3人當中天花板最高的球員，絕對有機會成長為MVP等級的超級球星。

年僅22歲的伍德已經展現超越年齡的成熟度，選球能力頂尖，擊球炮瓦也是一流。 路透

回顧三年前這筆交易，儘管索托的離開讓球迷心碎，但回報逐漸證明這筆操作的價值：阿布姆斯的全面表現、戈爾的王牌潛力，以及伍德藏不住的巨星實力，他們一個個讓國民的未來充滿希望，逐漸成長為球隊重建的基石，不得不佩服國民光頭總管瑞佐的精準眼光，這場交易的成功，或許將成為MLB史上最經典的案例之一。