日職／中日新一代守護神松山晉也 打破40億日圓補強的遺憾

中日龍隊在交流戰近況甚佳，雖然對福岡軟銀系列賽以3連敗開局，不過之後的8場比賽拿下6勝2敗，在6月14日賽程結束之後以6勝5敗坐上交流戰第二名的位子（與多隊並列），與廣島隊並列為交流戰中央聯盟戰績最佳的球隊。

其中一個關鍵人物是24歲的新一代守護神松山晉也，目前連續9場救援成功，一旦達成連續10場救援成功，將是中日龍隊史上繼岩瀨仁紀、馬丁尼茲（Raidel Martínez）、宣銅烈之後的第4人。這幾位都是中日龍隊史，甚至是日本職棒史上代表性的守護神，能夠與這些偉大投手齊名，24歲的松山晉也絕對是本季中日龍投的最大驚奇，也是目前球隊可以維持競爭力的功臣。

松山晉也(右)驚奇紀錄是，他在球隊已完成的62場出賽拿下本季第25場救援成功。松山晉也IG

松山晉也的另一項驚奇紀錄是，他在球隊已完成的62場出賽拿下本季第25場救援成功，照這個進度他將達成單季58次救援成功，打破2017年軟銀洋投薩法提（Dennis Sarfate）所締造的日本職棒紀錄單季54次救援成功。薩法提那一年出賽66場，拿下2勝2敗54次救援成功、防禦率1.09的優異成績，可惜隔年因傷只出賽6場比賽，最後黯然引退。

松山晉也25次救援成功在中央聯盟領先前隊友、現效力於讀賣巨人隊的馬丁尼茲21救援成功，與太平洋聯盟救援王平良海馬的16救援成功差距更是明顯。

尤其中日龍隊團隊目前的29勝之中，他個人就貢獻了25次救援成功，對球隊的重要性不言可喻。這樣高度的出賽頻率，當然會引起球迷關心，希望中日龍隊能夠好好保護這名剛培養出的新一代守護神。

松山晉也畢業自八戶學院大學，是育成選手出身，2022年育成選秀第一指名加盟中日龍隊，當時他的年薪只有300萬日圓加上類似於簽約金的300萬支度金。2023年開始松山晉也開始嶄露頭角，季中獲得登錄為支配下選手，但年薪也不過來到420萬日圓。直到2024年球季他大放光芒拿下41次中繼成功，與阪神虎隊左投桐敷拓馬並列為中繼王，年薪才大漲到5,000萬日圓。然而當時還沒有人把他設定為中日龍隊的守護神，因為隊上有一位兩屆日職救援王得主、不動的守護神馬丁尼茲，而中日龍隊從球團到球迷都將留下馬丁尼茲視為2024年賽季後的第一要務。

松山晉也畢業自八戶學院大學，是育成選手出身，2022年育成選秀第一指名加盟中日龍隊。松山晉也IG

最後經過一段長時間的交涉，馬丁尼茲還是決定轉戰巨人隊，獲得一份4年50億日圓、日職最高薪的超大型合約。中日龍隊雖然留人未成，但也展現最大誠意挽留到最後一刻，最終即使不敵巨人隊的銀彈攻勢，但也開出了一份4年40億日圓的大型合約，為了能夠繼續留住這一位過去7年累積166次救援成功的當家守護神。而如今，松山晉也的穩定度以及貢獻度遠遠超過預期，相信也可以讓中日龍隊高層感到安慰，更讓中日龍迷為了「中日新一」的誕生而感到雀躍。

當然，身為NPB現役最高薪選手的馬丁尼茲也沒有只是坐領高薪，本季出賽26場拿下21次救援成功之外，25.2局還沒有任何失分，被打擊率低到0.151，繼續展現他的超強壓制力。而兩大前後中日龍隊的外籍、本土守護神競逐本季中央聯盟救援王，看在中日龍球眼裡，想必也是五味雜陳。