中職／英雄不怕出身低！球探夠用心 選秀小年也能變大年

今年中職選秀將在6月30日登場，球探評估，由於沒有太多旅外、高中好手投入，因此是 「選秀小年」，但我覺得其實沒有選秀大不大年、小不小年的問題，因為放眼近代選秀，很多都是選秀後段順位球員進職棒竄起，這類的球員絕對所在多有，也有所謂的「大齡菜鳥」，今年選秀真真切切考驗各隊球探功力。

就拿近年選秀第6輪順位指名的投手來講好了，統一獅日本投手髙塩將樹、台鋼雄鷹終結者林詩翔、富邦悍將守護神曾峻岳都是以第6輪順位進職棒，也就是不被看好的順位，但他們進職棒展露頭角，證明英雄不怕出身低。

最讓人好奇的是髙塩將樹，2021年底中職領隊會議通過「永田條款」，只要在台就讀國、高中累計超過3年，或讀大學連續超過4年，或在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，即可參加選秀並視為本土球員，結果髙塩將樹在竟然2022、2023年報名選秀都落榜。

髙塩將樹自2017年起效力業餘球隊崇越隼鷹（後更名安永鮮物、全越運動)，多年來橫掃甲組成棒多項投手大獎。報系資料照

要知道，髙塩將樹自2017年起效力業餘球隊崇越隼鷹（後更名安永鮮物、全越運動），多年來橫掃甲組成棒多項投手大獎，絕對是業餘球界最頂尖的投手，一選進來預期就可以成為即戰力投手，然而或許是年過30，各球團認為他年事已高才沒選。

2023年選秀落榜後髙塩將樹原本要到樂天桃猿自主培訓，但他因不具中華民國國籍，不適用自主培訓條款而作罷，2024年他3度叩關選秀，統一獅以第6輪順位指名選進，並簽下2.5年合約。髙塩將樹表現有目共睹，本季出賽18場共投28.2局，登板常跨局數投球，戰績2勝1敗6中繼2救援，防禦率2.51，每局被上壘率0.87，在統一獅牛棚是不可或缺的存在。

並非事後諸葛，36歲的髙塩將樹也許進中職沒打幾年就要退役，但你可以預期他打職棒成績應該不會太差，今年表現甚至比預期的還要好，他也知道中職或許是個人棒球生涯最後一站，一定會竭盡所能燃燒自己，直到油盡燈枯為止，強大的心態造就勇者無懼的髙塩將樹。

事實上，有多位職棒教練私下透露，有些高中球員是被球探吹捧出來的，說天花板有多高，實際上進來才發現沒那麼好，天賦也有限，也有的高中球員進職棒心態不夠成熟，家庭環境沒那麼健全，甚至價值觀偏頗，態度大有問題，高中球員挑戰職棒遇到的問題，會比大社球員還多。

中華職棒台鋼雄鷹15日與中信兄弟交手，雄鷹隊投手林詩翔（圖）後援拆彈、守住滿壘危機，幫助球隊以4比3拿勝，林詩翔也獲選單場MVP。（台鋼雄鷹提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月15日 中央通訊社

沒錯，高中球員潛力值得期待，但放眼這十幾年來高中選秀球員，打不到2、3年，20歲出頭就買單者大有人在，即使長期待在職棒，很多也在一、二軍浮浮沉沉，根本無法為球隊做出貢獻，髙塩將樹的例子告訴各球團和球探，年齡並非絕對，決心才是一切，林詩翔也是如此。

林詩翔四級棒球時期名不見經傳，2022年選秀落榜，隔年大學畢業再度叩關，直到第6輪才被台鋼雄鷹挑走，這個順位代表他不被多數球探看好，否則早在前4輪就被指名，和髙塩將樹一樣，他深知自己如果沒辦法在職棒投出一片天，就等著被環境淘汰另謀出路，加上從小到大都不被看好，經歷無數次失敗，不順遂成長過程養成不服輸的個性，心理素質異常強大，即使22歲才挑戰職棒，卻不願向命運低頭，如今已成為聯盟頂級守護神，讓許多昔日戰友刮目相看。

持平而論，曾峻岳在西苑中學只能算中上水準的投手，不到很差，但也不算很好，剛加盟富邦悍將透過量化訓練，並自聘訓練師而突飛猛進，你說球探慧眼識英雄也好，最重要的還是他找到適合的訓練方式然後開竅，當然，2019年U18中華隊奪世界冠軍，當時他在最後一刻落選，應該有激發其強大的潛能。

台鋼雄鷹第21輪指名的王博玄，成績進步有目共睹。聯合報系資料照

其實球員進職棒能否成功影響的因素太多了，包括球員態度、球隊文化和訓練環境、隊內競爭力、有沒有出賽機會，很難說哪一隊選得好不好，好比說味全龍第17輪指名陳冠偉和台鋼雄鷹第21輪指名的王博玄，這個順位代表是沒人要的選手，經過多年努力，如今兩人已佔有一席之地，所以沒有選秀小年這回事，只要選手肯努力，球探夠用心，選秀小年也能變大年。