從喬治領軍到哈利掌舵 橫跨四世代的透納才是溜馬定海神針

從東區首輪季後賽一路到總冠軍賽舞台上，印第安那溜馬的王牌控衛—哈利伯頓(Tyrese Haliburton)吸引了無數目光聚焦在他的「哈利魔法」。他在組織進攻與領導球隊方面的貢獻有目共睹，多次率隊上演準絕殺、逆轉秀，也讓他的身價水漲船高，成為總冠軍賽最火紅球員。

然而，成就哈利伯頓的光芒背後，溜馬的成功同樣倚賴教練團與隊友默默的付出。尤其是陣中資歷最深、效力球隊橫跨四個世代的中鋒—透納(Myles Turner)，更是這段黑馬旅程中不可或缺的支柱。他始終堅守崗位，無論球隊處於重建低谷，或正邁向榮耀高峰，都默默撐起禁區防線。身為球隊的「定海神針」，透納無疑是溜馬爭冠路上最重要的精神象徵。

忠誠與穩定：透納留守印第安納成精神象徵

透納終於在正值生涯顛峰的年紀踏進總冠軍舞台。 路透

本季是透納的第10個賽季，他終於在正值生涯顛峰的年紀踏進總冠軍舞台，並在決賽中展現他全能中鋒的價值。

考量到他過去多次被捲入交易傳聞（曾被視為其他球隊「最後一塊拼圖」），但他始終堅持「想在被新人選秀中挑選他的城市完成目標」，就這樣他也身披溜馬戰袍走過了703場比賽，為現役球員第八多。透納近期在接受美媒受訪時提到:「我是一個忠誠的人，這一直是我的特質之一，我想完成自己開始的事。當然，其他球隊欣賞你的價值並想讓你成為體系一部分，這是件令人感到榮幸的事。但我想在我被選中的地方做到這一切。

他待在溜馬的時間長到歷經四任總教練的督軍，隊友搭檔足以跨越喬治(Paul George)時代、歐拉迪波(Oladipo) 加沙波尼斯(Domantas Sabonis)時期，一直到現在的哈利伯頓時代。雖然在溜馬每個階段，透納都不是最耀眼的當家球星，但他經年累月的奉獻，在年輕核心逐漸成形的過程中，成了穩定軍心的存在，對於年輕球員具有潛移默化的帶頭作用。

2021-2022賽季，溜馬為了解決擁有雙塔沙波尼斯+透納卻無法在季後賽走更遠的問題，選擇將當時的全明星沙波尼斯交易到國王換回年輕的哈利伯頓。這筆交易案成為溜馬至今能站上總冠軍賽舞台的轉捩點。有誰能料想到當年那支在下半季如此掙扎的球隊，兩年後已打進東區決賽，更於本季闖進總冠軍賽。

沙波尼斯+透納無法幫助溜馬走得更遠，高層立刻果斷送走沙波尼斯換來哈利伯頓，如今來看是超級成功。 美聯社

透納曾提到那筆交易對他的影響是讓他回到真正屬於自己的場上定位，他長年不抱怨交易傳聞、專注比賽，展現出成熟穩重的職業態度。透納曾說「這需要很多耐心」，「我不會說是『等待屬於我的機會』，但就是持續低調地做好該做的事，讓其他一切順其自然。」

透納面對總決賽帶來的壓力，他強調繼續做自己，不需要刻意改變，與隊友建立信任、專注細節，避免為了表現而過度用力，他知道自己不是那種搶戲的明星，但知道自己的價值在哪裡。透納的成熟心態讓他在這次的總冠軍賽成了隊友信任的精神領袖，即便從數據面上看不出他的影響有多大，但他確實是球隊不可或缺的隱性資產。

透納扮演現代中鋒的關鍵齒輪

透納能夠護框又能夠投外線拉開空間，是現代中鋒的典範。 路透

透納擁有集現代NBA中鋒所需的大部分技能包，以防守端來說，即便場均籃板向來不是他的強項，但他是全聯盟穩定的護框者之一。他的橫移速度夠快能讓他在換防策略中不會成為漏洞，同時他在防擋拆時不輕易被拉出禁區，讓對手難以肆意攻框，他更擅長於協防封阻，10年職業生涯場均 2.2次火鍋並兩度榮獲火鍋王。在卡萊爾(Rick Carlisle)的防守體系中，透納扮演重要的溝通中樞，他是球隊防守端的指揮官，經常主動溝通輪轉、協防節奏，不僅個人會蓋火鍋，更能協調團隊防線的運作節奏。

再從進攻端看，透納擁有一般大個子所沒有的優異放球手感和中距離本領，近年射程拉遠後質與量俱增，本季例行賽他場均命中2.2記三分球，命中率高達39.6%，你很難想像這是一名6尺11吋的主戰長人。他能拉開禁區空間，使得哈利伯頓和其他持球者，如席亞康(Pascal Siakam)、奈哈德(Andrew Nembhard)等人能在中距離或籃下發動攻勢，不受傳統中鋒的站位阻礙。透納特別擅長於擋拆後「pop out」出來投外線，讓溜馬的半場進攻更具層次與變化。

透納其實拿過2次阻攻王，護框能力極佳，讓雷霆霍姆葛倫吃足苦頭！ 路透

今年季後賽透納帳上數據為14.9分4.9籃板2.3火鍋，50%的投籃命中率與38%的三分球命中率。以總冠軍系列賽來說，他的外線命中率僅28.6%還有待調整，但仍不容許雷霆小看他作為拉開空間，與二波發動的轉傳角色。透納對於自己的調整就是心理穩定性的建立，他強調在爭冠時刻，不要改變做自己的方式，這種心態對於年輕核心尤為重要。

有透納在場上的時候球隊整體進攻、防守效率皆能有所提升。哈利伯頓也提到透納解鎖他許多技能，兩人打擋拆非常舒服。即便透納不是那種體能勁爆，專司空拋接餅，轟炸籃框的中鋒，但是藉由掩護、彼此之間pick-and-pop的默契，開創他更多發揮空間，達到加成作用。

透納的耐心終於等到球隊開花結果。 路透

透納就是一名在媒體曝光度不高的市場裡，長期默默貢獻、技術全面、心態成熟的中鋒。他的價值遠超出數據統計所能反映，雖然透納不總是成為焦點，但他是戰術上不可或缺的防守支柱、空間開創者，心理層面則是年輕球隊的穩定力量與象徵性人物。他的忠誠與穩定性始伴隨著溜馬成長，透納不只是「留下來的那個人」，他正是讓這支球隊成為冠軍競爭者的關鍵之一。