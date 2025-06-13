更兇更快更狠！破解SGA超高位擋拆 溜馬強勢回應雷霆危機四伏

總冠軍第三戰，第二場完敗的溜馬回到自家主場，打出了截然不同的高強度內容，加上卡萊爾（Rick Carlisle）總教練針對前一戰幾個重大課題的有效變陣，悍然守住了主場，將比數再度超前為2比1，照例來看看溜馬的調整，以及聊聊第四戰雷霆需要作出的反擊。

溜馬的強勢回應：回歸原點的「唯快不破」

預測下一場賽況時，最難捉摸的就是「執行力」與「提升強度」之類抽象的東西，因為沒有人知道，球員到底出了幾分力，以及還能加強到何種程度，只能推論如果在某個方面還能更強勢，能帶來更好結果。

一如筆者於前一戰分析文「雷霆重回王者軌道！從流川轉換仙道 MVP亞歷山大的角色改變」所說，要攻入雷霆森嚴的內線防守，戰術是其次，期望席亞康（Pascal Siakam）與透納（Myles Turner）更強硬、後衛群切入的更兇悍，更為實在。

但確實，溜馬於第三戰，就是用這樣的態度，為比賽寫下了基調，會讓人想起尼克於上一輪第五戰，是如何回擊溜馬。

此戰的溜馬，打出應該是季後賽最凶猛、對抗強度最高，以及總冠軍戰最有速度感的一戰，經過前兩戰的嚴防與謹慎，卻泰半處於下風，溜馬團隊似乎終於理解了，面對眼前的魔王雷霆，真的不能再只是打順暢而試圖尋找絕佳空檔再出手的籃球，那只是徒增更多的傳球失誤，以及難尋空檔而已。

他們果斷地回到了「唯快不破」的道路上，只是這次不僅是靠傳球，還加上更多奔跑，甚至也不只是奔跑，攻防兩端都添加了更多對抗力道。

或許有點粗糙，但成功於生理與心理同時震攝到了對手，並且於第四節再次燒乾他們的體能，尤其是王牌亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），簡直重演第一戰。

透納帶頭強勢進攻內線。 美聯社

進攻端，溜馬軍團不再追求完美的出手時機，同樣如筆者所說，需要捨棄掉一些「合理籃球」的包裝，露出更多「不合理籃球」的野性，否則怎能扛住MVP領軍，天賦體能端還都樂勝的對手？這也是溜馬如何回應前一戰賽後，透納呼籲要打回內線的聲音，用的不是其他，就是更高強度的直接衝擊。

幾個數據：這一戰溜馬51次突破切入追平雷霆，21投高達15中，效率更遠勝雷霆的31投15中，前兩戰場均僅48次，19投8中。主要在於團隊多點開花的頻繁利用擋拆，持球猛進。

本戰在進攻手段，溜馬最不尋常的是擋拆持球者的得分高達44分，要知道這一輪3場下來，場均也才20.3分，也就是說第三戰是前兩戰的兩倍還不只，加上多次連無球都強勢拖車跟進的接應。甚至，我們再次看到了近日引發熱議，效仿NFL的「四分衛」衝鋒戰術。

正是這樣的兇猛與果敢挑戰，確實地幫助溜馬打出系列賽遠遠最高的內線得分，也是第一次在此項壓過對手，憑藉著強硬速度戰，溜馬做到了雷霆就算想肉搏都慢了半拍，抓不到人。

當溜馬跑得更迅猛，同時也就能完成牽制前一場另一心頭大患「雙塔」的目的。忌憚兩位長人在協防還原與體力消耗上的問題，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）不僅減少了雙塔齊上時間，甚至再次壓縮了哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）的出場，同樣很第一戰。

哈爾特斯坦上場時間進一步被壓縮。 美聯社

不只是進攻，如排山倒海兇猛之勢的溜馬防守，同樣打傻了王者雷霆。

整場比賽雷霆失誤17次，遠高於原本季賽與季後賽的場均，甚至放眼整年，都名列第2多，而溜馬只有13次，與前兩戰態勢是截然相反，全隊且僅有16次助攻，以穩健著稱的亞歷山大，甚至出現了極不尋常的單場6失誤，其中包括走步違例和一些罕見的傳球失誤，這讓戴格諾自己都坦承「他們的失誤很不尋常」。

「今晚他們的進攻節奏比我們的壓力和身體對抗更猛烈」戴格諾說道，「他們打得充滿活力，身體對抗很強。他們施加了壓力。在48分鐘的大部分時間裡，他們都保持著這種狀態」。

戴格諾再度稱讚對手，「這就是結果。今晚他們比前兩場比賽更容易搶到球。這導致今晚他們的進攻和我們的防守產生了很大的後續效應」，第三戰同樣也是溜馬第一次在出手數方面戰勝對手，足足多了7次。

在溜馬的猛烈攻勢下，雷霆從主帥到綠葉，都有了程度不一的驚慌情況。總教練的保守調度，綠葉球員的手軟，也都夢迴第一戰，雷霆調度幾乎只剩下6個半，這讓主力的消耗更為嚴重，反映在這支聯盟罰球最穩定的球隊，罕見的30球錯失7球，以及第四節眾人難掩的疲態。

溜馬不只防守端，在進攻上也不斷消耗亞歷山大。 路透社

亞歷山大上場時間超過42分鐘，勞累與狀態下滑程度，都不下於首戰，第四節僅出手3次；全隊最後一節且三分球盡墨，罰球10投僅6中，還有5次失誤，最終以18比32的懸殊分差，葬送了比賽。

憑藉這不一樣的侵略性，開始不合理起來的球風，溜馬逼出了雷霆的反常與失常，從而守下主場第一勝！

總體戰的禮尚往來

進一步當然不得不說到，溜馬得以如此強勢回應的底蘊：那一大票心臟與鬥志強大的角色球員，為上一戰輸了總體戰、輸掉了替補戰，做出了最強烈的反撲。揮別上一戰的陰霾，此戰印城替補以49比18的絕對領先，禮尚往來地痛擊了對手。

誠然兩大主力席亞康與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）都做到了不再慢熱，從開場就積極加入進攻的覺悟與調整，但論頭號功臣，不是席亞康，哈利伯頓甚至上半場更像是隻「斑馬」，進攻端趨於主動的收穫，差不多跟防守疏忽與失誤相抵消，這也反映在此戰其正負值上。

同樣很像第一戰的套路，只差這一戰的哈利伯頓，角色上有所轉變，但領銜帶頭切入猛攻更有成效的，依舊是小個子，上次的二把手麥克康奈爾（T.J. McConnell），這次成了主角。

麥克康奈爾在第三戰成了勝負主角。 路透社

本戰溜馬另一個重要的戰略目標，就是不要在上半場再次挖坑，開場就猛攻的溜馬，確實更勝前兩戰地，早早且持續與雷霆纏鬥，至第二節前段，雙方13次打平，8次交換領先，可眼看著雷霆靠著威廉斯（Jalen Williams）跳出，差點又要有揚長而去之感時，麥克康奈爾再次跳出。

麥克康奈爾作為替補上場15分鐘，就砍下10分5助攻和5抄截，史上首位在總冠軍戰以替補之姿拿下如此數據；數據之外，他帶來的還遠超過數字，對主場球隊帶來的士氣振奮，以及以身作則感染全隊的頑強不屈。

最神乎其技在單場3次直接斷走雷霆的後場界外發球，讓人想起10年前的戴拉維多法（Matthew Dellavedova），這是最粗暴、對士氣打擊最大，甚至最羞辱人的一種抄截，硬生生幫助球隊快速再打回6分，還讓對手像是犯下超低級失誤的蠢蛋一般。

在他吹起號角之後，溜馬的戰意再起，第二節狂飆40分，不僅沒有挖坑，甚至系列賽首度於上半場領先，這股氣勢並一路撐到對手體能下滑，以及溜馬的師兄弟紛紛回歸。

在懸殊的替補分差背後，是一大群人都做出了貢獻。逆轉階段甚至兩大主將都不再場，尤其是第四節；除麥克康奈爾外，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）全場像是接手了上一輪奈史密斯（Aaron Nesmith）的神射支援角色，27分是總冠軍史上替補球員得分第三高，第四節且攻下全隊最高10分。

改變角色的哈利伯頓拿下22分11助攻9籃板接近大三元，第四節且藉此迷惑對手，傳出重要的3記助攻；席亞康投進比賽底定的重要一球；托平（Obi Toppin）也做出了重要防守；最後，是被筆者稱為晴雨計的透納，賽後才知帶病的他單節3次阻攻，狠狠的壓制住了霍姆葛倫（Chet Holmgren），為球隊搧下勝利！

雷霆系列賽陷入被動局面，奪冠之路危機重重。 美聯社

別忘了，印城還有3位一路走來的低調英雄，奈史密斯與奈哈德（Andrew Nembhard），也已幾乎都耗盡犯規次數的方式，竭盡全力於阻擋對面的MVP，一步步耗乾其體力。

雷霆三巨頭亞歷山大、威廉斯與霍姆葛倫合共砍下 70 分仍輸球，因為當你又回到了得分集中舊況，溜馬依舊是整支團隊在輸出。正如卡萊爾總教練所說「我們就是這樣一支球隊。我們需要每個人都做好準備。雖然進攻端的得分手不會總是一模一樣，但我們必須這樣做。我們必須作為一個團隊來做這件事」，這一點再次成為印城戰勝奧克拉荷馬的關鍵。

哈利伯頓的角色變換

雖然球員在態度與強度上的變化，是此戰溜馬致勝的最大關鍵，但戰術面上，卡帥也確實正確做出調整，他依舊是溜馬在這個總冠軍系列戰的最大優勢。

首先，就是賽前分析文也曾提及，外界呼籲與關注的哈利伯頓打法調整問題，卡萊爾教練雖然對讓子弟兵成為無差別開火的得分手嗤之以鼻，但確實也認同讓當家主控在拿捏得分與傳球的平衡後，在進攻端變得更加主動出擊；賽前傳出有小腿不適問題的哈利伯頓，再改變了角色之後，打出系列戰進攻端最具存在感的一戰，完全看不出有受到傷勢的影響。

哈利伯頓角色變換打出全能數據。 路透社

其角色上的變化，從數據端可明確看出差異。哈利伯頓前兩戰出手13次，第三戰上升至17次；前兩戰場均8.5次切入，3次出手1.5次命中，第三戰11次切入，5次出手4次命中。

改變的思維來自「化被動為主動」，哈利伯頓說，「雷霆這樣的防守，你不能讓他們一直保持同樣的方法」； 「如果你試圖持球並要求掩護，他們會主動向你逼近，然後塞滿內線。這不容易，他們在這方面做得非常出色。你必須盡可能地讓他們保持不同的打法」。

卡萊爾也對本戰子弟兵的表現，進攻與組織間的平衡，讚譽有加。「我覺得他今晚的打法正是他所需要的，空間意識和侵略性相結合，你知道，他擁有非常出色的進攻嗅覺，能夠在正確的時機讓隊友參與進攻」。前兩場比賽一直是雷霆狩獵對象的他，這一戰終於反客為主，成為了真正的「獵人」！

對亞歷山大為首超高位擋拆的破解

亞歷山大此戰出現6次失誤，刷新季後賽新高，出手數與命中率雙創系列賽新低，也是系列賽第一次得分低於30，可說溜馬終於第一次找到壓制他的方式，關鍵就在卡帥出招，破掉了上一張讓雷霆予取予求的超高位擋拆。

破解方式很簡單，除了更高強度的對抗，就是把防守也拉到擋拆防守也拉到超高位，而且優先夾擊或「Show and Recover」持球者。

「他們當時在掩護上方」，來聽聽頭號受害者亞歷山大怎麼說。 「當你擺脫掩護時，你必須後退」。正是這點差別，讓原本雷霆前進突破的勢頭，得轉而後撤重新來過。

溜馬力求於超高位夾阻雷霆以亞歷山大為主的持球者，讓他們無法在第一時間加速突破，也難以第一時間給球，整體拖慢了對手的速度、空檔的創造與球的移轉，從而讓團隊減少參與，這點從本戰雷霆Spot Up分數銳減，Isolation得分激增，亦可驗證。

結果就是球隊回到得分集中於三巨頭的70分，且佔全隊近70%出手的單調進攻；命中率高達45.5%準頭的三分球，卻只有較前役大減的14次出手（36次->22次），綠葉沒能無法幫忙分擔進攻，絕非對抗一支打群體戰對手時的好事。卡盧索（Alex Caruso）與多特（Luguentz Dort）都可以扮演更積極的支援角色。

下一戰，雷霆的十字路口

放眼第四戰，雷霆有輸不得的壓力，球員到主帥，都必須做出強力回應。當第三戰溜馬打出更快、更具對抗性的籃球，更年輕天賦更高的雷霆，沒有力量做不到。

「從我開始」亞歷山大宣示， 「我們必須反擊，尤其是如果你想在客場擊敗這樣的球隊。你必須成為更有力量的一方」。

但除此之外，戴格諾教練的角色非常吃重，第二場他給出了漂亮回應，卡萊爾教練與第三戰也精彩回擊，彷彿把賽局又帶回第一戰，第四戰將再度輪到他來答題。

首先是關於溜馬超高位防守造成的進攻遲滯困境。承受最多壓力的亞歷山大已明確表示，會在發動擋拆時更加積極，以取得更容易突圍的角度，要再次於這場擋拆博奕中，重新找回主導權。

雷霆淪於主力單打獨鬥，團隊與球的流動卻同時不見了。 路透社

事實上這方面的攻防，在近年的季後賽本非罕見，全聯盟為了對付柯瑞（Stephen Curry），也都該有過相關的準備與預演，可以想見更多重掩護的設置，更提前的出球，持球者佯攻的運球方向誤導，更換半場接應對象再次迷惑溜馬的防守策略，都是下一戰可能看到的變化。

其次，在壓力面前，戴格諾能回到第二戰對團體的信任嗎？6個半的菁英輪替，已證明無法打垮堅韌的溜馬，兩次王牌在第四節的失速，更說明了此路難行。

這自然得先克服諸如超高位防守帶來的攻勢受阻麻煩，但這也考驗主帥敢於在危機時對於單打的依賴，外圍亞歷山大依舊危險，第二戰威廉斯的單挑也非常高效，團隊與球的流動卻同時不見了，當然就惡性循環更不敢用人。

而這卻更像是卡帥制度的Game Plan大方向：我不怕你們1、2個人強打，我們團隊會很快把分數討回來，然後跟你這樣對峙到第四節，累死你主將就算我贏。今年季後賽溜馬第四節超強的背後秘密，莫過於此。

霍姆葛倫的多功性、哈爾特斯坦的轉傳分球，以及雙塔能在籃下為溜馬帶來的壓力，戴格諾教練也應該要思考更多的可能性。

不一定是要辛苦的低位進攻，但Inside Out尋求製造機會，應該也是具可行性變化，前鋒後場就算了，但禁區組實在沒必要那麼多波都要他們辛苦闖過層層人浪來出手，然後在第四節撐不住了吃一堆火鍋；上半場霍姆葛倫攻下15分，下半場5分，第四節就吃了3記阻攻。

最後，戴格諾能趕在下一戰前，一如卡萊爾總教練如何鼓舞溜馬，及時地幫助雷霆重建出手信心，挺住越趨緊繃，不容再有失的偌大壓力嗎？

馬瑟倫板凳殺出讓雷霆措手不及。 路透社

誠如巴克利（Charles Barkley）所說，第四戰將是雷霆的關鍵點，贏下則討回系列賽優勢，輸球大概率將輸掉總冠軍，畢竟歷史上先贏下第三戰取得2勝1敗的隊伍，已可掌握超過8成勝率，如果溜馬也拿下第四戰，數字更將上升至超過95%，他們就將迎來NBA史上最大爆冷之一的Finals。

而雷霆絕不想落入這樣的窘境，兩支季後賽都未曾連敗過的球隊，上一場溜馬再次挑戰成功，這一回合又一次輪到雷霆接受考驗，聯盟龍頭能夠再次挺住壓力，把戰線與希望延續嗎？