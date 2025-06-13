溜馬改變總冠軍G3情勢 麥克康奈爾上演「小人物狂想」

G3溜馬116：107力克雷霆，七戰四勝總冠軍賽取得2勝1敗領先。

全世界都被溜馬以下剋上表現震撼，尤其是溜馬替補後衛麥克康奈爾在第二節三次抄截帶動溜馬反撲、超前能量，全場10分、5抄截、5助攻上演小人物狂想曲，幫助溜馬走出開賽落後9分逆境，一次次成功抄截，一次次神奇傳球，提升溜馬逆流而上氣勢，重挫雷霆士氣。

麥克康奈爾成為G3媒體第一男主角，他用無懈拚勁為溜馬帶來一波波能量，連續抄截打亂雷霆進攻節奏，第二節溜馬從落後9分到領先5分，麥克康奈爾成為球迷寵兒，球迷、社群媒體瘋狂關注這個身高只有185公分，2015年NBA落選秀神奇表演。

麥克康奈爾的NBA心路超勵志，亞歷桑納大學畢業沒有任何NBA球隊邀請他加入測試或訓練營，麥克康奈爾沒有驚人爆發力和速度、體能，很會傳球但毫無外線和三分能力，這種硬體天賦和身高，打控球技能包滿滿漏洞，進NBA註定死路一條。

麥克康奈爾的NBA心路超勵志，亞歷桑納大學畢業沒有任何NBA球隊邀請他加入測試或訓練營。麥克康奈爾IG

一如預期，麥克康奈爾落選，但這個被看扁的矮後衛並沒有放棄NBA，他主動向76人爭取參加新秀訓練營+測試，經夏季聯盟拚出一條NBA小路。

為什麼叫小路，因為即使76人留下麥克康奈爾，他還是只能打打替補，投籃不好，三分不準，身高對位防守都吃虧，球隊並沒有很看他，這種矮小後衛和技能包隨時可能被裁。

2019年夏天溜馬用兩年700萬美元撿走麥克康奈爾，給他開啟另一條通往NBA想大路。

麥克康奈爾在溜馬一樣從板凳出發，但出色的防守+壓迫性+專注力，經常成為改變比賽奇兵，變成溜馬板凳最關鍵能量小子。最近三年麥克康奈爾有兩季三分命中率拉到4成以上，2023-24年賽季麥克康奈爾打出生涯最佳表現，場均10.2分+5.5助攻，投籃命中率5成56，三分命中率4成09，溜馬為他送上四年3360萬美元。

麥克康奈爾(右)曾在76人隊效命。 路透

從落選秀、自我推荐進訓練營，再從夏季聯盟打出關注力、磨練球技，掙到底薪合約，麥克康奈爾展現另一種「白人希望」NBA夢想。

白人希望是溜馬主力後衛哈利伯頓給麥克康奈爾的「揶瑜」，這種揶瑜不是訕笑或岐視，而是一種偉大肯定與認同。

但溜馬G3贏球MVP不是麥克康奈爾，麥克康奈爾只是改變比賽和注入無限能量奇兵，G3真正MVP可能是攻下22分、11助攻、9籃板的哈利伯頓，可以是創造無限錯位和頻頻打進關鍵進攻的席亞康21分6籃板0失誤，也可以是砍進27分溜馬替補後衛馬瑟倫。

G3賽前，超過九成媒體和數據專家都認為雷霆今年總冠軍賽能以4：1痛宰溜馬，賽前所有數據、內容、分析顯示，G1+G2兩場比賽一共96分鐘，溜馬只領先雷霆1分43秒，雷霆攻防內容和比賽過程完全輾壓溜馬，近乎窒息。

溜馬靠著防守、針對性，堵住雷霆得分王亞歷山大(右)的的持球空間和進攻節奏。 路透

溜馬靠著防守、針對性，堵住雷霆得分王亞歷山大的的持球空間和進攻節奏，更關鍵的是讓雷霆節奏只能慢下來打，溜馬成功對位+輪轉，成功堵死雷霆角色球員出手空間和發揮。溜馬第四節32：18打趴雷霆，完成逆襲，溜馬全民皆兵，防守對位表現接近完美。

這場球是雷霆今年球季從例行賽到季後賽，第四節打得最蹩腳一場比賽。

年度最有價直球員雷霆後衛亞歷山大第四節3投1中只得3分，全場24分6失誤，亞歷山大例行賽場均32.4分，季後賽場均29.8分，威風盡失。

亞歷山大進攻失去威嚇，雷霆被迫只能慢下來打半場攻防，亞歷山大第四節比賽創造力和影響力都失去左右比賽關鍵表現，溜馬防守策略調整和針對性取得最大成功。

一場球打出一個「小人物狂想」，麥克康奈爾(右)還會製造雷霆更多麻煩和頭痛時刻。 法新社

一場球打出一個「小人物狂想」，麥克康奈爾還會製造雷霆更多麻煩和頭痛時刻，今年總冠軍賽系列賽還會有小人物狂想曲Part 2，敬請期待。