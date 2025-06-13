中職／悍將第N次走季中教練調整老路 這次拿投教開刀有救嗎？

富邦悍將在上半季真的無法爭奪冠軍時，12日發布教練團異動，一軍牛棚教練許銘傑轉黛一軍投手教練，而本來一軍投手教練郭勇志則改為一軍牛棚教練，此舉真的可以挽救富邦悍將嗎？

上半季戰績不佳時，富邦悍將總習慣進行教練團異動，2018年上半季結束，時任總教練葉君璋以戰績不佳為由請辭獲准，由二軍總教練陳連宏接任總教練，結果下半季戰績最後一名，不過還是以年度第3名晉級季後賽。

2019年上半季有機會拚半季冠軍，在7月7日宣布教練團調整，一軍打擊教練與二軍打擊教練陳威志職務互換，算是換人有效果，在下半季勝率提升·全年戰績與樂天桃猿並列第一名，可惜因非半季冠軍，無法打季後賽。

富邦悍將2019年季中進行教練調整，換上一軍打擊教練陳威志，確實帶來成效。富邦悍將提供

2020年上半季最後一名，該年8月11日再做教練團異動，一軍打擊教練杜西與二軍打擊教練羅根互換職務，期待能增強團隊打擊火力，果真帶來成效，接下來打出一波5連勝，本來上半季最後一名，下半季衝到第2名，不過全年戰績依舊是最後一名。

富邦悍將似乎在上半季結束後換打擊教練總能打出好表現，2021年進入5隊比賽，上半季拿到第4名，半季休兵期6月29日再進行教練團職務調動，一軍打擊教練羅根下二軍，二軍打擊教練上一軍，這一次效果並不好，下半季與樂天桃猿戰績並列最後一名，全年倒數第2名作收。

2022年上半季前26場比賽打出4勝22敗、第二波吞下6連敗之後，該年5月16日把一軍打擊教練鍾承祐放到二軍，二軍打擊教練陳威志升上一軍，異動後打出5戰4勝，但上半季16勝43敗1和締造史上半季最多敗的難看紀錄，下半季勝率突破5成，拿到第3名，可惜全年還是最後一名。

2023年中斷連5季季中教練團異動，2024年下半季戰績不佳，再度拿打擊教練開刀，8月27日將原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也轉任為一軍打擊策略教練，那一天贏球中斷4連敗後，接下來是一波6連敗，下半季是6隊最後一名，全年戰績只有領先台鋼雄鷹。

今年富邦悍將上半季還沒有打完，已確定無法爭冠，而且最後一名的機率非常大，圖為總教練陳金鋒(中)。聯合報系資料照

今年富邦悍將上半季還沒有打完，已確定無法爭冠，而且最後一名的機率非常大，6月12日宣布「進行教練團異動，原一軍牛棚教練許銘傑，轉任為一軍投手教練，原一軍投手教練郭勇志調整職務為一軍牛棚教練。悍將球團期盼提升投手團隊表現，協助悍將守住更多勝利。」

富邦悍將戰績不好，不是總教練扛責任，而是把刀「輕輕地」動到投手教練，上半季到6月11日為止，投手群平均防禦率高達5.28、被安打463支、258失分、226責失分、每局平均被上壘率1.59都是6隊最多，一軍投手教練被當成戰犯處理，似乎是理所當然。

但是富邦悍將投手戰力是牛棚投手傷兵多，先發投手群難以吃局數且壓制力不足，一軍投手教練及一軍牛棚教練互換也無法改變的事實，每天的投手調度也是投手教練、牛棚教練與總教練開會安排，互換的實質意義並不大，但有可能帶來不同的調度氣象。

許銘傑之前擔任桃猿投手教練期間，2022年幫助球隊拿到上半季冠軍與全年第一，2023年6月6日因戰績不佳被調整為二軍首席投手教練，2024年1月回任一軍投手教練，年底未被續約，今年轉到富邦悍將，

先前擔任樂天桃猿投手教練許銘傑（中），他的投手調度風格一直深受熱議，去年球季結束後還怒嗆酸民。 聯合報系資料照

他的投手調度風格一直深受網友及球迷熱議，去年球季結束後怒嗆酸民：「我要感謝酸民們由於你們的酸言酸語也讓我更強壯。因為你們不知道我們是多麼的努力想要讓選手更好讓球隊更好。卻因為一場球賽你們在那裡說三道四。你們真的懂棒球嗎？」

如今許銘傑擔任富邦悍將一軍投手教練，真的可以把富邦的投手戰力救起來嗎？他與網友及酸民的「戰爭」又要展開。而富邦悍將教練團需要調整嗎？可能不只投手教練與牛棚教練互換。