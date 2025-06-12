雷霆重回王者軌道！從流川轉換仙道 MVP亞歷山大的角色改變

吃了首戰下半場節奏保守的虧，本戰雷霆從一開場就加壓，並且將這樣的強度一路施壓到終場。

溜馬並非沒有調整，首節就看得出防守強度提升，比起第一戰最後0.3秒才逆轉，此戰雙方前10分鐘就有六度互相反超。但在雷霆意外祭出雙塔之後，天秤就開始傾斜，更在第二節不到5分鐘就打出一波19比2攻勢，將領先擴大到該晚最高的23分，勝負就此底定。

全場加壓，雷霆毫不鬆懈的王者模樣

此時雷霆並未將強度與節奏放慢，他們知道眼前那支球隊又會再次發起反擊，確實第三節溜馬多次嘗試將比分拉近，但這一次雷霆將領先的安全基準從10分左右提高到了15分，首戰哈利伯頓（Tyrese Haliburton）曾說，他們的目標就是先追到10分左右，再拉近至個位數，但這一回，雷霆死守15分大關，最終印城難以再創奇蹟。

前三節溜馬命中率被壓制到僅38.7%的聯盟最強防守，依舊是雷霆最可靠的底蘊，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）說道：「我認為我們今晚大部分時間都是侵略者，球員們都做得很好，尤其是在防守方面」。

不僅前三節，第四節剩下約3分半鐘，雷霆仍領先21分，比賽已進入垃圾時間，放鬆的仍不是他們。此節中段溜馬一度就以哈利伯頓帶四位替補，主力此時更已全數下場休息，只見雷霆仍擺上亞歷山大在內的部分主力，即便仍稍讓溜馬刷分，這節仍積極地拿下30分，並讓對手在今年季後賽，首度連續兩場低於112分，且又一次，無人得分超過20。

沒有鬆懈的王者，更趨無懈可擊。

從流川變仙道，亞歷山大的角色改變

雷霆最主要的幾個調整，歡迎參考筆者前一戰賽後分析「第四節致命清算！雷霆做錯了什麼？溜馬絕地逆轉的秘密」，其中之一就是亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的角色改變。

用流川比擬，不是代表亞歷山大是獨夫，但首戰戴格諾確實將他放在更偏得分扛勝負的定位上，這卻不足以率隊獲勝，他就如海南戰下半場體力透支的流川一般，在關鍵時刻被消耗到失速。

亞歷山大破解防守意圖。 路透社

但這一回不同，比起首戰只有3助攻，亞歷山大第二戰傳出8助攻，仍狂砍公務員般的34分，但比起首戰21次出手只拿30分，這一次是以21投11中，命中率52.4%高效完成。

能讓亞歷山大轉換角色，也來自團隊球權的調整，以及其他隊友的決心。雷霆從開賽就定調，這一回不跟你們打王牌英雄戰，而是總體戰，前7分分由三位隊友獲得，第一節7位雷霆球員得分，霍姆葛倫單節最高9分。

當隊友能將防守吸引力帶走，亞歷山大的傳球就更有價值、也更樂於傳球，本身亦將受益於更多空間，同時間溜馬還更難判斷其下一步（比如在第二節的19-2狂飆中，他就又突然從Playmaker切換成主攻角，不到1分半鐘連拿7分），高效，因此水到渠成。

隊友分擔下，主控的亞歷山大也更好地確保了其他人都能觸球，球的流動因此也較前一戰要佳，在外線創造更多空檔，這些也反映在團隊助攻從上一戰的13次，大幅提升至25次，命中率同樣全面上揚，首戰命中率45.1%和三分命中率35%，到了第二戰變成48.8%和38.9%。

最終，亞歷山大在自身分數外，再透過助攻創造22分，且當他少分心於進攻，防守上也更能盡力以赴，再外掛4抄截1阻攻，也降低了被對手挑點打的成效。

對此亞歷山大感激也謙虛地說，「單打獨鬥無法達到我在這場比賽中想要達到的目標。如果沒有他們（隊友）在場上、沒有掩護者在場上，我就無法像現在這樣頻繁地在空間裡進攻以及獲得空檔，正是這些傢伙讓我們成為一支如此優秀的球隊，我只是錦上錦花而已。」有這樣覺悟的MVP，無疑更加可怕。

改變思維，善用雙塔調度的強勢回應

除了從單點到團隊，雷霆本戰最大也是最亮眼的變招，同樣是筆者在前篇分析文忠就呼籲的「善用雙塔」，但戴格諾總教練不僅終於想通，如何善用本該成為極大優勢的兩位長人，其大膽程度，更讓人眼睛一亮。

霍姆葛倫第2戰強勢回應。 新華社

上一戰表現不佳飽受批評的霍姆葛倫（Chet Holmgren），給了相當強勢的回應，首節就主動強勢進攻，當溜馬還將眼光放在亞歷山大時，他又切又投地突襲造成重創，也為自己的整場比賽定下基調－儘管首節高效5投4中9分後，最後也只15分，但溜馬已不敢輕放，回復的自信也讓他得以一直被留在場上。這才是外界對所謂「獨角獸」，或者是所謂新概念「3D內線」的期待，如果他在進攻端可以充分扮演 5 Out，又能擺在四小陣中擔當禁區守護神，球隊無疑更難擊敗。

而更受筆者推崇一定能帶來幫助的哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），也確實得到更多上場時間，儘管出手依舊不多，再次以全隊第7的上場時間，高效搶下全場最高8個籃板，包括3個進攻籃板，還有更精采的4助攻，另外還有全隊僅次於亞歷山大的9次潛在助攻，以及依舊全隊最高的2次掩護助攻，在一般觀眾看不到的小地方，哈爾特斯坦默默地為了團隊籃球運轉，扮演了重要角色。

決定重用雙塔的思維轉變，可由戴格諾的賽後訪問一窺。「當我們打小球時，我們往往更傾向於防守失誤。當我們打大球時，就會有其他優勢。」

此戰在雙塔輪番甚至一起上場後，雷霆取得43比35的籃板優勢，11顆進攻籃板更是可圈可點；顯而易見的且還有內線防守的提升，逼迫溜馬泰半只能在外線傳球，前三節雙方禁區得分差為懸殊的34比16，溜馬連對手一半都不到。

但為了讓雙塔更長時間站上球場，戴格諾也需要想方設法地調整兩位長人的與戰術使用。

「今晚我們改進的一個面向，是針對溜馬大個子的擋拆防守。雙塔的打法，擋拆、突破都有所不同。」戴格諾表示。

戴格諾讓兩人與隊友搭配了更多的超高位擋拆，霍姆葛倫更多的Pick and Pop，甚至不時可見有運球能力的他，取代亞歷山大帶球過半場，後者反成接球者的角色互換，並時有強勢難以阻擋的大跨步面框切入；哈爾特斯坦優異的擋拆後二傳能力亦得到重用，扎實掩護外，不時於第二拍幫忙找到空檔隊友，如果對手僅把他當作單純掩體？這一戰我們也看到他乾脆來個面框強攻，直接破解，讓對方防守更難以有效應對。

本戰最精采的，更是突如其來的雙塔調度。當外界想著首戰戴格諾連單塔都少用，此戰他突然祭出雙塔，首度亮相短時間兩人就創造+6正負值。雙塔聯手，在籃板與內線防守帶來更窒息的壓力，一記高低位第一時間灌籃配合，更可說是本戰第一好球，但這是根基於戴格諾相當謹慎的調度紀律：基本上僅用於透納（Myles Turner）下場時。

正如筆者在上一篇中亦曾提過的，透納會是這系列溜馬的晴雨計，因為他象徵著溜馬能在陣容上吃虧的禁區對抗上，將劣勢扳平到何種程度，乃至逼迫溜馬不敢同時擺雙塔。現在看來他拉開空間的威嚇力，仍會讓雷霆顧忌，只是陣容無法改變的現實是，雷霆有霍姆葛倫這樣一個能打延伸四號，具備前鋒技能的7尺長人，讓雙塔即便面對溜馬亦有實現空間。

威廉斯雖命中率不佳，仍不斷對溜馬防線造成相當壓力。 美聯社

反觀透納卻沒有差不多級別可以搭擋的長人隊友，只有能幫扛幾分鐘的替補布萊恩（Thomas Bryant），等於要以一敵二，在他上場期間輪流面對雷霆皆先發級雙塔的交替肉搏，下場時球隊甚至更忐忑不安－因為奧克拉荷馬就可擺上雙塔，擴大籃板、護框與禁區進攻優勢。

雙塔在本戰帶來的，還有防守端的意外優勢，誠如哈利伯頓所說，「雷霆放棄了很多在底角的三分球，但是當他們的大個子，在這些位置飛來飛去時，你就不是在打你的比賽，而是中了雷霆計謀。」

雷霆依舊讓出底角空隙，但此戰在弱邊一守二的，更多時候是7呎長人（因為擺雙塔，拉出去一個還有一個），對底角撲防的干擾，總是比矮將好，也讓溜馬致命的底角三分，從上一戰的16投10中，降至16投7中，最終團隊並讓溜馬的Wide Open三分，從上一戰的22投12中，縮限至本場的18投8中。

不只先發，雷霆替補力挺打贏團體戰

雷霆此戰更一展必勝決心與王者風采的，還有正面以多敵多，在本季季後賽首度有球隊漂亮打贏對溜馬的總體戰。本戰溜馬依舊群策群力，仍有6名球員得分上雙，但無人超過20分，雷霆卻是在兩位20+分基礎下，回敬了一場更猛的5人15+分遍地開花（自2019暴龍以來，首度在總冠軍又有球隊做到），另同樣有5人有抄截，8人搶下3+個籃板，團隊表現卓越。

二哥威廉斯（Jalen Williams）雖命中率不佳，但討了9罰8中，對溜馬仍造成相當壓力，替補群同樣表現出色，領銜的卡盧索（Jalen Williams）與維金斯（Aaron Wiggins），前者全場11投6中，三分球8投4中，砍下20分全隊第二高，還是2012年哈登（James Harden）以後，雷霆唯一季後賽20+分的替補球員，要知道他例行賽0次20+得分比賽，季後賽已兩次，總冠軍戰場均出賽逼近28分鐘。

卡盧索板凳殺出對溜馬造成不小傷害。 路透社

維金斯低迷一段時間，首戰僅出賽9分鐘，但此戰於21分鐘內，同樣繳出11投6中18分，三分球8投5中，正負值+24且是全場最高。兩人得分都超過對手任一替補，率領奧克拉荷馬以48比33，在板凳對決中亦壓倒性勝出，且是1971年之後，聯盟僅僅第三對皆砍下18+分的替補組合。

尤其是後者的好表現，甚至有助於球隊的小球效率。當你有MVP，先發天賦傲人，替補還更勝一籌，雷霆要怎麼輸？而這就像亞歷山大所形容的，「你不能只打第一拳，你必須嘗試打出所有的拳頭，我們今晚打出足夠多的拳頭來獲勝」。

放眼下一戰，溜馬的難題與超越合理的覺悟

第二戰被對手從天賦、陣容到策略，都破個一乾二淨，放眼第三戰回到主場，溜馬要怎麼回應？他們能倚靠的當然還是所堅持的團隊籃球，只是如何貫徹，如何再提高執行度，卡萊爾（Rick Carlisle）總教練能否繼續扮演那個最有優勢的點？

第一個要解決的是慢熱問題。下半場溜馬進攻有所起色，66分還小贏對手2分，問題就是上半場挖坑太大，而這是首戰就有的問題，只是被那記準絕殺所掩蓋。哈利伯頓自己都坦承，前兩戰上半場表現非常糟糕，並檢討道「我們在第二節真的失去了平衡」。

哈爾特斯坦充分捍衛禁區。 美聯社

卡萊爾總教練亦嚴詞反省「又是一個糟糕的上半場，很明顯，這是個大問題。下半場好一點，但你不能成為一支被動的球隊」。溜馬必須想辦法，在開賽之初，幫忙尤其兩大主力哈利伯頓與席亞康（Pascal Siakam）進入狀況，多多搶分，不能每次都只想著熱血地於下半場追趕落後。

但這又牽涉到兩個更複雜廣泛的問題。首先，是低迷的哈利伯頓，在多特（Luguentz Dort）專責伺候、防線集體施壓、大量身體對抗的消耗下，依舊難以殺入內線組織攻勢，上半場且只有3分、前三節亦僅5分，5次失誤更讓他打出自11月以來最差的助攻失誤比。第四節雖有復甦，但那個時候的12分為時已晚。

卡萊爾教練為他辯護，「比賽不只是得分那麼簡單，所以每個人都要做得更多。人們不該只看他的得分和助攻，來評斷他打得如何，我們是一個生態系統，必須共同運作。」

但看似幫哈利伯頓的低得分緩頰，背後似乎可從另外一個角度解讀：這位當家控衛，不一定要繼續死守傳球第一的堅持，這種角色的固定，已讓愛德華（Anthony Edwards）於上一輪遭限制，能有其他使用哈利伯頓，讓對手驚訝的方式嗎？

席亞康。 路透社

有的，讓哈利伯頓去得分。這兩戰他的組織傳導都遭到限制，唯獨扮演得分手時最有模有樣，一如這場比賽的第四節，以至於國外許多寫手，不約而同在討論讓他鬼轉Finisher，更自私處理球、強勢進攻的可能性。哈利伯頓自己也說道，他在外圍的無球跑動，而不是持球高位擋拆中，得到了一些成功。

危險之處在於，讓他多投高難度出手、拋棄組織角色，是否其實正中雷霆下懷，甚至他過去本就有命中率不算理想的問題，才會屢被認為過譽。

但在短期賽事中，如果策略面無法透過合理籃球壓過巨星籃球，甚至對方同樣能打團隊合理籃球，那只有一途：讓自己也化身成「不合理籃球」。常被提到球風近似的勇士，為何當年能夠無堅不摧？

是的，當年的勇士總能打出極其精彩流暢的「合理籃球」，但背後沒有「浪花兄弟」不合理的遠射與神射支撐，絕無可能。若果前兩戰的投射，代表的是哈利伯頓火熱的近況，讓他多切換一點得分模式，除了幫助球隊穩住前期陣腳，是否也能收迷惑對手，有助自己在傳球與團隊籃球的解圍？

面對團隊進攻困局，哈利伯頓勢必得打出更不合理的籃球。 路透社

只要哈利伯頓能找到得分與傳球間的平衡，這仍然是一個值得一試的選擇（當然，前提是其傷勢沒有大礙）。畢竟本季總冠軍戰前，溜馬打出季後賽第2的進攻效率值（117.7），同時在命中率（49.7）和場均助攻（28.1）皆排名第1，但三項數據全數於總冠軍賽明顯下降，場均失誤更從12.7暴增至20次，已是擺在眼前的嚴峻現實。

第二個棘手問題是「雙塔」。哈利伯頓提到進不去禁區的難題，透納也認為溜馬整季內線表現都不俗，他們必須重新且及早於比賽中確立這一點，才能幫助哈利伯頓解圍，在總冠軍戰生死只繫於三分球或中距離時，並不踏實。

問題是怎麼做，只空口白話提升執行力，太過抽象。實務上最優先課題，應該就是怎麼削弱第二戰雄起，兩位都有不錯機動力的雷霆7尺雙塔。他們接力甚至聯手帶給溜馬的禁區衝擊，甚至包括了席亞康的13投3中，事實上首戰其命中率就已下滑，只是第二戰雙塔上場更長時間，受到的干擾影響也更大。

這又要談到這個系列戰，勢將成為智鬥關鍵的「擋拆對決」。

下半場溜馬進攻回神，同時間卻仍守不住雷霆，最終讓他們攻下季後賽第二高分、本季第五高分。戴格諾在擋拆上下足心力，前述對雙塔的善用外，也延續例行賽常用的後衛掩護，以增加變化性，且讓自家長人可以持續待在籃下保持禁區優勢，此時很可能透納已因不斷換防被拉至外圍。

與此同時，戴格諾還大量增加超高位擋拆比例，根據資料，第二戰隊友為亞歷山大設計的掩護，平均離籃框30.3英尺，本季最遠。

簡言之：雷霆找到方式把溜馬已稀有長人，拉到更遠處，更頻繁以多打少，且更強化場上已方長人優勢。

防守端同樣牽涉到擋拆。雙塔對溜馬來說的可趁之機，在於防守沉退的空隙，可第二戰雷霆讓長人守到更外圍，更多採用Show and Recover，就算沉退幅度也小，並會搭配原防守者從後方繞掩護的追擊，擺上雙塔時且連單塔被拉到外圍，內線鬧空城的麻煩都沒了。

透納。 美國聯合通訊社

簡單說，以第二戰形式，溜馬無法在進攻端將雷霆長人打下場，且雷霆找到讓長人貢獻更多的方式，遑論當透納一下，溜馬連讓雷霆不敢擺雙塔都做不到。減少雷霆長人上場的總時間，會是第三戰溜馬的重要功課，甚至可說是場上局勢的風向球，因為這代表著印城是否能先突破對手佔盡優勢的長人關。

但這又是一個弔詭的循環。想先在內線佔到便宜，得盡量讓對手長人上不了場，可這不是現在的溜馬強攻內線能做到的，這方面除了期望席亞康與透納更強硬，後衛群切入的更兇悍，很難說有甚麼戰術層面的有效方法。

唯一戰術端的可能，反而會是透納不願過度倚賴的三分投射？但若果溜馬能有在那一閃即瞬的空檔，更果敢且精準投出三分雨的勇氣與執行力，一如勇士，這仍是打開禁區最直接且最暴力的法門。

我們能看到當代「合理籃球」翹楚的溜馬，打出不合理的意外性嗎？還是卡萊爾教練懷裡仍有錦囊，能在「合理籃球」中繼續變出魔術？亦或者溜馬真的能再次集體大心臟一回，不合理的不在打法，而是精神強度，端靠執行力也能再度致勝？

第三戰，且看溜馬的主場保衛戰！