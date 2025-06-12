狄葛隆與瑞伊同步東山再起！ 兩大巨投睽違四年重現王牌身手

談到今年的東山再起獎，遊騎兵隊的狄葛隆(Jacob deGrom)和巨人隊的瑞伊(Robbie Ray)這兩位塞揚級巨投絕對是目前美聯與國聯的最熱門人選，兩人上回展現王牌身手皆已是2021年的事了。睽違四年，在經歷轉隊、受傷與復健後，兩人又不約而同在本季復活，相信讓球迷們都振奮不已。

四年過去恍如隔世，狄葛隆與瑞伊當年還分別身穿大都會與藍鳥隊戰袍，也正值巔峰期。狄葛隆當時堪稱地表最強投手，在那之前已拿下兩座塞揚獎，2021年明星賽前他還是塞揚獎領跑者，先發15場寫下7勝2敗、1.08防禦率、14.3三振率、1.1保送率與0.55WHIP的鬼神成績，可惜明星賽後就因傷再也無法出賽了。儘管該季他只投92局，但仍拿到塞揚獎第9名的選票。2022到2024年狄葛隆分別只主投11、6與3場先發，其中2022年他與薛則(Max Scherzer)組成的雙巨投組合，最終並未達到預期的成果，但隔年他仍與遊騎兵隊簽下5年1億8500萬美元的巨額合約。2023年他只替遊騎兵隊投了6場球就去開韌帶更換手術(Tommy John Surgery)，直到去年季末才復出，中間隔了504天之久。以狄葛隆在遊騎兵前兩年的貢獻度來看，這張年均薪3700萬的合約無疑讓他當了兩年「薪水小偷」。

狄葛隆當了兩年「薪水小偷」後，本季復出後重新投出昔日王牌等級的水準。 法新社

2021年的瑞伊則是以193.1局、13勝7敗、2.84防禦率、248三振與6.9的bWAR值的成績無懸念拿下塞揚獎。他當年以新科塞揚獎得主身份進入自由球員市場，並以5年1億1500萬的合約加入水手隊。他在水手隊第一年表現普通，防禦率為3.71，但也吃了189局。2023年瑞伊只投3場球就去動韌帶更換手術，去年他被交易到巨人隊，並在7月時隔一年多才復出。

狄葛隆本季目前恢復健康，已主投13場球，並繳出76.1局、6勝2敗、2.12防禦率、8.7三振率、2.0保送率、0.92WHIP與2.5bWAR值的佳績。他的bWAR值排在美聯投手中的第7位，儘管離塞揚獎競爭仍有一段差距，但至少已恢復昔日王牌等級的水準。狄葛隆本季的三振能力下滑不少，已不復當年動輒雙位數三振率的數據，但控球仍維持一定水平，使其4.35的三振/保送比排在全聯盟第15位。

狄葛隆已不再刻意追求三振，但還是能夠找到方法壓制打者。 美聯社

狄葛隆的四縫線速球均速仍高達全聯盟第4的97.3英里，基本上仍維持四縫線速球與滑球這兩種球路相互搭配，其用量46.9%與39.5%分別排在全聯盟第15與第4位。而根據Fangraphs網站的球種價值(Pitch Type Value)，狄葛隆的四縫線速球與滑球分別為5.8與6.8，排在全聯盟第17與第5位，可見其球速還在且滑球依舊犀利。他目前看來在走韋蘭德(Justin Verlander)2022年的路線，該年韋蘭德也是剛從韌帶更換手術復出，且刻意不求三振只求出局，最終讓他在39歲之齡拿下第三座塞揚獎。

瑞伊是目前全聯盟的勝投王，三振功夫依然了得。 路透通訊社

瑞伊今年的表現也相當出色，在本文截稿前主投13場球，貢獻出77.1局、8勝1敗、2.44防禦率、10.1三振率、3.6保送率、1.07WHIP與2.3bWAR值的成績。他是目前全聯盟的勝投王，並獲選5月國聯最佳投手，bWAR值則為國聯第6。瑞伊維持著過去的三振能力，其三振率排全聯盟第14，但保送率也是第14高。他最常使用的仍是均速93.8英里的四縫線速球，使用佔比52.3%為全聯盟第5，儘管球速不算特別快但相當難打，其球種價值12.9排全聯盟第3。今年他還多了變速球這顆武器，球種價值2.8排在第14位。儘管瑞伊的進階數據並沒有像史肯斯(Paul Skenes)這麼突出，但仍足以讓他進入塞揚獎的討論之列。

洛登揮別去年低潮，今年也投出洋基球團想看到的高水準表現。 路透

除了狄葛隆與瑞伊之外，洋基隊的洛登(Carlos Rodon)也算是順利回春的王牌投手，只是他因去年已穩定出賽，離開投手丘的時間並沒有那麼久，東山再起的戲劇成份比狄葛隆與瑞伊低了一些。去年塞爾(Chris Sale)已上演睽違五年再現王牌身手並首度拿下塞揚獎的戲碼，今年狄葛隆與瑞伊也正尋求闊別四年王牌重現的劇本，相信球迷都期盼兩人都能健康投完賽季，並持續絕好的狀況吧！