大谷翔平二刀流在即掀各方爭議 敏感問題猶如「房間裡的大象」

洛杉磯道奇隊今年鬧球員傷病且災情蔓延，對於投手戰力補強飢渴，值得欣慰的是，二刀流大谷翔平正朝著改寫棒球史的目標邁進一步，今年可望披道奇球衣站上投手丘。不過，「二刀流或不流」亦是掀起各方爭議，主要是指定打擊版的大谷表現出色，現有必要冒受傷風險、危及其進攻表現支援投手陣線嗎？

上週六，大谷進行韌帶移植手術後第二次實戰練習，不僅吸引媒體聚焦，隊友們紛紛圍觀。因為這不是普通的復健，他可是大谷翔平啊！振奮人心但道奇隊管理層卻有幾分焦慮，畢竟大谷的打擊與投球價值同等重要，去年以指定打擊締造的史詩級球季就是明證。該冒險讓這位超級巨星重拾投手身份，還是把投球手臂封印專注打擊呢？這敏感問題猶如「房間裡的大象」，資深 大聯盟記者、且曾出版過大谷翔平傳記的弗萊契（Jeff Fletcher ）的觀點犀利，他在《Dodgers Nation》節目中直言：「這話聽來可能有些冒犯，但大谷（身為打者）並非不可替代...他甚至不如 法官賈吉（Aaron Judge）。」這言論看似荒謬，畢竟大谷場內外都完美。

深究之下，弗萊契點出一殘酷現實，雖然大谷確實是頂級打者但非最強。考慮法官還兼顧外野守備，純論打擊價值賈吉似乎更勝一籌。若失去投球貢獻，大谷或是名人堂級的打者「之一」而非唯一，聯盟每年都能湧現三、四位巨星等級強打。弗萊契強調，大谷之所以百年一遇是「二刀流」的結合，既是可角逐塞揚獎的投手，又是三屆MVP強打。魔法般的雙重身份，才是無可替代的奇蹟，弗萊契說：「史上從未有人同時成為頂尖投手和打者，身為一名棒球迷，我無比期待再次見證奇蹟。」因此，道奇與其說是渴望大谷投球，不如說是期待重現 2021到2023 年在洛杉磯天使隊「全職投手兼指定打擊」的瘋狂戲碼上演。

大谷翔平加盟道奇第一年就順利摘下MVP、奪世界大賽冠軍，還破天荒地締造「50轟50盜」偉業，高層擔心一旦恢復投球恐影響打擊表現，更提升受傷的風險。 美國聯合通訊社

有多瘋狂呢？大谷在加入道奇之前的巔峰期（2021-2023）平均每季 24場先發、防禦率2.88、每9局三振11.4人次。既然如此，道奇隊有何好糾結的？主要是2025年至本周一打DH數據是：打擊率2成91、 23轟、 11盜 、OPS達1.015，高層無法承受大谷因投球而影響DH的表現，更令人擔憂是二刀流提升的受傷風險。

無論如何，各方面顯示大谷的投球復出越來越近，日前在實戰投打練習有重大突破，面對金慧成、魯辛（Dalton Rushing）、教練渥特金斯（JT Watkins）三人投22球，其中金慧成是滾地球出局，魯辛三振出局、渥特金斯被保送，這是自2023年8月手肘受傷後首次對上打者。根據ESPN記者帕森（Jeff Passan）撰文推測，今年8月可能是較合理的復出時間點，以便為季後賽累積體能。

事實上投手大谷價值不輸指定打擊，他在天使二刀流那幾年，投球成績就是個王牌，還拿了一座MVP。 美聯社

投手的大谷價值不輸指定打擊，在2018到2023年效力天使期間，他一共投了86場，戰績38勝19敗、防禦率 3.01、消化 481.2局、WHIP為 1.08，三振掉608位打者，投球數據彰顯王牌本色。儘管他復健進度不錯，但在投手丘全力揮臂，還是讓道奇高層腦海纏繞大谷的傷病史。2023年8月2日對辛辛那提紅人隊診斷尺骨附屬韌帶撕裂傷，等於是他第二次韌帶移植手術，誰都不希望有第三次。只是，道奇絕對不願意這位短短一年締造史上首位單季「50轟50盜」、橫跨美聯與國聯雙料MVP、奪世界大賽冠軍的巨星，因站上投手丘而影響整體表現，儘管大谷本人堅持重返投手丘，道奇隊是採取極度保守策略。

傳奇球星邦茲（Barry Bonds）早前就提出大谷執著二刀流的質疑：「當你已是頂級打者，為何還要冒險投球？」這話頓時讓人無語，就連總教練羅伯茲（Dave Roberts）也對邦茲的回應說：「這話確實有道理。」當記者詢問羅伯茲是否該讓大谷投球，他免帶苦笑回應：「這超出我的權限範圍。」

道奇打線有全聯盟最恐怖的前三棒大谷(中)、貝茲(右)與弗里曼(左)，但大谷恢復投球後還能打第一棒嗎？ 美聯社

數據顯示，大谷有可能以頂級投手姿態拯救殘破的先發輪值，但也承受不起失去他的打擊火力，目前道奇打線有全聯盟最恐怖的前三棒：大谷、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman），火力需要串連缺一不可。

另一退役球星「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）倒不是強力反對，但對本季登板有意見：「若大谷因投球受傷，導致道奇傷兵名單增加，今年球季就提前結束了！這風險與報酬根本不成正比。」的確本季道奇陷入傷兵潮，差一人都會差很多，他進一步解釋：「別忘了大谷是強力型投手而非技巧派，他很大程度依賴直球、滑球與指叉球，已動過兩次韌帶手術，去年世界大賽還傷到肩膀。我會建議，等到完整休賽季與明年春訓，讓身心完全準備好再說。」

大谷翔平加盟道奇第一年就順利摘下MVP、奪世界大賽冠軍，還破天荒地締造「50轟50盜」偉業，高層擔心一旦恢復投球恐影響打擊表現，更提升受傷的風險。 路透

看起來唱衰大谷登投手丘的聲音不少，但也不是無正面論點。今日醫療技術進步，大谷第二次韌帶修復手術採用名醫艾爾崔克（Neal ElAttrache）的韌帶內固定手術（Internal Brace），相較傳統韌帶移植手術更有利於恢復與延長運動壽命。且道奇醫療團隊評估過，現階段的大谷登板沒問題，所以在醫學觀點他獲允許復出，只是看他投出的每一球道奇高層仍忐忑不安。