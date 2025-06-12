2025中職新人測試會91人砂礫找珍珠 球探如何評價？
2025中職新人球員測試會將在6月16日於天母棒球場舉行，今年共有91位選手通過資格審核，經測試後獲球團推薦者，才能參加6月30日舉行的新人球員選拔會，當中有哪些值得注意的球員？從球探觀點來看看。
今年中職改採實戰方式進行測試，報名限額104人，共有91人通過初步門檻，當中包括40位投手、8位捕手、20位內野手及23位外野手，到時將分成4隊，在上、下午進行兩場測試賽，不僅能較有效觀察球員真實狀況，也避免過去冗長的流程，造成球團人員失去耐心而無法客觀評比。
【投手】
*何宗旂
連兩年報名測試會的何宗旂，畢業自羅東高工，目前效力桃園市成棒隊，身高174公分不算突出，最快球速約147公里，歷經成棒一年的磨練有進步，19歲的他將二度挑戰職棒殿堂。
*林俊諺
輔仁大學大三林俊諺則是高大型左投，身高超過180公分，近期在台啤盃被測到球速140公里，控球有進步，球探認為，進入職棒可能「有點機會」。
*吳紹遠
台灣體大大二吳紹遠身高約180公分，在春季聯賽投出145公里最快球速，球探認為可以養成，就看球團考量。
*江沁恩
文化大學大一江沁恩出身高中名校穀保家商，大學將最快球速提升到146公里，潛力十足，球探評估有未來性。
*湯羽桐
效力屏東紅尾成棒隊的湯羽桐是統一獅林靖凱的表弟，就讀美和科大一年級時才棄打從投，身高170出頭公分較為矮小，但卻能投到145公里，入選名古屋亞運第一階段培訓名單。
*林睿杰
就讀成功大學研究所的林睿杰，今年在春季聯賽以借將方式為豪心建設(吳鳳科大)效力，今年三度叩關職棒選秀，身高186公分，最快球速達152公里，控球有進步，但23歲偏大的年紀也會是球團評估的條件之一。
【捕手】
*黃炫豪
剛自台東大學畢業的黃炫豪，身高166公分並不高，但捕手對身高的要求較低，今年二度挑戰職棒選秀，球探認為他是這8名捕手中，相對能力較好的。
【內野手】
*曾佑恩
剛自輔仁大學畢業的曾佑恩是中信兄弟曾頌恩的堂弟，以一壘為守位，屬於力量型打者，今年春季聯賽曾連兩天開轟，展現長打能力。
*馬少安
開南大學大二馬少安是馬承恩、馬恩宇的哥哥，以一壘手為守位，力量大，曾在兩年前報名過職棒選秀，今年再接再厲。
*黃聖凱
台北市大黃聖凱將升大四，守備位置是游擊手，曾在2022、2024年參加職棒選秀，今年第三度挑戰。
【外野手】
*鄭喬陽
文化大學鄭喬陽大一就擠身球隊中心棒次，擊球相當穩定，被球探看好有機會。
*黃騰威
台灣體大大一黃騰威去年就曾參加過職棒選秀，雖然落選，但後來跟統一獅簽下自行培訓合約，短暫一個月接觸過職棒，內、外野都可守，屬於工具人角色。
過去藉由測試會進入職棒且有不錯表現的球員，像是中信兄弟吳俊偉、味全龍陳冠偉，目前效力味全龍的朱育賢，當初則是獲得Lamigo桃猿青睞，證明了只要把握機會，就有實現職棒夢想的可能。
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