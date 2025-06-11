中職／悍將需大破尋求大立 拚下半季洋投需Fired for all

上半季富邦悍將戰績慘不忍睹，目前0.273的勝率，只比2022年隊史最差的0.271好一點，最後16戰需要拿下5勝，才可以避免再寫難堪紀錄。慘烈的戰況，主要因為主力球員多成為傷兵，一直無法排出最佳陣容，加上外援不給力，導致打擊、投手及守備各環節都失調，常常前三局就大勢已去。

放眼下半季，富邦要急起直追並不容易，現階段落後的場差太大，要力拼逆轉或奪季冠軍，都有一定的難度。只有六隊的情況下，球團自然不會輕言放棄，只是上半季的窘境，恐怕要有大幅度改變才能扭轉劣勢。然而今年被視為選秀小年，即使握有榜眼籤，仍難以大肆進補。季中要大規模更替教練團，幾乎不太可能，因此除了期待傷兵歸隊外，勢必只能從外援著手。

休賽季期間，富邦悍將在外援的補強，除了先談定力亞士外，就一直非常不順，許多人選都因參加國際賽，或尋求美、日、韓機會未能有進一步談約的動作。最終，他們續約老戰友富藍戈，另外網羅中信及味全未留下的魔力藍及銳歐。不過銳歐只出賽2場就因傷遭註銷，因此一直都由另外三位洋投在一軍出賽。目前在二軍待命的則有布坎南、鈴木駿輔、根岸涼及二宮衣沙貴，但除了有多國職棒經驗的布坎南，是值得期待的戰力外，另外三位都被定位在二軍育成。

力亞士是富邦重金找來的外援，至今只有對台鋼拿下2勝，其他四隊只有對味全還有壓制力，對上中信則慘不忍睹。富邦悍將隊提供

從投手排行榜中可以發現，扣除銳歐的22名先發洋投，只有5人防禦率大於4，然而力亞士及魔力藍都名列其中，整體表現表現都不符合對洋投的期望，只優於吉田一将、波賽樂及霸鉧德。即使把土投納入考量，在所有先發輪值中，他們的防禦率、被打擊率、被上壘率等多項成績也是後段班，尤其ERA+雙雙低於100。

力亞士是富邦重金找來的外援，然而他的表現並不如預期，至今只有對台鋼拿下2勝，其他四隊只有對味全還有壓制力，對上中信則慘不忍睹。他最大的問題在於控球的表現及武器球之一的變速球，都較韓職時期差，讓他投球相對吃力，加上台灣天氣炎熱體能消耗快，讓他常常有一局爆的狀況。考量他賽季已進行兩個月，還是沒辦法找到王牌身手，不如換個人換換手氣。

魔力藍自2021年下半季先加入中信兄弟，在2022年繳出優異的成績後，轉戰韓職，2023年回到中信後卻遭遇受傷，直至去年才復出。轉戰富邦後，他的四縫線球速下滑，加上控球出狀況，已經不復見以往的三振能力，反而他的保送變多，造成他用球數偏高，無法快狠準拿下出局數，容易被自己投倒。

富藍戈是第四個球季待在富邦，雖然他不如2022年的威猛，但其實以他的PR數據來看，在中職還是不錯的投手。不過問題在於富邦現階段到底需不需要外籍中繼，以悍將的牛棚現況而言，確實需要一位有經驗且相對穩定的球員坐鎮。但主力球員陸續歸隊，而本土先發都是首度進入輪值，歷經二個月後表現下滑，下半季實質上更需要外援先發助陣，是可以考慮改變洋將政策。

富藍戈是第四個球季待在富邦，雖然他不如2022年的威猛，但其實以他的PR數據來看，在中職還是不錯的投手。聯合報系資料照

富邦歷史上，季中找來的邦威、瑞恩、藍力等表現都不錯，證明是有找外援的能力，加上現些段日、韓職棒也開始檢討洋將戰力，市場上應還是有人選。與其坐以待斃，不如大破大立，雖然這三位外援，並沒有到不堪使用的地步，不過狀況也不是可以讓球隊更上層樓的狀態。姑且不論他們是否有保障合約，不如下半季開打前，來個外籍球員大換血，說不定可以打出一番新風貌！