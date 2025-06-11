皇家王牌左投換人當 布比奇從默默無名晉身美聯塞揚大黑馬

2025年的皇家隊打線總得分排名聯盟倒數前5，串聯效果不佳始終是難解課題，但勝率仍舊能穩定保持在5成之上，靠的就是團隊防禦率3.31、排名聯盟第5的堅實投手群，為球隊守下一場接一場的勝利，而本季皇家先發輪值由誰扛起王牌重任？以下是幾個提示：左投、球速不快。前者可能會讓人想到去年破繭而出的火球左投雷根斯（Cole Ragans）；後者則會很直覺地想到技巧派老將盧戈（Seth Lugo），上述兩人皆排名去年美聯塞揚前4，盧戈更是高居第2，左右連拳壓制力驚人，是上季皇家闖進季後賽的關鍵要素，但很遺憾地，他們本季都曾因傷所苦，成績不如去年，都不是這項命題的答案，27歲左投布比奇（Kris Bubic）才是正解。

布比奇是皇家2018年首輪新秀，在皇家農場曾是重點投手作物之一，也曾於2020年被評為聯盟百大新秀，進入職棒體系不過短短兩年就嘗到大聯盟滋味，然而生涯前期表現平平，讓布比奇早早就面臨了棒球人生的十字路口，在2022年，布比奇在大聯盟第3個賽季登板28次，繳出了平凡無奇，甚至可以稱之為慘烈的3勝13敗、5.58防禦率，WAR值甚至是負數，控球與球威都平平，球速也不快，怎麼看都不像是在大聯盟長期生存的選手。

這時轉機到來，皇家隊在該年賽季結束後找來了史威尼（Brian Sweeney）、博夫（Zach Bove）兩名投手教練，目標藉由更多的數據分析徹底改造球隊投手體系，改變來得很快，並且逐年見效，2023年皇家防禦率5.17排名倒數第3，到了2024年一口氣降至3.76，再到今年的3.31，從一片荒瘠到人人皆兵，兩人的效應顯而易見。

布比奇(左)是皇家2018年首輪新秀，在皇家農場曾是重點投手作物之一，也曾於2020年被評為聯盟百大新秀。 美聯社

然而布比奇沒辦法享受到第一波紅利，他在2023賽季僅僅先發3場就動了手肘韌帶置換手術整季報銷，睽違了將近15個月才於去年7月重返投手丘，並以中繼角色登場，賽季後段的亮眼表現讓皇家對其先發充滿信心，在春訓成功贏得輪值一席後，布比奇開始不止步地完美蛻變。

事實上在因傷報銷前的16局小樣本內，布比奇每9局能投出1.1次保送、9次三振，兩項數據刷新生涯最佳，已能窺見崛起雛形，去年擔綱中繼的27場登板內，更是累積30.1局、39K，每9局能投出11.6次三振，防禦率2.67，FIP（投手獨立防禦率）來到1.95，壓制力驚人。

本季布比奇回到全職先發崗位，至今成績大放異彩，12場先發拿下5勝，75.1局投球內飆出79次三振，防禦率1.43領先全聯盟先發投手，累積WAR值來到3.5，全聯盟投手中僅次於海盜隊少年王牌史肯斯（Paul Skenes），不僅是皇家本季當之無愧王牌，更在美聯塞揚獎票選中佔有一席。

在外界想像中，王牌應具備頂級球威，史肯斯、史庫柏（Tarik Skubal）、惠勒（Zack Wheeler）等人全力飆速往往令人血脈噴張，相對之下布比奇四縫線速球均速僅92.4英里，乍看之下毫無亮點、不那麼令人興奮，但令人詫異的事實是：布比奇擁有著聯盟中製造揮空能力最佳的速球，在全聯盟至少投300顆四縫線速球的投手中，布比奇的揮空率高達31.3%，排在聯盟第5，在前頭的克羅謝（Garrett Crochet）、布朗（Hunter Brown）、惠勒、歐提茲（Luis Ortiz）無一不是均速在95英里上的火球男，布比奇是怎麼做到的？

布比奇的直球上竄尾勁驚人，比聯盟平均高了2.3英吋，轉速在2400轉之上，高於聯盟平均。 美聯社

首先，布比奇的直球上竄尾勁驚人，平均來到18.3英吋，比聯盟平均高了2.3英吋，轉速在2400轉之上，高於聯盟平均，直球在飛向本壘板時抵抗地心引力的效應，比打者預期的墜落得少，往往也就揮到球的下緣，此外布比奇的出手角度也讓球路的上竄效果更不可思議，照理來說出手角度越高越能夠提高轉速，舉例來說，高壓出手的球路能製造更好的縱向角度，對於垂直系球路有優勢；反之則越低，而身為左投的布比奇出手點低近似側投，約為38度，出手高度5.69英尺低於平均。

「就算只有92、2英里，但打者們的揮棒告訴我，他們並沒有跟上、沒有揮到球心，也沒有看清楚球。」3年前布比奇的直球截然不同，當時它的投球價值（Pitching Run Value）為慘不忍睹的-31，是全聯盟最「肉包」的速球沒有之一，打者當年對它的打擊率高達3成48，而今年這個數字不過略高於這顆球的被「長打率」，通常球種的變化源自於握法調整，但這個論點在布比奇身上並不可行，「經歷一整年的手肘復健，球路的旋轉更乾淨俐落，可能還比之前更有力了，感覺能更好對球施力。」

當然，除了更具威力的速球，布比奇的變速球也在今年成為殺器，和直球增加轉速的作法截然相反，布比奇犧牲了一點轉速，換取變速球更高的墜落幅度，過去布比奇的速球跟變速球軌跡接近，除了差了11英里外，幾乎沒有做出區隔，但今年布比奇調整了握法，這顆球垂直幅度相比聯盟平均多了4.2英吋，墜落幅度比過往多的變速球成為穩定武器，再加上具備威力的速球，輔以這兩年開始投的滑球、橫掃球，布比奇不斷精進武器庫。

現在的布比奇(右)，早已不再是當年怎麼投怎麼被打的「軟左」，而是能不斷製造揮空、讓打者頭疼不已的強投。 法新社

現在的布比奇，早已不再是當年怎麼投怎麼被打的「軟左」，而是能不斷製造揮空、讓打者頭疼不已的強投，投球內容與自信心成正比，布比奇更積極進攻好球帶，首球好球率、保送率跟生涯前期相比都進步不少，布比奇也提到待在中繼的經驗改變了看待比賽的方式，「比起說：『嘿，今天上了場就要投6、7局』，更像是先上場後援1局，然後1局、再1局、再接著1局，把比賽切成很多零碎部分，讓我更容易消化。」或許這也正好詮釋了布比奇的進化之道，各個方面都進化一點點，把這些進步的環節拼接在一塊兒，最終積沙成塔，從聯盟最差勁的投手變成每周都能上場宰制打者的王牌巨投。