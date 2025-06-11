旅台磨出卡特球 哈瑪星重返大聯盟只差一步

去年加入台鋼雄鷹的洋將哈瑪星（Nick Margevicius），2024年球季在中職一軍先發18場，投了108.1局，防禦率2.83，表現相當不錯，但今年球季卻意外沒有被台鋼續約。離開中職後，他先轉戰墨西哥聯盟，加入新拉雷多貓頭鷹隊，不過他在墨聯只投了兩場，就與底特律老虎簽下小聯盟約，回到美職體系，和同在老虎3A的台灣好手李灝宇成為隊友。

本季到目前為止，他在3A出賽7場（6場先發），投了36局，防禦率僅2.25，獨立防禦率（2.69）、每局被上壘率（1.19）、三振保送比（36/9）等進階數據也相當優異，而且每一場出賽都能至少投滿5局。看到哈瑪星離台後有這麼好的表現，不少台鋼球迷應該會覺得相當扼腕，怎麼輕易放掉了這麼好的先發投手。

哈瑪星2017年選秀在第七輪被教士隊選中，在小聯盟僅待了一年多，2019年球季就獲得升上大聯盟的機會，而且直接擔綱教士隊先發輪值中的一員。但新人年的表現不太理想，防禦率高達6.79，而教士對他也沒有太多耐心，2020年初就把他指定轉讓（DFA），隨即被水手隊撿走。受疫情影響的2020縮水球季是他在大聯盟表現最好的一年，為水手先發出賽7場，防禦率4.57，標準化防禦率（ERA+）為94，也就是說，這一年的表現非常接近聯盟平均水準，是稱職的後段先發，他用表現證明他的實力可以在大聯盟生存。

不過，2021年球季開始不久，哈瑪星就因胸廓出口症候群（thoracic outlet syndrome）長期缺陣，傷癒回歸後就找不回過往的身手，2022、2023這兩年在小聯盟都被打得很慘。來台之前，哈瑪星效力勇士小聯盟，在3A、2A這兩個層級累積防禦率6.82。雖然當時才27歲、還算年輕，但回到大聯盟的機會已經益為渺茫，而他的實力能不能解決中職的打者，在當時也是未知數。

受疫情影響的2020縮水球季，是哈瑪星之前在大聯盟表現最好的一年，為水手先發出賽7場。 美聯社

哈瑪星並非速球派投手，快速直球最快時速約145公里，球威並不特別突出，過去在美職主要以四縫線直球為主，搭配滑球、曲球和變速球。來台灣之後，哈瑪星的武器庫增加了一顆約138公里左右的卡特球和四縫線速球搭配，收到相當好的效果。他今年的小聯盟球種數據，將卡特球的使用比例增加到28.1％，成為四縫線直球（使用比例41.5％）之外最主要的球種，另外再增加一顆速球系列的伸卡球，而過去較常使用的滑球、曲球和變速球，使用比例都下降到10％以下。這樣的改變，或許是他今年能在3A投出好成績的主要原因之一。

老虎今年在美聯中區異軍突起，43勝、24敗的戰績不僅穩居分區龍頭，勝率甚至傲視全聯盟，但先發投手傷兵不少，大物新秀投手喬布（Jackson Jobe）五月底因為手肘傷勢進入傷兵名單，另一名倚重的年輕投手歐森（Reese Olson）也受傷，新簽下的老將柯布（Alex Cobb）也還在復健賽階段，一旦再有傷兵，投手輪值隨時會有需要從3A拉人頂替。快滿29歲的哈瑪星雖然已經不是備受期待的新秀，但只要他在3A維持好的投球內容，以五號先發或是吃局數為主的長中繼角色回到大聯盟，作為老虎投手陣容的深度選項之一，非常有機會，這也應該是哈瑪星今年球季的目標。

近年曾經「旅台」後再回到大聯盟的例子，威達爾本季在大都會擔任長中繼。 法新社

近年曾經「旅台」後再回到大聯盟的例子，有前樂天洋投狂威（Dylan Covey）、威達爾（Brandon Waddell）、前統一洋投布萊威（Scott Blewett）。本季威達爾在大都會擔任長中繼，布萊威也在金鶯牛棚陣容中，哈瑪星只要持續好表現，回到離開四年的大聯盟球場，只差一點點了。