雷霆攻擊火力真的太強大 G3溜馬還能變出什麼招來應付？

NBA總冠軍賽G1戰績天下第一雷霆輸球，溜馬在客場偷到一勝變得更有戲劇性，儘管G2雷霆123：107拿下勝利，雙方七戰四勝系列賽1：1打平，雷霆奪冠情勢更被看好。但總冠軍賽天平在沒有一方取得3：1優勢前還是很難斷言。

G2溜馬輸在三個命細節，一防守，二漏三分，三場面氣勢決心完全被壓制。

溜馬守不住亞雷霆後衛歷山大，這不意外，沒有人守得住亞歷山大，例行賽得分王兼年度最有價值球員亞歷山大早已證明他在總冠軍賽舞台上獨具一檔存在。但溜馬不能籃板輸、禁區輸，還漏了那麼多三分空檔給雷霆角色球員。雷霆兩名替補後衛卡盧索三分球8投4中砍20分，維金斯三分球8投5中砍18分，雷霆第二節早早搞定比賽，第三節就把比賽打進垃圾時間，雷霆這兩名板凳16投9中三分球，已經把溜馬防線射得稀巴爛。

防守不行，戰略失當，亞歷山大不斷單刀直入，還能為隊友創造各種出手空間，雷霆三分球36投14中，三分命中率3成9，溜馬只有一路挨打的分。G2可以看見，G1意外逆轉贏球後的溜馬，已經失去那種更想要贏球的張力和企圖心，防守下滑、弱邊漏洞不斷、籃板被虐、禁區幾無攻勢，溜馬G2打得就像例行公事。

哈利伯頓季後賽是有一場沒一場，或是神一場平凡一場，這樣子的表現溜馬根本過不了雷霆這一關。 路透

雷霆總冠軍系列賽兩戰打下來就是例行賽68勝「超級球隊」真本事。

雷霆擁有第一流防守實力和團隊，驚人運動能力和陣容深度，稱職角色球員而且功能性強大，攻防兩端都能壓制對位溜馬，展現非凡實力。更重要的是亞歷山大無法防守，他的表現決定雷霆最大優勢。亞歷山大G1砍38分，G2砍34分（只用21次出手）。溜馬中鋒特納說，「我們已經接受亞歷山大每場比賽都會爆發的事實，但我們不能沒有禁區攻勢，同時讓雷霆角色球員投進那麼多三分球，打出高水準表現。」

雷霆有亞歷山大帶動，兩名帶刀護衛威廉斯、霍姆葛倫逐漸打回信心和水準表現，加上攻防兩端優勢和陣容深度，溜馬接下來系列賽勝算低於四成。

雷霆有亞歷山大(左)帶動，溜馬接下來系列賽勝算低於四成。 美聯社

G3溜馬如何逆勢突破，創造更好贏球機會並且帶來球運？

1、有效減少雷霆三分球命中和空檔：溜馬針對亞歷山大的防守和威廉斯的突破，不能守過頭或包過頭，弱邊協防不能太深，以免漏了弱邊底線和45度射手。

2、亞歷山大能砍40分都給，但必須鎖死雷霆其他配角和主要角色球員。

3、進攻除了依賴三分球，必須更多往籃下和靠近禁區攻擊，一旦三分手氣失準或球運不好，溜馬還能打出有效率進攻得分和籃下威脅。

4、溜馬看板球星哈利伯頓必須打得像個球星。

溜馬看板球星哈利伯頓必須打得像個球星，才有機會助球隊振作。 美聯社

哈利伯頓季後賽是有一場沒一場，或是神一場平凡一場，這樣子的表現溜馬根本過不了雷霆這一關。G2哈利伯頓全場消失，先發五人打得最爛，比賽進入垃圾時間才開始得分，這不是一線球星該有的表現。

哈利伯頓目前介於一線和二線球星之間，他距離超級球星位階還很遠，溜馬進攻想要解套，防守困住亞歷山大和威廉斯，哈利伯頓每場都要打出球星表現和攻防價值。

努力防守就能創造好球運，比對手更渴望贏球+努力，才能提升防守強度和攻防韌性，溜馬想要化不可能為可能，打出更好球運，只有打出最完美防守。

雷霆藉由第二戰勝，封王機會又被看好，圖為主帥戴格諾。 路透

雷霆更被看好，但溜馬還有機會，G3、G4兩個主場至少再偷一勝，接下來就有無限可能。