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日職／古林學長受傷、國家隊友還在磨 孫易磊暫扛全台希望

聯合新聞網／ 福耳
孫易磊目前在一軍出賽6場，已拿下4個中繼點及1次救援成功。火腿IG
孫易磊目前在一軍出賽6場，已拿下4個中繼點及1次救援成功。火腿IG

日職進行到兩聯盟交流戰，台灣旅日投手古林睿煬在火腿交流戰首戰擔任先發投手，但古林在第3局不幸因傷退場，賽後被診斷為左內腹斜筋損傷，將休養至少8週的時間，如果加上復健賽等，最快也要到9月才有機會重回一軍，古林本季至今先發出賽5場，除了頭尾2場之外，中間3場都是優質先發，且有一場完封勝，投出2勝1敗的成績，防禦率為2.70，表現優異，現階段就是安心把傷養好，準備好了再回球場上。

古林傷退之後，在日職一軍的台灣球員僅剩隊友孫易磊了，今年才滿20歲的孫易磊，5月底從育成被升為正式球員，隨即就升一軍且出賽，交流戰也有上場，目前出賽6場都是以後援身份出賽，防禦率僅1.29，拿到4個中繼點及1次救援成功，看起來在陣中的定位就是勝利組，孫易磊在二軍時幾乎都是以先發出賽，但火腿一軍的先發輪值戰力十分充足，因此只能先待牛棚，這也無關養成策略，因為現實就是如此，無論角色如何，孫易磊的投球在一軍有一定的壓制力，在古林長期缺陣的情形下，今年能在日職一軍看到的台灣球員或許只剩他而已了。

古林睿煬近日的幾場先發表現都不錯，可惜要因傷休息2個月。統一獅隊提供
古林睿煬近日的幾場先發表現都不錯，可惜要因傷休息2個月。統一獅隊提供

再來看看其他在日職的台灣球員，今年在日本打拼的台灣球員一共有11人，包括古林及孫易磊在內有9名投手，野手只有2人，宋家豪是當中的大學長，15年就以育成球員加入樂天，這幾年都是球隊的主力牛棚，今年2月底動了右膝外側半月板縫合手術，要6個月以上的時間休養恢復，重回球場至少要到9月，且有整季報銷的可能性。

宋家豪的隊友王彥程，旅日的時間已長達6年，卻仍是育成球員，8日是相隔17天後的先發，也是今年在二軍的第10場出賽，對上西武先發7局只失1分，投出7次三振，拿下勝投，連3場優質先發，本季至今的二軍成績是5勝2敗、防禦率3.52，並不算太差，只不過以他已24歲，且第6年還未轉正式，今年結束後要再待在日職的機會並不大，事實上他前幾年季後也是常被放在戰力外的預測名單內，就看他要不要決定回台參加選秀了。

旅日球員中的大學長宋家豪今年因傷尚未在一軍出賽。聯合報系資料照
旅日球員中的大學長宋家豪今年因傷尚未在一軍出賽。聯合報系資料照

8日的這場比賽共有3名台灣球員同場出賽，另一人是西武的林冠臣，身高195公分的林冠臣在日本念高中、大學，大四的打擊率超過4成，去年選秀會上被西武以第4指名選進，今年在二軍有不少出賽機會，打擊率同樣在4成以上，8日在對樂天的比賽5打數3安打，如果能維持打擊手感，對目前打擊火力貧弱的西武一軍來說，會是即戰力的幫助，或許也可能在新人年就上一軍體驗強度。

在日本念完高中後加入獨聯再參加選秀的陽柏翔，去年被樂天以第6指名選進，8日樂天對西武的比賽也在先發陣容中，4打數1安打，整季來看，二軍的成績並不理想，打擊率僅1成84，還需在二軍多磨練。

孫易磊曾披上U18國家隊戰袍。聯合報系資料照
孫易磊曾披上U18國家隊戰袍。聯合報系資料照

徐翔聖在23年選秀會上被養樂多以育成第1指名選進，去年在二軍出賽2場，今年目前也出賽2場，上一次出賽已在4月底，投2局無失分；陳睦衡在24年10月底與歐力士簽下育成合約，6日迎來個人日職生涯首登板，在二軍面對靜岡Kufu HAYATE創新隊時上場中繼，投1局被打1支安打，也投出兩次三振，歐力士近期牛棚傷兵眾多，多人開TJ手術，導致今年一軍牛棚防禦率高達4.56，是6隊最差的，前幾年的鐵牛棚已不復見，陳睦衡現階段或許離升正式、上一軍還有一些距離，但就持續磨練，期待那天的到來。

孫易磊U18隊友陳睦衡日前也迎來日職生涯首登板。中華棒協提供
孫易磊U18隊友陳睦衡日前也迎來日職生涯首登板。中華棒協提供

與陳睦衡同為穀保校友的張峻瑋及蕭齊，還有平鎮畢業的黃錦豪，3人則都尚未有在二軍實戰登板投球的紀錄。

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