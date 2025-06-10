遭數落手捧巨約還低潮 索托6月終於回溫還要進行一項大改造

索托（Juan Soto）進入六月後的前八天，表現遠比五月最後幾周正常，更像是簽下天價合約的巨星。上周日對科羅拉多洛磯隊演出單場六度上壘創生涯新高。這一場比賽，他貢獻三支安打與三次保送，助隊完成對洛磯橫掃，這是否代表紐約大都會的投資物超所值呢？目前不得而知，因其個人數據平平，唯一值得安慰是大都會暫居國聯東區龍頭。

手握15年7.65億美元大約，索托本季開局表現一般，尤其五月最後三周陷入嚴重低潮，66個打數僅10安，整體攻擊指數OPS 跌到.511，這是生涯最慘澹階段，各種批評如排山倒海而至。即便如此，他仍獲得隊友的力挺，最近一集由聯盟球星貝茲（ Mookie Betts）主持的Podcast談話節目「On Base」，大都會另一球星阿隆索（Pete Alonso）發聲為索托辯護：「他只是個26歲的年輕人，他的日常棒球訓練和過程非常投入，吃、睡、喝都想著棒球。」這句話說出索托的全部，索托被外界看待標準極高，尤其年紀輕輕就集結世界大賽冠軍、全明星、銀棒獎，僅是職業第八個球季就拿到超高薪資，阿隆索繼續解釋：「人們認為他（索托）像個老鳥，但實際上他才26歲，所做和取得的成就......他完全掌控了。」

幸好進入六月後，索托手感開始回溫，雖說抬轎是聯盟墊底的洛磯隊，開月至今26個打數9安打，另獲12次保送，繳出.346/.564/.615打擊三圍與1.179的OPS。他球季OPS從5月28日的.745攀升至.820，受訪時這位被寄予厚望的巨星說：「我的策略始終如一，只是現在更能找到防守空隙，現在能做出更好的揮棒與攻擊選擇。」阿隆索看在眼裡亦給肯定：「今天（6月8日）是他完美之日，」本季阿隆索也順勢爆發，在隊史全壘打榜超越前輩萊特（David Wright）居第二位。

索托(右)加盟大都會後，從教練到隊友均 一路力挺，包括看板球星之一的阿隆索公開談論這位小老弟，並認為他並無怠惰努力訓練。 美聯社

目前觀之，索托不太像是擺爛，因為其揮棒、擊球能力都在，只是與球隊、球迷，以及角色之間那最後的「連結」仍在尋覓，他坦承仍在適應外界以放大鏡看待自己，對此他特別提及教頭 門多薩（Carlos Mendoza ）力挺。在轉隊初期、打擊陷入低潮時均給予幫助，他說：「我一直感覺相當自在。這真的不容易，當你來到一支新球隊，總是需要時間，門多薩在這方面給我很大幫助。」大都會的隊友也力證索托愛大都會的氛圍，體育媒體《The Athletic》隨隊記者薩蒙（Will Sammon）幕後觀察更衣室的化學反應撰文：「隊友們都感覺索托融入這裡，包括在牛棚有一批兄弟幫，常和他們玩成一片。」與索托置物櫃相鄰的後援投手斯坦尼克（Ryne Stanek）說：「他是絕佳隊友，我們有聊不完的話題，以我識人眼光這不會錯。」

索托受訪時多次強調，他對離開紐約洋基隊的決定「不後悔」，很滿意此番自由市場選擇。相對地，成為一隊的絕對核心「壓力山大」，薩蒙解析這位三屆銀棒獎得主「渴望維持巔峰中的巔峰」，因為史上從沒有人背負7.65億美元合約征戰，這使他猶如置身孤島，那麼高的打球代價是否正確呢？也許，一開始就不該將談約天花板拉得如此高。對此，索托的經紀人波拉斯（Scott Boras）不以為然，他日前提到若索托加盟的是波士頓紅襪隊，合約金額會更高。根據記者羅德里格茲（Mike Rodriguez）報導，金錢並不是索托唯一的加盟因素，他是在審慎評估後決定去大都會，波拉斯還原過程，簽約前提醒過轉去國聯會有挑戰，他提到「最終，索托會沒事的。」因為這小伙子習慣背負期待並用球棒交出成績。

不過，大都會對索托的期待，似乎不僅止於進攻端，近來規劃一套訓練計畫，要讓他在防守端有更多貢獻。有媒體披露，這位多明尼加的外野手主動提出提升防守，球隊遂破例針對野手制定計畫以精進其傳球機制。率先報導的是《VEED》，指索托進入通常僅限投手的「實驗室」，調整並完善傳球，決策由投手教練 海夫納（Jeremy Hefner）主導，標是提升他傳球至各壘的速度、準確性與軌跡。球團相信，在講究細節決定勝負的大聯盟，外野傳球犀利能在關鍵時改變局勢。訓練中最酷的部分，是讓索托用與投手相同的特殊標記球，透過標記的移動觀察傳球旋轉與角度。這工具非野手常規訓練用，卻展現索托追求進化的決心，以及大都會對他全面發展的投資。

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 03: Fans react as Juan Soto #22 of the New York Mets makes a catch over the wall for an out of Will Smith #16 of the Los Angeles Dodgers during the fourth inning at Dodger Stadium on June 03, 2025 in Los Angeles, California. Ronald Martinez/Getty Images/AFP (Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社

儘管索托一直以打擊爆發力與選球眼聞名，其防守始終是球評指出待加強的環節。透過此計畫，大都會目標將他蛻變為全面球員，讓外野防守同樣具備影響力，關鍵不僅在傳球力量，更需結合技術、速度與比賽意識。此舉也反映現代大聯盟如何運用棒球科學開發技能，索托的棒子證明他已是明星，卻仍渴望繼續成長。若能將這調整融入防守，他的價值將更上一層樓，大都會深諳此點，因此願投入時間、科技與信任助他進化，而非一昧依賴他的進攻從季初持續到季末。往好處想，大都會隊至今是漸入佳境，自五月初9勝12敗起，近15場豪取12勝3敗，不僅橫掃洛磯隊（6勝0敗）與拿下對芝加哥白襪隊（2勝1敗）系列戰，更從洛杉磯道奇隊手中奪對戰優勢（4勝3敗）。這波連勝，恰逢費城人與亞特蘭大勇士隊陷入低潮，大都會隊目前在分區領先優勢擴大到4.5場勝差，更領先第四名的勇士達14場。