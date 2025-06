遭數落手捧巨約還低潮 索托6月終於回溫還要進行一項大改造

索托(Juan Soto)進入六月後的前八天,表現遠比五月最後幾周正常,更像是簽下天價合約的巨星。上周日對科羅拉多洛磯隊演出單場六度上壘創生涯新高。這一場比賽,他貢獻三支安打與三次保送,助隊完成對洛磯橫掃,這是否代表紐約大都會的投資物超所值呢?目前不得而知,因其個人數據平平,唯一值得安慰是大都會暫居國聯東區龍頭。

手握15年7.65億美元大約,索托本季開局表現一般,尤其五月最後三周陷入嚴重低潮,66個打數僅10安,整體攻擊指數OPS 跌到.511,這是生涯最慘澹階段,各種批評如排山倒海而至。即便如此,他仍獲得隊友的力挺,最近一集由聯盟球星貝茲( Mookie Betts)主持的Podcast談話節目「On Base」,大都會另一球星阿隆索(Pete Alonso)發聲為索托辯護:「他只是個26歲的年輕人,他的日常棒球訓練和過程非常投入,吃、睡、喝都想著棒球。」這句話說出索托的全部,索托被外界看待標準極高,尤其年紀輕輕就集結世界大賽冠軍、全明星、銀棒獎,僅是職業第八個球季就拿到超高薪資,阿隆索繼續解釋:「人們認為他(索托)像個老鳥,但實際上他才26歲,所做和取得的成就......他完全掌控了。」

幸好進入六月後,索托手感開始回溫,雖說抬轎是聯盟墊底的洛磯隊,開月至今26個打數9安打,另獲12次保送,繳出.346/.564/.615打擊三圍與1.179的OPS。他球季OPS從5月28日的.745攀升至.820,受訪時這位被寄予厚望的巨星說:「我的策略始終如一,只是現在更能找到防守空隙,現在能做出更好的揮棒與攻擊選擇。」阿隆索看在眼裡亦給肯定:「今天(6月8日)是他完美之日,」本季阿隆索也順勢爆發,在隊史全壘打榜超越前輩萊特(David Wright)居第二位。

索托(右)加盟大都會後,從教練到隊友均 一路力挺,包括看板球星之一的阿隆索公開談論這位小老弟,並認為他並無怠惰努力訓練。 美聯社

目前觀之,索托不太像是擺爛,因為其揮棒、擊球能力都在,只是與球隊、球迷,以及角色之間那最後的「連結」仍在尋覓,他坦承仍在適應外界以放大鏡看待自己,對此他特別提及教頭 門多薩(Carlos Mendoza )力挺。在轉隊初期、打擊陷入低潮時均給予幫助,他說:「我一直感覺相當自在。這真的不容易,當你來到一支新球隊,總是需要時間,門多薩在這方面給我很大幫助。」大都會的隊友也力證索托愛大都會的氛圍,體育媒體《The Athletic》隨隊記者薩蒙(Will Sammon)幕後觀察更衣室的化學反應撰文:「隊友們都感覺索托融入這裡,包括在牛棚有一批兄弟幫,常和他們玩成一片。」與索托置物櫃相鄰的後援投手斯坦尼克(Ryne Stanek)說:「他是絕佳隊友,我們有聊不完的話題,以我識人眼光這不會錯。」

索托受訪時多次強調,他對離開紐約洋基隊的決定「不後悔」,很滿意此番自由市場選擇。相對地,成為一隊的絕對核心「壓力山大」,薩蒙解析這位三屆銀棒獎得主「渴望維持巔峰中的巔峰」,因為史上從沒有人背負7.65億美元合約征戰,這使他猶如置身孤島,那麼高的打球代價是否正確呢?也許,一開始就不該將談約天花板拉得如此高。對此,索托的經紀人波拉斯(Scott Boras)不以為然,他日前提到若索托加盟的是波士頓紅襪隊,合約金額會更高。根據記者羅德里格茲(Mike Rodriguez)報導,金錢並不是索托唯一的加盟因素,他是在審慎評估後決定去大都會,波拉斯還原過程,簽約前提醒過轉去國聯會有挑戰,他提到「最終,索托會沒事的。」因為這小伙子習慣背負期待並用球棒交出成績。

不過,大都會對索托的期待,似乎不僅止於進攻端,近來規劃一套訓練計畫,要讓他在防守端有更多貢獻。有媒體披露,這位多明尼加的外野手主動提出提升防守,球隊遂破例針對野手制定計畫以精進其傳球機制。率先報導的是《VEED》,指索托進入通常僅限投手的「實驗室」,調整並完善傳球,決策由投手教練 海夫納(Jeremy Hefner)主導,標是提升他傳球至各壘的速度、準確性與軌跡。球團相信,在講究細節決定勝負的大聯盟,外野傳球犀利能在關鍵時改變局勢。訓練中最酷的部分,是讓索托用與投手相同的特殊標記球,透過標記的移動觀察傳球旋轉與角度。這工具非野手常規訓練用,卻展現索托追求進化的決心,以及大都會對他全面發展的投資。

Fans react as Juan Soto #22 of the New York Mets makes a catch over the wall for an out of Will Smith #16 of the Los Angeles Dodgers during the fourth inning at Dodger Stadium on June 03, 2025 in Los Angeles, California.

儘管索托一直以打擊爆發力與選球眼聞名,其防守始終是球評指出待加強的環節。透過此計畫,大都會目標將他蛻變為全面球員,讓外野防守同樣具備影響力,關鍵不僅在傳球力量,更需結合技術、速度與比賽意識。此舉也反映現代大聯盟如何運用棒球科學開發技能,索托的棒子證明他已是明星,卻仍渴望繼續成長。若能將這調整融入防守,他的價值將更上一層樓,大都會深諳此點,因此願投入時間、科技與信任助他進化,而非一昧依賴他的進攻從季初持續到季末。往好處想,大都會隊至今是漸入佳境,自五月初9勝12敗起,近15場豪取12勝3敗,不僅橫掃洛磯隊(6勝0敗)與拿下對芝加哥白襪隊(2勝1敗)系列戰,更從洛杉磯道奇隊手中奪對戰優勢(4勝3敗)。這波連勝,恰逢費城人與亞特蘭大勇士隊陷入低潮,大都會隊目前在分區領先優勢擴大到4.5場勝差,更領先第四名的勇士達14場。