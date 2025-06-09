日職／岡本和真缺陣攻擊受創 巨人命運就看交流戰

巨人軍去年奪回中央聯盟優勝，本季當然以追求連霸為第一目標，加上偉大OB又是日本職棒「棒球先生」的長島茂雄於6月初過世，使得優勝這個使命對巨人軍來說顯得更加勢在必得。

陣中第一強打、第四棒岡本和真受傷必須脫離戰線，預估到8月才能回到球場，是巨人隊教練團最大的失算。也的確5月6日對阪神之戰受傷之後，少掉岡本和真的巨人打線碰到了相當大的麻煩，畢竟0.308打擊率、8支全壘打、25分打點、整體攻擊指數（OPS）0.979的戰力缺口不是這麼簡單可以填補。岡本5月6日缺陣當場起一度戰績只有2勝6敗，包括對廣島客場遭到3連敗橫掃，讓巨人的戰情出現相當大的困境。

不過之後巨人隊傷情倒是有即時止血，到6月交流戰開打之前戰績11勝11敗，剛好5成勝率，到交流戰6月8日為止13勝14敗，雖然暫居第四名，與中央聯盟第一名的阪神虎隊也在5.5場勝差左右，但至少沒有因為岡本和真缺陣而導致雪崩式下滑，對巨人隊教練團以及球迷來說目前都算是可以接受的範圍。岡本和貞缺陣這26場比賽巨人團隊攻下69分，平均單場只得到2.65分，比起他在陣22場的104分，平均單場4.73分，很明顯得分能力大幅下降。

巨人主力打者丸佳浩因傷只打了7場比賽。讀賣巨人官方X

其實不只有岡本和真，主力打者丸佳浩也因傷只打了7場比賽（0.167打擊率），坂本勇人出賽15場只有0.133打擊率、3分打點，長野久義代打為主，出賽13場只有0.105打擊率、3分打點，這幾名主力打者皆因傷或年紀因素表現大幅滑落，巨人隊可以還維持住現在的成績，泉口友汰（47場，0.304打擊率、2支全壘打、14分打點）、增田陸（35場，0.282打擊率、4支全壘打、9分打點）、若林樂人（48場，0.267打擊率、3支全壘打、13分打點），加上2022年第一指名外野手淺野翔吾、中山礼都等年輕選手都有成長，為轉型中的球隊帶來相當大的幫助。

巨人監督阿部慎之助對媒體表示：「對年輕選手來說，持續出賽應該會感到其中困難的地方，但我認為這對他們是相當棒的一種學習！」阿部期望年輕球員趁這個機會吸取經驗，等到老將們在球季後半段歸隊，球隊只要還咬住在爭冠圈內，就有很好逆轉一搏的機會。

在主力傷兵不斷情況下，巨人隊另外一個主要關鍵在於有甲斐拓也這一名經驗豐富的捕手坐鎮。32歲的甲斐拓也今年行使加入巨人，首度轉戰中央聯盟，目前出賽45場，打擊率0.268是職業生涯相當突出的一年。無論技術、經驗他都正值巔峰，加上過去在軟銀的14個球季打超過1000場比賽，對於太平洋聯盟對手的敵情瞭若指掌，不僅是場上的指揮官角色，更將是巨人隊打交流賽突破對手的一大武器。巨人隊去年交流戰成績8勝9敗1和，成績差強人意，中央聯盟球隊的排名在橫濱DeNA、養樂多、廣島之後，即使如此最後還是稱霸央聯。不過今年狀況不同，缺少了主砲岡本和真勢必陷入苦戰，但必須想辦法緊咬住領先群。