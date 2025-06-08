第四節致命清算！雷霆做錯了什麼？溜馬屢屢逆轉的秘密

2025年NBA總冠軍戰首站就再次爆冷門，全場落後的溜馬，整場唯一領先的，就是那投進致勝球後剩下的0.3秒，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）再次成為哨聲響起時的巨星英雄，率領溜馬再度完成跌破外界眼鏡與賭盤的大逆轉。

但在這一球之外，整場比賽更值得球迷們細細咀嚼的是，究竟為何整場領先的雷霆，最後會突然失速敗戰？到底他們前面做好了哪些事，第四節又大意做錯了哪些事？放眼第二戰，雙方又會有什麼調整？進入第一戰的賽後分析！

知己知彼，兩隊小心翼翼的相似提防

此戰雙方在Game Plan方面確實都有備而來，不愧都是打進總冠軍戰的勁旅。而誠如筆者賽前分析「攻守進階數據壓制！雷霆唯快不破如豪華版溜馬 總冠軍還有懸念？」一文中所述，兩隊其實打法上很有相似之處，都是主打速度反擊戰的球隊，兩隊因此亦理所當然地對彼此有深刻理解。

正是雙方都了解速度反擊戰殺傷力之大，兩支季後賽聯盟攻擊力最強球隊，也才會從一開始就嚴於防守，一起打出僅僅29比20低比數的第一節，甚至最終也僅111比110，同樣有失兩隊本季一般情況下的單場得分水準－唯一差別，溜馬再次達成超過110分，今年季後賽必勝目標。

首度打總冠軍賽，亞歷山大就轟出38分。 路透社

雙方最對彼此提防的正是「回防」。其實綜觀本戰，無論從雙方Pace與奔跑距離，乃至溜馬的傳球與觸球次數皆更勝季後賽平均，都可知這其實不是一場真正變慢的戰鬥，但在一般觀眾眼中，確實看起來變慢了，因為視覺上雙方都透過嚴謹回防，阻滯了對方拿手的攻守轉換。

本戰溜馬失誤得分僅4分，快攻僅10分，雷霆也只有失誤得分11分、快攻11分，戰情緊繃，溜馬減少失誤的下半場，雙方更分別只有0分/4分與2分/6分。兩支最會打攻守轉換的球隊，頭號任務不約而同的都是凍結對方的高速反擊，也都成功做到了，橫況全場的急奔少了，無怪乎看起來兩隊都變慢了。

但在這樣的表象下，其實「無聲的速度戰」正在半場內開打。雙方連半場防守策略都大同小異，整體佈陣於油漆區邊緣，避免對方切入與禁區餵球，同時能在協防兼顧三分撲防，這導致雙方仍得在半場內想辦法打出速度，以便突破對手防線，初始雙方的破解法依據球風不同有明顯差別，最後卻也彷彿殊途同歸。

溜馬在雷霆嚴加看管下，尤其是上半場，泰半5 Out真的打得像5 Out，難以打穿對手防線，只能不斷在三分線外，5個人快速的你傳我我傳你，零星靠Early Offense長傳給直驅籃下打回防不及錯位的鋒線，以及半場見招拆招的機遇戰苦撐，還因為想貫徹原有的快速傳導，而大量遭饒富防守紀律性的雷霆抄截斷球。

雷霆不斷針對眼前球員下三路兇狠狂撈、積極阻截傳球，本戰DEFLECTIONS干擾前五名皆為雷霆球員，並在對手每次收球出手時必嘗試撥球，阻止流暢完成投籃。

溜馬從落後中學習減少錯誤，拚出一場不可思議的逆轉秀。 美聯社

這也是為什麼雷霆在那記0.3秒英雄球之前，能全場領先的原因，相對溜馬大部分時間都只能在半場辛苦打臨場應變的機遇戰，雷霆的策略反而是再減少傳球、更倚賴個人持球運球，以避免失誤。

差別關鍵就在於雷霆有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）這位穩健的MVP，事實上本場他也確實達成任務，打了幾乎40分鐘，絕高USG%，平均每次觸球後運球多達6.96次，卻只區區2失誤，溜馬當然很難從雷霆手上製造失誤從而反擊，而「把球給亞歷山大」的快速持球切入單打，可不是每一回合都要夾縫中求生存的機遇戰，而是雷霆整季千錘百鍊的主力戰術。

在上半場就高達19失誤與持續落後的窘境下，溜馬於下半場不得不從善如流地從敵人方面學習，減少了傳球數，讓後衛們執行更多運球後的突破強攻與切傳¬－打得更像雷霆。

與此同時，也像透納（Myles Turner）所說，隊友們都回到了基本功的提醒：「兩眼看好球，兩手接好球，並且做好護球」藉由傳球端與接球端兩方面都於下半場積極努力於避免失誤，最終方能幫助溜馬於第四節回到比賽，從而逆轉勝，要說是溜馬臨場的「見賢思齊」都不為過。

團隊的支撐，哈利伯頓的英雄命

溜馬首勝的最大焦點，無疑是今年季後賽，輪輪賞對手至少一顆Buzzer關鍵球的哈利伯頓，真可說是有「英雄命」。

透納捍衛禁區，維持籃板優勢。 路透社

但實際上，在飆進致勝球之前，哈利伯頓打得並不算理想，在多特（Luguentz Dort）讓他連接球都難的全場如影隨形糾纏肉搏下，哈利伯頓此戰在切入突破方面困難重重，受到很明顯的限制，連帶影響了團隊運轉，甚至在防守方面還多次成為被打點對象。

當然，他還是很認份的尋求以其他方式幫助球隊，搶下了全隊次高10個籃板，還全部都是防守籃板，也屢屢以自己當誘餌幫助隊友拉開空間，並多次充當掩體，但組織威能確實被大幅壓制，首戰定位更像是他在最後一球的角色：負責投進幾顆Tough Shot的得分手？

甚至到了第四節，綜觀整節，他也不是追分的第一功臣，整場的苦苦追趕，實在來自更多隊友的陸續跳出、輪流接力，才能創造能交出最後一棒給哈利伯頓的劇本，成就最後的0.3秒奇蹟。

全隊最終先發五人+第六人得分全部上雙，哈利伯頓還僅能排上第4多。席亞康（Pascal Siakam）再次拿下全隊最高19分，他的Early Offense直衝籃下找錯位，以及下半場多次持球強攻籃框，對溜馬打開局面的機遇戰非常重要；奈史密斯（Aaron Nesmith）扛起了對方二把手威廉斯（Jalen Williams）的防守，搶下全隊最高12籃板，且依舊維持他今年季後賽底角三分之王的本色，尤其在下半場痛擊了雷霆放底角的防守策略。托平（Obi Toppin）亦延續對尼克關門戰找回的信心跟手感，三分球8投5中，是另一個重擊雷霆的綠葉。

透納上半場表現毛躁，防守端沉退被針對，進攻端不夠強硬讓雙方擋拆品質有了分野，三分也不準，還賠上數次不必要犯規，眼看球隊禁區就要鬧空城，但他應該會持續成為系列戰的晴雨計，第四節他及時找回進攻端的狀況與防守端的強悍，包括一次幸運打板在內的兩顆三分與一次中距離，總算及時回神，系列戰基本上在雷霆防守策略下，透納還會繼續得到出手空間，就看他能不能繼續懲罰對手。

首戰表現沒太多亮點的威廉斯，必須挑出來在進攻端協助亞歷山大。 路透社

但要說真正帶領溜馬改變局勢的，還是卡帥下半場把更多球權交給了另外兩位比較走刁鑽路線的後衛奈哈德（Andrew Nembhard）與麥克康奈爾（T.J. McConnell），尤其是前者，是筆者眼中下半場吹起反攻號角的頭號功臣。

當然也拜哈利伯頓吸怪所賜，但這兩位運球重心較低的後衛（身高奈哈德雖然報的跟哈利伯頓一樣高，實際上就是較矮一些），比起王牌主控，本戰就是更能壓低重心地有效切入禁區。

奈哈德全隊最高12次切入5投2中6次傳球，麥克康奈爾8次切入3投2中4次傳球，哈利伯頓上場時間比前者多6分半鐘，更是後者的超過兩倍，結果也才8次切入4投2中3次傳球，在在顯示，在這一戰中，兩位後衛隊友實質上扮演了更吃重的撕裂防線與穿針引線工作。

這點從奈哈德（3.9次）與麥克康奈爾（3.65次）都更勝哈利伯頓（僅2.62次，切不過就傳出）許多的每次觸球後運球數，可見攻擊樣態之不同，前兩者更多切入；奈哈德下半場10分5助攻與第四節8分3投，同時更勝哈利伯頓的8分3助攻與4分1助攻（第四節才僅是陣中得分第四高），同樣可佐證前者才是下半場真正溜馬隊的主要發動機；別忘了，奈哈德還全場負責主防亞歷山大，並且守下了他關鍵的最後一次出手。

再度重申，這並非在貶低用了很多其他方式幫助球隊的哈利伯頓，而是要再次讚嘆溜馬那出手分散、防不勝防，卻大家都能保大心臟，不可思議的平均主義打法。

奈哈德在逆轉秀上扮演吃重的角色。 美聯社

錯愕的第四節，雷霆到底犯了什麼錯？

全場領先47分鐘59.7秒的雷霆，究竟怎麼在第四節被上演15分大逆轉？就賽後訪問與數據，首先如威廉斯所說，領先後的緩下腳步，成了影響球員保守心態與進攻步調的關鍵。令人無奈的是，這早該是尼克東區冠軍第一戰，就已經提供過的歷史教訓，當時的尼克，給出了同樣的檢討結論。

進攻端雷霆開始放慢積極度，讓雙方第四節最後10分鐘得分是兩倍差的16比32，整場過度仰賴亞歷山大的後遺症也在此節浮現。

本季要說雷霆少數可說的弱項，大概就是平常太多大勝，導致在第四節陷入膠著時，往往顯得應對經驗不足，也曾在季後賽帶來傷害，這點筆者在西區冠軍戰前分析「失誤控制、外線決勝負！雷霆灰狼西冠終極對決 攻防重點解析」就已提過，只是經歷與金塊7場大戰，認為應該已經升級，卻再次在總冠軍首戰成為問題。

雷霆第四節扣除亞歷山大僅15投5中，下半場Wide Open三分球僅6投1中，作為對照組，溜馬高達11投6中，後者且在第四節Wide Open與Open三分球合共9投5中。

甚至觀乎全場，雷霆明明已經基本上貫徹了Game Plan的大方向要求：強勢抄截（14次）、製造對方失誤（24次失誤）、壓低己方失誤（僅僅6次），更強勢的禁區得分（46-34），以及取得比對手更多的出手權（98-82多出16次）。

席亞康的活躍讓溜馬得以保持禁區強度。 路透社

那麼，雷霆為什麼還是會輸球？就是因為無論如何籃球都是比得分的比賽，而雷霆就是相對投不進，亞歷山大雖豪奪38分，30投14中已不算出色，其他隊友卻才合共68投25中，命中率不到4成，連大空檔把握度都不佳。

比溜馬多16次出手，命中數卻一樣，才會在最後因為一顆球，就改變了勝負。

對雷霆來說，更傷的是多特三分球9投5中，團隊命中率還只是如此，誰知道下次他能繳出這般神準會是何時？加上這一場，其場均三分命中率也32.4%，對比溜馬的6人得分上雙，板凳得分39比28，來自配角群的火力支援，實在是有差。

而無論這是「雞生蛋」還是「蛋生雞」，究竟是亞歷山大太多球權讓隊友關鍵時刻怯於承擔，或者原本就是這樣才得更倚靠王牌，這都造成了代價。

原先筆者以為在間隔休息日更長的總冠軍戰，就算溜馬仍佔體力優勢，應該只有些微影響，但在亞歷山大負擔如此沉重情況下，又一次溜馬讓對手王牌陷入如米契爾（Donovan Mitchell）與布朗森（Jalen Brunson）般大顯神威，卻又極度消耗的難題上。

全場溜馬鐵了心不對他過度包夾，讓他集中開火，但下半場雷霆發生許多防守端恍神的明顯錯誤，最多就是集中在明顯開始力竭的亞歷山大身上，可在進攻如此吃重情況下，又怎能多苛責他？

更甚者，他還成了雷霆擺小陣容中，最被溜馬針對打點的球員，不是他防守不好，是陣中除了更矮的華勒斯（Cason Wallace），他就是相對最好打的那個（溜馬也沒得選了），還有體力下滑的利多，變成反覆他要承受更巨大消耗。

亞歷山大在進攻端大量消耗體能。 路透社

布朗森再次想提醒雷霆，我們早就吃過這樣的虧，你還沒學到教訓？

這又說到第一戰第四節，另一個很受國外作家討論的點：雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）對小陣容的堅持是對的嗎？他有其脈絡無誤，例行賽第二戰打爆溜馬就是靠小陣容，問題是今非昔比，季後賽就是要比臨場調度的即時，想擺小讓溜馬跑不起來合理，但當華勒斯無法在進攻端給更多回應，正負值-13，溜馬多次想快速傳禁區錯位打點他，連帶造成整體協防都受牽連，是否該嘗試其他可能？

首戰看起來籃板溜馬大勝，唯獨卡萊爾（Rick Carlisle）總教練看出不值得喜悅的端倪，溜馬籃板多只是因為雷霆出手多的假象。但他也只說對了一半，上半場雷霆出手大勝，同時在籃板端也沒怎麼輸，進攻籃板甚至還更多，是下半場才被大逆轉。

更明顯的轉捩點就是在第四節長時間啟用小陣容時刻，雙方此節籃板差距是6比15，還被溜馬整整搶了5比0的進攻籃板比，光看僅僅2.8分鐘的Clutch Time，籃板就是5比2，有看比賽的讀者應該都印象深刻，那顆致命的進攻籃板。

確實，戴格諾總教練也算聰明，一開始就怕被打點而收起雙塔，最多單塔，也確實兩人上場還是有被防守針對時候，此戰尤其霍姆葛倫（Chet Holmgren）進攻打得真的也差。

霍姆葛倫首戰僅有6分進帳。 路透社

但無論如何兩人正負值都還是正，另外也還有只打17分鐘體力不成問題的哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），主帥對小陣容與一大四小截然不同的容錯度，從而也是造成球隊第四節輸球的原因之一，哪怕是一顆籃板，一個更扎實的掩護，都可能改變戰果。

下一戰，雙方檢討求變的重點

雷霆的好消息是，他們不是在今年第一次這樣輸球，對金塊就有類似經驗，但他們仍挺過了危機，老大亞歷山大的心態也還是很好：「輸了就是輸了，但這是一場誰先勝四場才贏的比賽，我們也會因此進步，沒有其他球隊更能提醒你一場比賽有48分鐘。」

實務方面，威廉斯自己就檢討到了一個很大重點，相較於失誤次數，此戰雷霆只靠失誤得到11分，實在太不合比例，威廉斯說這是大家反而太追求失誤後打半場進攻的結果，但或許更應該直接衝擊、強勢快攻，他們需要在失誤得分方面，打出符合失誤次數該有的分數進帳，不然就只是空包彈。

兩位長人的使用也需要更臨機應變。霍姆葛倫當然需要優先改善自己第一戰過於軟弱，一碰撞出手就失準的問題，坦若這位三年級生沒辦法於第二戰予以強力回應，那或許囿於雙向考量，他得減少上場時間。

但哈爾特斯坦依舊可以期待，儘管他確實也有在防守端被針對沉退打擊，但雙方哪個長人不是如此？透納還不是被亞歷山大針對擋拆沉退，持續找麻煩？關鍵還是在哈爾特斯坦能不能利大於弊。

如何善用哈爾斯特坦成了雷霆一大課題。 美聯社

本戰他僅僅上場17分鐘，就搶下全隊最高9籃板與2顆進攻籃板，5投3中9分，每100回合得分效率全隊第二高，更甚者還創造了6次掩護助攻，從中球隊獲利12分。他自己的進攻火力，以及尤其能幫助亞歷山大輕鬆進攻的擋人，加上籃板能力，是否能比五小對球隊更有益，是下一場戴格諾特別需要斟酌的。

防守端當溜馬打得更像雷霆，改採多點分散持球發起進攻，雷霆的各點防守能不能更強力應對？第二戰要如何兼顧壓制奈哈德？尤其是賽前就知道的刻意讓出底角三分弱點，此戰還確實成為勝負的分水嶺，不能不信邪：溜馬全場16投10中，雷霆才10投3中，光這單項雙方就差了21分。

再來，就是雷霆綠葉火力奧援，能否追上溜馬團隊的老問題。進攻端從教練團開始，是不是敢於讓其他人扛起更吃重的角色與出手數，幫助王牌於第四節在攻守兩端都保留更多的體力。這或許仍是雷霆的軟肋，去年就是因此被淘汰，但團隊上下還是要相信自己在這一年的進步，勇敢面對問題去克服，不然最終還是會倒在溜馬更多點開花的氣勢壓制下。

至於獲勝的溜馬，同樣也欣聞他們仍保持警惕，不被進攻沖昏頭，依舊正視自己整場就是打得比較差，還有許多地方需要反省改進。

卡萊爾的冠軍經驗和運籌帷幄，將是這個系列賽的重要變數。 美聯社

卡萊爾總教練依舊是本系列戰，筆者認為的最大優勢，預計他能再次預判雷霆針對後衛群的加強防守，提前準備。

而雖然靠著減少傳球、增加運球的仿效，溜馬得以減少失誤，完成逆轉，但自身的長處仍在更優異的團隊傳導品質，這仍會是後面比賽溜馬想從戰略層面就獲勝的關鍵，明明更晚從東區激戰中勝出，第一戰上半場卻反而更像休息更久生鏽的那一隊，第二戰更適應強度的溜馬，能不能完成頻繁傳球時仍能減少失誤的艱難挑戰呢？又要怎麼提高已經甚具水準的回防，嚴陣以待雷霆已預備發起的更兇猛攻守轉換？

第二戰，讓我們看看雷霆王者的驕傲，以及溜馬如何再一次以弱迎強！