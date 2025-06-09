中職／德保拉率性退場宛如庫倫2.0 中信兄弟如何懲處決定高度

中信兄弟洋投德保拉上週在桃園球場對樂天桃猿先發，因雨暫停超過1小時，比賽恢復開打後德保拉第3局續投，但他處理滾地球時發生接球失誤，之後竟然直接走下場，讓已走上場的投手教練王建民愣在原地錯愕不已，德保拉此舉引發熱烈討論。

很多球迷都把德保拉逕行走下場的舉動，比喻為就像當年兄弟象的庫倫，甚至說德保拉就是「庫倫2.0」，形容得非常貼切。

2012年4月25日在新竹球場兄弟象對興農牛的比賽，第9局庫倫對藍少白投1球，就將球拋出自行走下場，全場傻眼，當時球評楊清瓏直言庫倫此舉實在誇張，隔天兄弟象就與庫倫解約，理由是這樣的行為「極度不尊重比賽、主審、球迷」。

事後庫倫的解釋是，因左肩肌肉緊繃過度才會將球拋出退場，但已無法改變遭提前解約的事實，他也就此再也沒在各國職業棒球聯盟打球，當年僅32歲。

庫倫的豐功偉業，老象迷應該津津樂道，他在2009年季中加盟兄弟象，隔年勇奪救援王，中職生涯出賽125場，戰績10勝6敗70救援和2中繼，防禦率1.60，每局被上壘率1.01，絕對是當代最強守護神，但卻因自己的任意行為付出慘痛代價。

2012年庫倫將球拋出自行走下場，全場傻眼，隔天兄弟象就出重罰與庫倫解約。聯合報系資料照

德保拉在事發過後一律婉拒媒體採訪，沒有人知道他真實的想法是什麼，也沒有為自己率性而為的行為公開道歉，實在非常弔詭，王建民解釋，德保拉左肩輕微拉傷。但就像庫倫一樣，當下身體不適，絕對不能成為任意退場的理由，和當年庫倫一樣，德保拉此舉，極度不尊重比賽、主審和球迷。

當年兄弟象在事發隔天就解約庫倫，而中信兄弟在事發多日後，目前仍在研擬對德保拉的懲處方案，並沒有第一時間就處置，也沒讓德保拉下二軍，形同 「冷處理」，希望時間沖淡一切，但也讓這場火愈燒愈旺。

別輕忽德保拉看似不起眼的舉動，如果中信兄弟球團沒有處分或積極作為，此例一開後患無窮，以後只要我是大牌球員，是球隊不可或缺的主力，我就可以率性而為，想怎樣就怎樣，球團可以冷處理，但不能不處理。

現在球迷談到庫倫，就會想到當年他在新竹球場離譜行徑，同樣的，10幾年後球迷談到德保拉，可能也忘了當年的豐功偉業，但絕對忘不了那一天他在桃園球場的率性退場，還有王建民錯愕的表情。

今年球季中信兄弟洋投狀況一籮筐，除了近期德保拉任意退場風暴，球季開打前猛登因隊內藥檢未過遭解約，球季開打不久克迪以返美發展為由選擇離隊，至今都還沒找到球隊落腳，勝騎士因右肩傷勢有可能整季報銷。

表現穩定的羅戈因合約附帶逃脫條款，加上已被韓職球隊鎖定追蹤，應該會被國外球隊挖角。中信兄弟隊提供

另外，表現穩定的羅戈因合約附帶逃脫條款，加上已被韓職球隊鎖定追蹤，就連台鋼雄鷹總教練洪一中都覺得，羅戈應該會被國外球隊挖角，所以羅戈能否在中信兄弟投滿一整季不無疑問。

中信兄弟目前有4名洋投，包括羅戈、德保拉、黃博多和新洋投黃勝，如果羅戈季中轉戰韓職，那麼就只剩3洋投，為了拚2連霸和5年4冠，中信兄弟勢必會再找新洋投，上半季還沒打完，季前備妥6大洋投的黃衫軍，沒想到遇到一連串難題，真的是計畫趕不上變化。