快訊

演員「黑支」又出事！開報廢賓士車還嗆警侵犯人權 被開3罰單

以色列找到遺體 確認哈瑪斯領袖遭擊斃

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／德保拉率性退場宛如庫倫2.0 中信兄弟如何懲處決定高度

聯合新聞網／ Ramos
德保拉上週在桃園球場對樂天桃猿先發，因處理滾地球時發生接球失誤，竟然直接走下場。聯合報系資料照
德保拉上週在桃園球場對樂天桃猿先發，因處理滾地球時發生接球失誤，竟然直接走下場。聯合報系資料照

中信兄弟洋投德保拉上週在桃園球場對樂天桃猿先發，因雨暫停超過1小時，比賽恢復開打後德保拉第3局續投，但他處理滾地球時發生接球失誤，之後竟然直接走下場，讓已走上場的投手教練王建民愣在原地錯愕不已，德保拉此舉引發熱烈討論。

很多球迷都把德保拉逕行走下場的舉動，比喻為就像當年兄弟象的庫倫，甚至說德保拉就是「庫倫2.0」，形容得非常貼切。

2012年4月25日在新竹球場兄弟象對興農牛的比賽，第9局庫倫對藍少白投1球，就將球拋出自行走下場，全場傻眼，當時球評楊清瓏直言庫倫此舉實在誇張，隔天兄弟象就與庫倫解約，理由是這樣的行為「極度不尊重比賽、主審、球迷」。

事後庫倫的解釋是，因左肩肌肉緊繃過度才會將球拋出退場，但已無法改變遭提前解約的事實，他也就此再也沒在各國職業棒球聯盟打球，當年僅32歲。

庫倫的豐功偉業，老象迷應該津津樂道，他在2009年季中加盟兄弟象，隔年勇奪救援王，中職生涯出賽125場，戰績10勝6敗70救援和2中繼，防禦率1.60，每局被上壘率1.01，絕對是當代最強守護神，但卻因自己的任意行為付出慘痛代價。

2012年庫倫將球拋出自行走下場，全場傻眼，隔天兄弟象就出重罰與庫倫解約。聯合報系資料照
2012年庫倫將球拋出自行走下場，全場傻眼，隔天兄弟象就出重罰與庫倫解約。聯合報系資料照

德保拉在事發過後一律婉拒媒體採訪，沒有人知道他真實的想法是什麼，也沒有為自己率性而為的行為公開道歉，實在非常弔詭，王建民解釋，德保拉左肩輕微拉傷。但就像庫倫一樣，當下身體不適，絕對不能成為任意退場的理由，和當年庫倫一樣，德保拉此舉，極度不尊重比賽、主審和球迷。

當年兄弟象在事發隔天就解約庫倫，而中信兄弟在事發多日後，目前仍在研擬對德保拉的懲處方案，並沒有第一時間就處置，也沒讓德保拉下二軍，形同 「冷處理」，希望時間沖淡一切，但也讓這場火愈燒愈旺。

別輕忽德保拉看似不起眼的舉動，如果中信兄弟球團沒有處分或積極作為，此例一開後患無窮，以後只要我是大牌球員，是球隊不可或缺的主力，我就可以率性而為，想怎樣就怎樣，球團可以冷處理，但不能不處理。

現在球迷談到庫倫，就會想到當年他在新竹球場離譜行徑，同樣的，10幾年後球迷談到德保拉，可能也忘了當年的豐功偉業，但絕對忘不了那一天他在桃園球場的率性退場，還有王建民錯愕的表情。

今年球季中信兄弟洋投狀況一籮筐，除了近期德保拉任意退場風暴，球季開打前猛登因隊內藥檢未過遭解約，球季開打不久克迪以返美發展為由選擇離隊，至今都還沒找到球隊落腳，勝騎士因右肩傷勢有可能整季報銷。

表現穩定的羅戈因合約附帶逃脫條款，加上已被韓職球隊鎖定追蹤，應該會被國外球隊挖角。中信兄弟隊提供
表現穩定的羅戈因合約附帶逃脫條款，加上已被韓職球隊鎖定追蹤，應該會被國外球隊挖角。中信兄弟隊提供

另外，表現穩定的羅戈因合約附帶逃脫條款，加上已被韓職球隊鎖定追蹤，就連台鋼雄鷹總教練洪一中都覺得，羅戈應該會被國外球隊挖角，所以羅戈能否在中信兄弟投滿一整季不無疑問。

中信兄弟目前有4名洋投，包括羅戈、德保拉、黃博多和新洋投黃勝，如果羅戈季中轉戰韓職，那麼就只剩3洋投，為了拚2連霸和5年4冠，中信兄弟勢必會再找新洋投，上半季還沒打完，季前備妥6大洋投的黃衫軍，沒想到遇到一連串難題，真的是計畫趕不上變化。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

棒球專欄 德保拉 中華職棒 中職 中信兄弟

Ramos

追蹤

相關新聞

中職／德保拉率性退場宛如庫倫2.0 中信兄弟如何懲處決定高度

中信兄弟洋投德保拉上週在桃園球場對樂天桃猿先發，因雨暫停超過1小時，比賽恢復開打後德保拉第3局續投，但他處理滾地球時發生接球失誤，之後竟然直接走下場，讓已走上場的投手教練王建民愣在原地錯愕不已，德保拉

日職／岡本和真缺陣攻擊受創 巨人命運就看交流戰

巨人軍去年奪回中央聯盟優勝，本季當然以追求連霸為第一目標，加上偉大OB又是日本職棒「棒球先生」的長島茂雄於6月初過世，使得優勝這個使命對巨人軍來說顯得更加勢在必得。 陣中第一強打、第四棒岡本和真

攻守進階數據壓制！雷霆唯快不破如豪華版溜馬 總冠軍還有懸念？

2025年總冠軍戰，將由雷霆與溜馬展開，「嚴格」意義上，這是兩支皆未奪冠過球隊的對決，勢必有一隊將得償隊史首冠喜悅。儘管溜馬一路擊倒眾多東區強敵，國外的總冠軍賭盤，雷霆的看好度現實地創下有史以來最佳之

第四節致命清算！雷霆做錯了什麼？溜馬絕地逆轉的秘密

2025年NBA總冠軍戰首站就再次爆冷門，全場落後的溜馬，整場唯一領先的，就是那投進致勝球後剩下的0.3秒，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）再次成為哨聲響起時的巨星英雄，率領溜馬再度完成

「哈利魔法」絕殺王者雷霆 溜馬奇蹟背後的隱憂與轉機

2024–25球季的總冠軍賽由印第安納溜馬對決奧克拉荷馬雷霆這新鮮的組合領銜主演。一邊是東區第四種子竄出的黑馬，另一邊則是例行賽聯盟的絕對王者。溜馬的進攻效率在今年季後賽高居第一，而雷霆則是防守效率第

中職／勿失了「球員」本份！陳傑憲應馬上取消赴美開球行

統一獅「台灣隊長」陳傑憲日前自己曝光要在上半季補賽周前往美國職棒大聯盟白襪隊開球，引發軒然大波，有人支持、有人反對，最後統一獅站出來發表聲明，但筆者對於陳傑憲及統一獅的決定，依舊認為，這是一趟在球季中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。