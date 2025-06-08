「哈利魔法」絕殺王者雷霆 溜馬奇蹟背後的隱憂與轉機

2024–25球季的總冠軍賽由印第安納溜馬對決奧克拉荷馬雷霆這新鮮的組合領銜主演。一邊是東區第四種子竄出的黑馬，另一邊則是例行賽聯盟的絕對王者。溜馬的進攻效率在今年季後賽高居第一，而雷霆則是防守效率第一，因此這系列賽被譽為「最強矛盾之爭」，同時也是「頂尖控衛對決」。看此前被匿名票選為最被過譽球星的哈利伯頓(Tyrese Haliburton)，如何率領溜馬越過新科MVP亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的雷霆這座高牆。

就團隊戰力評比，雷霆是比較被看好的一方，但溜馬在智足多謀的卡萊爾(Rick Carlisle)大膽調度下，季後賽已非那支例行賽兩度敗給雷霆的溜馬隊，

早在今年開季前，喜愛籃球的美國前總統歐巴馬接受哈利伯頓訪問時便提到，他喜歡現在溜馬的球風，節奏輕快，人人能跳出來幫助球隊，就像過去的馬刺一樣，只差在防守還須提升。歐巴馬這番言論如今就像神預測般，看著溜馬在最後決賽舞台上發揮。

卡帥的神調度讓溜馬完美詮釋團隊籃球如何一路闖進總決賽，在哈利伯頓傳球優先，快節奏的組織帶領之下，打出既無私又流暢的球風著實令人激賞。雷霆和溜馬在季後賽前面三輪總計戰績都是12勝4敗， 但整體而言雷霆的天賦更高，綜合能力仍佔有優勢。

雷霆首戰雖然輸球，但其實整場球壓著溜馬打，只輸在最後0.3秒。 路透

回顧第一戰，雷霆整場球壓著溜馬打，原本看似一場雷霆穩紮穩打該收下的勝利，卻在最後0.3秒成了哈利伯頓準絕殺封神之夜的背景 。溜馬在第四節克服15分落後完成逆轉，以111：110氣走雷霆，取得系列賽1比0領先 。不過這場比賽既是溜馬奇蹟帶來的奪冠希望，卻也看見接下來的警訊。

首場開局雷霆迅速進入狀況並掌握全場節奏，招牌防守壓迫性令人窒息，無論是溝通協防與還原位置的時機拿捏，及針對溜馬擋拆完的夾擊、抄截都展現出問鼎總冠軍的氣勢。溜馬半場就發生離譜的19次失誤，反觀雷霆僅有4次失誤，創造了11次抄截，攻守兩端雷霆都主宰球賽走向。

這一球是哈利伯頓季後賽第四次投進關鍵追平或超前球。 美聯社

雖說今年季後賽的溜馬專打這種落後球，神秘力量總是於第四節再度上身，單節飆進6顆三分球，並於第四節中段打出一波12比2攻勢，點燃反攻氣焰。儘管亞歷山大難以阻擋的中距離強攻一度要優勢，還是能在比賽最後兩分半鐘內再次打出一波10比2高潮，包含哈利伯頓今年季後賽第4次關鍵進球逆轉，追平隊史傳奇球星大嘴米勒，甚至是1997年季後賽以來的第二人(第一為詹皇的八次關鍵進球)。哈利伯頓每一輪都有絕殺超前或是追平分進球，就算前三節表現得再不好，讀秒階段總能施展專屬於今年季後賽的瘋狂魔法。

但面對強悍的雷霆，不可能每場團隊命中率維持高檔並上演奇蹟，G1雖幸運贏球，溜馬在這場比賽的問題卻暴露得一覽無遺，前三節失誤過多導致進攻不順、防守輪轉失位、對亞歷山大的單防軟弱，都是潛在的隱患。

首戰雷霆有效限制溜馬快攻，逼迫他們陷入半場陣地戰，失去速度優勢的溜馬打起球來就是不舒服，失去過往流暢球風。溜馬不能總是等到落後兩位數才甦醒，他們必須找出改變當下節奏的X因子，如卡帥使用麥克康奈爾(T.J. McConnell)、托平(Obi Toppin)上場攪亂節奏，帶來衝勁的時機。尤其首戰第四節初大膽啟用五名替補球員的策略，顛覆了常規輪替節奏，也短暫打亂了雷霆的攻防設定，讓他們有些措手不及，使得溜馬得以重回比賽競爭。接下來的系列賽，溜馬若想擺脫整場被壓著打，有幾個關鍵點可以突破:

內線決定戰的攻守策略

席亞康必須多攻擊禁，想犯法給雷霆雙塔更多麻煩。 路透

內線方面，一是對位強攻霍姆葛倫(Chet Holmgren)，製造他的犯規麻煩；二來避免讓哈爾特斯坦在拋投射程內拿球。霍姆葛倫第一場表現不佳僅得6分，對抗性不足影響著他最終放球手感，擁有奪冠經驗的席亞康(Pascal Siakam)需再多給予身體碰撞強打禁區。再者，第一場雷霆總教練戴格諾(Mark Daigneault)用卡盧索(Alex Caruso)、多特(Luguentz Dort)覆蓋範圍極大的協防效果尤佳，上半場幾乎是溜馬球一進到油漆區，周圍協防馬上到來，一下球便發生失誤。因此溜馬接下來必須著重擋拆佈署才有辦法打開進攻，席亞康和透納都有外圍攻擊能力，拉開空間對他們特別重要。

限制亞歷山大 中距離或罰球2選1

SGA要馬是中距離要馬是買犯罰球，溜馬防守上必須有所取捨。 路透

溜馬在東區決賽啟用馬瑟倫(Bennedict Mathurin)、奈史密斯(Aaron Nesmith)、奈哈德(Andrew Nembhard)輪流伺候尼克主控布朗森的策略非常成功，但對上身材更好，更加刁鑽，更善於製造犯規的MVP亞歷山大，第一場就讓他狂砍38分5籃板3助攻3抄截，且命中率接近五成。雖然限制他買犯做的還不錯，全場8罰7中，算是稍低於前面三輪的平均，但仍得想辦法降低亞歷山大的進攻影響力。

事實上單防亞歷山大是一場輸不起的豪賭，溜馬應在他切入時快速夾擊，逼他提前把球傳出，同時考驗著溜馬防守輪轉的確實性與還原的速度。前三輪溜馬靠著高回合數的進攻來掩護防守而贏球，這在雷霆身上可能行不通，回歸基本面，以防守為根基才能帶來總冠軍。

溜馬得降低失誤 才有機會提高進攻回合

溜馬首戰發生太多失誤，導致進攻回合與出手次數遠不如雷霆，還好下半場已改善許多。 美聯社

溜馬第一戰整場比賽的命中率是優於雷霆的，投籃命中率來到47%，三分球命中率46%，連前兩輪三分球命中率才20%的托平，都以奇兵跳出飆進5記三分彈。只是團隊高達24次的致命失誤，意味著他們即便他們在籃板保護佔上風(56比39)，卻錯失他們自己掙來的進攻回合，也就無法施展以快制快的拿手好戲。

雷霆受惠溜馬失誤的轉換攻擊，全場出手98次，比溜馬多出了16次，雖然命中率39.8%並不高，但球風的合理性與穩定度高，整場僅6次失誤。溜馬若想減少失誤，一定得設法在雷霆縮小防守圈時，避免危險的下球和果決分球，進而提升進攻回合。

哈利伯頓得多主動進攻 分散被針對防守壓力

哈利伯頓還是得多主動進攻，溜馬才有機會以快制快。 路透

大家都知道哈利伯頓總是傳球優先，防守籃板落下後，也總是第一時間先找前場跑動的隊友，盡量以引導隊友跑動來推進速度，組織意識與解讀場上動態是他的優勢。只不過哈利伯頓還是得適時自主進攻去突破防線，才有可能分散傳球被針對的壓力，進而創造隊友空檔。他在第一戰只有6次助攻，且僅13次出手，遠低於東區冠軍賽平均16.8次投籃與10.5次助攻。雖然他不是亞歷山大那種全能攻擊手，但是除了最後的關鍵決定球之外，哈利伯頓總該在比賽還沒那麼危急的時刻多嘗試進攻了吧。

雙方教練的智謀大戰

卡萊爾的冠軍經驗在這次季後賽展露無遺，帶領溜馬一路上演驚奇。 路透

總冠軍賽除了聚焦哈利伯頓與亞歷山大兩大控衛對決外，這是一場由兩位風格截然不同的教練所主導的智謀對決─經驗與創新的正面交鋒。

擁有奪冠經驗的溜馬主帥卡萊爾，優勢在於豐富的大賽經驗與不按牌理出牌的臨場調度。他懂得「以變應萬變」，特別是在對方年輕教練面前，他敢於冒險，也知道如何以心理戰影響球員情緒。

戴格諾讓雷霆成為一支攻守都極有紀律的超級強隊。 路透通訊社

戴格諾打造的雷霆隊則是攻守體系高度一致，隊形輪轉流暢、他重視球員多功能性，打造出聯盟最有紀律的年輕核心輪替。他對位不拘位置，喜歡「無傳統中鋒、全能協防」的陣容設計，讓雷霆一票搖擺人的功用得到最大發揮。

從情感面來看，溜馬今年季後賽已經上演五場勝分在5分差以內，三場1分差的關鍵勝利。如果溜馬仍得依賴哈利魔法上身的單場奇蹟才能贏球，那麼Game 2可能會被雷霆以牙還牙。但若Game1的勝利能讓溜馬真正調整節奏、策略與心理強度，那麼他們就不再只是挑戰者，而是真正的爭冠者。

如同透納先前提過，聯盟超級球隊的風潮正在遠離，他們正在`演繹完美的團隊籃球，溜馬能夠走到總冠軍賽又先奪一勝佔得先機，肯定是季後賽開打前，甚至本球季開始前，各界都料想不到的大驚奇。職業運動歷史上總有一年屬於不被看好的黑馬隊伍，也許今年就是溜馬元年也說不定。總冠軍賽第一場結束後，距離這個夢化成現實又更近一步了。