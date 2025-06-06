攻守進階數據壓制！雷霆唯快不破如豪華版溜馬 總冠軍還有懸念？

2025年總冠軍戰，將由雷霆與溜馬展開，「嚴格」意義上，這是兩支皆未奪冠過球隊的對決，勢必有一隊將得償隊史首冠喜悅。儘管溜馬一路擊倒眾多東區強敵，國外的總冠軍賭盤，雷霆的看好度現實地創下有史以來最佳之一。

誠然，要贏下眼前這支創隊史戰績新高，囊括聯盟例行賽龍頭與MVP的大魔王確實很難，本季除了金塊差點做到，從未曾在連續7場比賽中輸掉4場，但眾多輕取甚至橫掃的預測，也確實讓溜馬球迷不以為然。

究竟外界為何如此看好雷霆，溜馬又是否真的毫無勝機？來看看總冠軍賽前的重點分析！

超乎想像的相似，雷霆卻是上位版概念

在許多分析中，雷霆被壓倒性看好的理由之一，就是他們是與溜馬是上對下關係的「豪華版溜馬」。

先來看看雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）怎麼形容其球隊打法：「進攻端，我們要保持非常非常良好的空間，要行動快速，要讓球始終領先於防守球員，要在接球時快速做出決定。然後在防守端，我們要防住對方球員，要回防，所有人都強調這一點」。看起來是不是有點熟悉，很像另外一支黃色球衣球隊？

溜馬陣容深厚、溜馬防守頑強、得分能力驚人、年輕活力、步調快速、強調攻守轉換、技術純熟壓低失誤？

這些形容都沒錯，也是他們在季後賽一路前進的底蘊，但，以上種種形容，雷霆同樣都適用－而且幾乎全面勝出，這就是為什麼他們在例行賽能創下聯盟史上第二高淨勝分（12.7），豪奪68勝，季後賽且已創造最多單場30+勝分紀錄的原因。

贏得東決MVP的席亞康將活用冠軍經驗，為溜馬殺出一條血路。 路透社

溜馬以近10人的輪替為榮，但雷霆季後賽亦有9人上場時間超過兩位數，這還不包含他們先發有一位年度MVP，兩位年度最佳陣容、兩位年度防守陣容，替補上還有個以往的防守第一隊，星光熠熠，大勝僅有一人獲選年度第三隊的溜馬。

溜馬確實在季後賽展現了升級姿態，進攻效率第2（117.7），過往被詬病的防守也提升至聯盟第9（113.6），季後賽啟用的全場盯人，第二輪大吃苦頭的騎士教練亞特金森（Kenny Atkinson）都大稱「他們防守強度的持久性，以及他們能堅持多久。他們全場施壓，整場比賽持續奔跑，他們永不停歇，這很難做到」。

但，雷霆進攻是足以一拚的第3（115.9），防守效率卻是遙遙領先的第1（104.7），考量季後賽小樣本問題，我們也可以看看雷霆的例行賽表現：一樣是聯盟進攻效率第3，防守效率第1，防守進入季後賽甚至更上一層樓，毫無疑問的整季最高水準。

或許還會有些評論質疑，應該要論中期近況，畢竟溜馬下半季的磨合是不同水準；但抱歉，雷霆在比較中依舊無懈可擊，甚至更加優越。

自今年1月1日以來，溜馬攻守皆有提升，分居聯盟第7與第9，這也是他們今年以來包含例行賽與季後賽，總成績46勝18敗勝率71.9%，高居聯盟第2的原因；But，再一次抱歉，在他前頭的就是雷霆，累積驚人的53勝13敗，勝率高達80.3%，進攻與防守效率且雙居聯盟之冠。

部分外界評論簡化了這場對決為矛盾之爭，最強進攻VS最佳防守。錯了，雷霆強就強在他們理所當然該被讚譽成攻防一體：真正的「攻守雙修」！

亞歷山大和威廉斯形成雷霆兩大進攻發動機。 美聯社

要說年輕？溜馬有一眾年輕人，雷霆卻是史上殺進總冠軍最年輕之一的球隊，球季前計算，平均年齡（24.15歲）在NBA所有球隊中排名最低。要比快，雷霆Pace例行賽第5，季後賽第2，甚至還比公認高速的季後賽溜馬（第3）更快。

談攻守轉換能力？純看官網進階數據，例行賽溜馬與雷霆分居第6與第8（26.2分與25.5分），季後賽分居前二（25.8分與25.3分），溜馬皆僅些微領先。

其他指標方面，失誤得分溜馬已然不俗，例行賽與季後賽分居第12與第2（分別為18.3與18.5分），但例行賽與季後賽雷霆皆屬聯盟一騎絕塵的第1 （21.8分與更鬼神的23.8分）。

快攻相較溜馬例行賽與季後賽的第5（17.5）與第3（15.5分），雷霆同樣是不落下風的第11與第1 （16.1分與17.8分）；另一個攻守轉換重要指標抄截，溜馬雖在東區冠軍戰大幅提升（8.7次），整體而言雷霆從例行賽到季後賽也都是獨一檔的第1，哪怕表現更好的季後賽，溜馬也只排第9。

論技術純熟壓低失誤？季後賽場均助攻溜馬第1（28.1次），雷霆卻也是名列前茅的第3（25.3次）；失誤次數雷霆甚至更勝一籌排名第2（11.8），溜馬僅第5 （12.7）；即便看助攻/失誤率溜馬第1，雷霆也還是高居第3，例行賽甚至是雷霆第1，溜馬第2。

把溜馬被外界認為的強項一字攤開，雷霆在落後的項目幾乎都僅略遜，卻在眾多優勢項目佔有壓倒性領先，甚至還坐擁溜馬所沒有的其他強項武器，比如兩位機動力優越的傲人7呎雙塔，也無怪乎外界會壓倒性的看好雷霆大軍。

亞歷山大例行賽對戰溜馬場均可轟進39分。 美聯社

例行賽溜馬二戰雷霆皆墨，亦可一窺端倪，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）對戰場均豪奪39分，投籃命中率55.6%，三分命中率63.3%，罰球命中率91.3%，可怕的「200俱樂部」。

縱使不看雙方皆有要員缺陣、猶待磨合的首戰，第二戰更像是外界想像總冠軍賽模樣的縮影，雷霆以26次助攻，17顆三分球（命中率高達47.2%），內線58分，第二與第三節摧枯拉朽般轟下73分，最終以132比111，輕取當時已然磨合有成的溜馬完全體。

睽違35年，頭號巨星皆控衛的復古對決

先轉個話題，來看這一輪對戰的另一個話題焦點：哈利伯頓（Tyrese Haliburton）對上亞歷山大。

這可說是睽違35年，繼1988年魔術強森（Magic Johnson）與湯瑪斯（Isiah Thomas）之後，聯盟又一次雙方頭號王牌球員皆為控球後衛的總冠軍對決。當然你會懷疑亞歷山大算嗎？他的確是聯盟得分王，球路更貼近雙能衛，但還真的就是現在的雷霆主控。

不只是對決戲碼本身很有復古味，兩位球員擺在當代也都有些格格不入，充滿老派球員的氛圍。

亞歷山大(右)與哈利伯頓兩位球風異於當代的當家控衛將正面交鋒。圖截自X

現代籃球更青睞得分型控球後衛，哈利伯頓身上更貼近約魔術強森與史塔克頓（John Stockton）的傳統控衛、傳球優先風格，在這個年代更顯特立獨行；亞歷山大雖然份屬當代控衛類型，但在這個總被批判三分球投太多的「魔球」年代，這位年輕人不是不會投三分，更致命的卻是他兩分神準的中距離投籃，乃至漂亮的後仰跳投，某程度更像是喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）的年代。

兩位領銜人物，有著很鮮明的控衛風格與影響球隊方式差別。亞歷山大例行賽場均32.7分6.4助攻，季後賽進一步提升至34.2分6.9助攻，更已締造10場至少30分5助攻的紀錄，再多兩場就能成為1963年以來最多場次的球員。

他在例行賽與季後賽分別高達34.8與32.3的USG%，卻能同時維持極低失誤表現（進入季後賽更低的失誤率8.1%，場均失誤2.3次，每100回合3次），彰顯著這支強大雷霆，實則是在他掌控大量球權，高得分低失誤又兼顧Playmaker角色（例行賽與季後賽助攻皆創生涯新高，季後賽且較例行賽更多0.5次）的率領下，難以阻擋的前進。

正如戴格諾所稱讚，「他很少失誤，他不僅在各個層面都投籃高效，而且很少把球傳給對方」，亞歷山大正以嚴謹極少出錯的統治方式，靠著一場又一場的穩定30+得分，為隊友們大量吸怪製造機會，從而幫助球隊得勝。

季後賽屢屢展現領袖氣質的哈利伯頓盼帶領溜馬奪下首座總冠軍。 美聯社

反觀哈利伯頓，縱使季後賽存在感強大，關鍵時刻他也仍是球隊出手的第一選擇，但在全隊上場18分鐘以上球員中，其USG%僅排第4，足見並不是個會長時間一球在手的球員，而是透過更快速的傳導判斷，引導快攻突襲、發現防守空隙、給予隊友輕鬆得分的機會。

更難能可貴的是，在這麼頻繁的傳球中（例行賽助攻第3，季後賽聯盟第1場均9.8次），哈利伯頓同樣是一位能壓低失誤的穩健控衛（例行賽場均1.6次，季後賽強度大增也僅1.9次），一如東區冠軍賽第4戰史詩級的大三元0失誤表現。

在其高效掌控與分享下，圍繞哈利伯頓打造的溜馬，因此能成為現今「唯快不破」，流暢地難以捉摸，且不太會弄丟球的正確團隊籃球模樣，他不用時常得30分，也能靠著更勝一籌的助攻帶隊贏球。

殊異的唯快美學，誰才是真正高速之王

兩位各自特色鮮明的控衛與球隊領袖，形塑了兩支截然不同、「唯快不破」美學的球隊。

溜馬的快，來自團隊全體更大量的高速奔跑與快速傳球，尤其是不斷善用長傳；雷霆並不是個看獨夫打球的球隊，同樣重視團隊與分享球，但確實就是更加倚賴亞歷山大當代無敵的推進與突破，帶動全隊速度；當然，也不能忘記球隊還有個能執行類似任務的二把手威廉斯（Jalen Williams），能在老大被嚴防時分憂解勞。

這些球風上的差別，都反應在團隊數據上。無論例行賽或季後賽，溜馬的傳球量與球員的奔跑量，都更勝雷霆，例行賽每24分鐘平均傳球聯盟第1、奔跑量第4，季後賽則為第2與第1，其中傳球僅次於勇士，無怪乎早先歐巴馬總統會稱讚，在溜馬身上看到類似勇士球風。

而到了季後賽，溜馬場均每次觸球僅2.27次運球，同樣僅次於勇士，雷霆則是略高的2.54次，亦符合更仰賴亞歷山大持球的現實。

透納(中)面對雷霆的夾擊。 美聯社

季後賽場均助攻溜馬第1，雷霆第3，但在助攻率與場均傳球數上，溜馬之於雷霆，都拉出了更大的領先，前者溜馬第1、雷霆第7，後者溜馬第2、雷霆更只有第11，凸顯了雷霆傾向由主控者強大磁吸製造空檔再傳球，而溜馬傾向透過快速傳球導出空檔的風格差異。

雷霆的好消息是，或許不易一次到位，季後賽潛在助攻高居第1，稍微拉近了與溜馬第5的傳球成效。

尤其可圈可點的是哈利伯頓與席亞康（Pascal Siakam）的高效快攻配合，哈利伯頓季後賽場均9.2次「Leading Pass前傳」，獨步聯盟，席亞康則是聯盟季後賽超過25次轉換進攻球員中，每回合得分效率（1.5分）最高的球員，彷彿一組NBA場上最強的四分衛與跑鋒搭檔。

類型的分野，兩強相爭，因此留下一個大哉問：誰的快法可以壓過對手？是雷霆更安全牌保護好球，但更不易有失誤空隙的偏重持球打法，抑或者溜馬球比人快、速度天花板更高，但也更有被壓迫斷球風險的大量傳導？

看起來溜馬的傳球品質更佳，那麼到底雷霆為何可以在數據上打的更快，得分效率更暴力，轉換成果毫不遜色？關鍵在於他們的「快」，除了進攻端的優秀持球大核，還來自於全聯盟最強的反擊能力：抄截與製造失誤。

雷霆雙塔經過約柯奇的洗禮後，勢必造成溜馬防守端的另一個麻煩。 美聯社

毫無疑問，兩隊在季後賽都是快速攻守轉換的專家，也是兩隊在季後賽攻城掠地的最強武器與本錢。

根據追蹤，溜馬季後賽攻守轉換每場淨勝8.5分，聯盟最佳，第1正是雷霆的8.1分。溜馬於季後賽中轉換進攻佔比（18.1%）排名第3，但每回合得分（1.32分）第1，雷霆則分別是第2（18.7%）與第5（1.19分）。

看起來溜馬稍佔優勢，但只看季後賽雖能看出趨勢，卻會有個絕對數字上的盲點：溜馬從未遇過雷霆，而他們卻是這方面的防守最強。雷霆例行賽的防守效率（106.6）和對手失誤率（16.9%）皆領跑聯盟，季後賽更將他隊遠拋腦後（104.7和17.7%）。

雷霆有更多的外圍防守大鎖，如果說溜馬整個季後賽遭遇到的最強大防守，是對尼克第5戰，雷霆或許將帶給溜馬場場都如此的艱難挑戰，他們有壓倒性直接換防與大範圍輪轉覆蓋協防，關於防禦攻守轉換的龐大人力資源優勢。

誠然，兩支球隊今年季後賽除了擅長攻守轉換，也都擅於「防守」攻守轉換，雷霆的對手攻守轉換進攻占比（13.6%）是聯盟最低，溜馬則在對手轉換進攻中每回合平均失分（0.96分）最低；對手失誤得分，溜馬是最少的第1（12.5分），雷霆第2（12.6分）；對手快攻得分則是雷霆第1（9.3分），溜馬第2（9.4分）。

以卡盧索為首的雷霆板凳群，堪稱是最危險的綠葉。 路透社

但，在主動出擊方面，雷霆創造對手失誤的能力著實高出一截。例行賽（16.9次）與季後賽（17.7次）每百回合製造對手失誤，皆高居榜首（季後賽溜馬第5），每百回合10.2次抄截也是過去12年聯盟最高，季後賽甚至更激增至10.8次（溜馬僅排第9），西區冠軍戰對灰狼再飆高到11.1次，直接把狼軍抄爛抄傻。

12名季後賽超過上場50分鐘球員，每36分鐘抄截也都超過1次，這造成了團隊自1973年以來跟對手間失誤數最大的差距（少了435次），大幅增加了自己的攻守轉換機會，乃至總出手次數。

對手的不同，亦反映在例行賽對戰時直接衝突時的一翻兩瞪眼戰果。根據資料，雷霆在例行賽兩場比賽中，將溜馬的進攻轉換得分限制在場均17分，遠低於溜馬例行賽場均的26.2分，從而吞下兩敗。

不過好消息是，溜馬較少的下球運球，有助於避免被下三路圍剿抄截，儘管本身的轉換進攻遭到限制，溜馬兩場例行賽的失誤率也仍維持低檔，但那是例行賽的雷霆，而不是再度變身的季後賽版本。

兩支拚快隊伍，大部分的決勝時間都將在每次球權的前7秒，這一次，溜馬升級的傳導效率，會是突破對手高速輪轉、強烈身體對抗防守的殺手鐧呢？或者因球的不斷移動，反正中對手抄截反擊下懷？

可以想見，系列賽這會是你一場你快過我，我會再快過你的較量，誰能成為最後的「高速之王」，幾乎就將決定冠軍誰屬！

威廉斯(左)與奈史密斯硬碰硬。 路透社

一面倒看衰，溜馬的難題與勝算在哪？

綜觀上述分析，相信讀者們應該能知道溜馬為何會被一面倒的不被看好，更甚者，細節上溜馬還有其他嚴峻挑戰。

本季讓雷霆大幅提升應對不同類型球隊能力的關鍵，當屬傲人雙塔。即使他們的對抗性，應不及尼克的唐斯（Karl-Anthony Towns）與羅賓森（Mitchell Robinson），但相較布朗森（Jalen Brunson）與這兩位低效的擋拆配合，霍姆葛倫（Chet Holmgren）與哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）或許將帶來新的夢靨。

兩者都能打擋拆，前者獨角獸的空接、持球進攻與拉開三分空間能力，後者的Roll In與優秀二傳，都會極度考驗溜馬的擋拆防守。

特別是溜馬雖然今年大幅加強防守，並且嘗試增加體型與輪替人手，真正具護框能力的仍只有透納（Myles Turner）一人，雷霆勢必會處心積慮地想透過擋拆將他拉出，以讓後防鬧空城，同時嘗試打他犯規麻煩，這點務必極度謹慎，避免進一步在尺寸上失衡。

戴格諾本季帶領年輕雷霆大軍一路過關斬將，所向披靡。 美聯社

其次，雷霆傲人的外圍單防與換防能力，遑論還有雙塔護框，也難再讓雷霆找到如前幾輪般好打一直打的錯位或防守漏洞，最基本的傳球流暢，似乎都成了未知難題，畢竟針對弱點施壓吸引防守製造空檔，是溜馬的一貫做法，但就算是上一輪溜馬的單打之王席亞康，這一次，面對眾多大鎖怪物，還能暢行無阻嗎？

除此之外，亞歷山大之強，毫不遜色於布朗森，但這一次，他的防守更強，你很難想從防守端找他消耗，想再一次重演對持球大核施壓，效果也不會再那麼好，前幾輪比賽中，雷霆也早習慣改由威廉斯持球再交球，減少亞歷山大被圍困的時間與壓力，只對他重兵包夾，也難阻雷霆攻勢。

那麼，溜馬還有勝利的希望嗎？

當然，只是要打對手個措手不及，且容錯度只能更低。首先是能否在防守端帶給雷霆意外，溜馬在今年季後賽的全場緊迫盯人，以及不時祭出的區域聯防，與例行賽完全是兩回事。

數據上雖仍不如雷霆，但考慮東區過關的更輕鬆、更未盡全力，倘若是對戰尼克時的全力以赴，尤其是奈史密斯（Aaron Nesmith）傷勢好轉與奈哈德（Andrew Nembhard）繼續纏鬥，能不能趁對手尚未適應時，創造驚喜？

季後賽失誤率雷霆第1，溜馬第3，例行賽吃過大虧的溜馬只會嚴陣以待，雷霆會否低估對手？印城又能不能抓住機會逆轉失誤，從而打出更好的轉換進攻？

By the Way的老生常談，縱使溜馬人多，比較不用擔心犯規麻煩，仍要非常謹慎避免犯規，不僅放雷霆輕鬆上罰球線得分，也會遲滯自己帶快反擊的節奏。

同樣地，論進攻端提升，季後賽的溜馬亦高於雷霆，每百回合季後賽較例行賽，比對手再多得5分，有效命中率高達57.6%，是季後賽史上打進總冠軍球隊中的第2，內線命中率（58.7%）排名季後賽第4，中距離（48.7%）與三分命中率（40.1%）皆排名第1。唯一對雷霆的正面因素是，分區冠軍戰三分準度溜馬下降，自己則有回神，但整體而言，尤其在三分球方面，後者的準度無疑更佳。

另一方面，雷霆尤其要小心季後賽一貫嚴守中路，放對手底角的策略，對溜馬是否還可用：季後賽對手三分命中率（44%）位居第三高，對手32%三分出手（第2高）來自底角，溜馬卻是季後賽最擅投底角三分的球隊，命中率高達46.9%！

倘若不能在失誤與攻守轉換上討到便宜，溜馬就要嘗試在籃板上搶贏對手，以便在總出手數方面足以抗衡。這是為什麼雷霆不夠準還能一路挺進，因為他們透過失誤得到更多球權、出手與分數。溜馬需要維持準頭，同時還要減少彼此的失誤差距；未果，就拼籃板，對手雖看似佔雙塔優勢，其實籃板也平平，防守籃板率（67.3%）僅排季後賽第12。更準，且出手次數相差有限，溜馬就能創造勝利契機。

雖然雷霆更無防守缺點，但仍有相對的弱者，就筆者猜想，溜馬仍會想方設法找尋針對雙塔的機會，尤其該會複製對尼克時讓雙塔跑累，下半場影響力大減的策略，對他們來說，也確實是逼迫雷霆更少擺雙塔，對場上較有利。但切記要貫徹球風，別因為其他人太難啃，就相對貪圖便利淪為單打，反破壞球的流動。

最後，考驗溜馬綠葉們的心臟，能不能再創奇蹟。

輪替深度一直是溜馬的巨大優勢，偏偏雷霆也有深度，質量甚至更高，但帳面上名氣看不到的是，球員在這支球隊中的抗壓性，這是溜馬綠葉群看似平凡，卻最違反常理之處。

一般而言巨星之所以是巨星，就是球權多，信心強，所以抗壓性高，但溜馬這批球員，就算時間與球權不多，就算只是替補配角，個個上來都敢投，還個個都能進。

正如哈利伯頓於對騎士系列賽所說「我們沒有一個球員能包攬所有得分，我們用很多不同方式擊敗對手，轉移球，把球傳給能投籃、能組織進攻的球員」，而這種球員，溜馬很多。

卡萊爾期盼複製2011年獨行俠扳倒巨人的奪冠戲碼。 美聯社

季後賽雷霆得分皆集中在三巨頭，場均皆超過16分，但上場10分鐘以上，三分命中率只有替補的卡盧索（Alex Caruso）與甚少上場的喬伊（Isaiah Joe）超過35%，季後賽僅兩場意外非亞歷山大得分最高；反觀溜馬，6人上雙，上場時間10分鐘以上亦有6人三分命中率超過35%，甚至連拿過單場得分最高的也都有6位，毋庸置疑有更生猛的多點火力，防守更難聚焦針對，倘若在這一輪，他們還是能投出遍地開花的三分球，雷霆就有難了！

對卡萊爾（Rick Carlisle）總教練而言，這或許也是一個很相似的場景：帶領由單一當打球星領銜，一支陣容不錯但星度相對黯淡的樸實球隊，打著求快、求準、求效率的團隊籃球，在外界不看好情勢下，挑戰由年度MVP率領的68勝歷史級勁旅。

這一次，哈利伯頓有機會帶領溜馬，重演2011年諾維茨基（Dirk Nowitzki）扳倒熱火三王，拿下隊史首冠的驚喜嗎？