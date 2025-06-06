杜蘭特今夏離開太陽是必然 打造爭冠拚圖可能下家三選一

太陽可能會在6月底新人選秀會前交易前鋒杜蘭特，但更大可能是在7月1日球員交易自由日開啟後，因為太陽可能得到的選擇和報價會更多。

杜蘭特與太陽還有一年合約，今年場均26.6分、6籃板、4.2助攻，投籃命中率5成27，三分命中率4成3，37歲杜蘭特表現仍是聯盟精英級別射手和進攻球員。

聯盟所有具備爭冠實力球隊幾乎都在「肖想」杜蘭特，包括馬刺、火箭、騎士、灰狼都是杜蘭特最可能下家，拿下杜蘭特，等於是拿到打進總冠軍賽關鍵拼圖。外傳勇士、湖人、尼克也在計畫搶人，但考慮到現實因素以及杜蘭特個人意願，這三隊機率不大。

現實因素是勇士、湖人、尼克都拿不出足以打動太陽的交易籌碼和首輪籤，杜蘭特對於重返勇士肯定興趣不大，湖人和尼克則是很難拿出太陽滿意報價。

太陽在確定新教練40歲前騎士助理教練奧特後，接下來最重要重建工程就是交易杜蘭特。截圖自 Shams Charania X

太陽在確定新教練40歲前騎士助理教練奧特(Jordan Ott)後，接下來最重要重建工程就是交易杜蘭特，以最快速度恢復戰力，先成為季後賽球隊，並在2-3年內持續進化為爭冠球隊。

太陽上季36勝46敗，西區第11，連季後賽附加賽都沒沾上邊，拆解杜蘭特、布克、比爾三巨頭組合勢在必行。交易杜蘭特其實上季季中就已經開始推動，但杜蘭特自己不想走，杜蘭特擺明想要留在太陽拚完這個賽季，太陽想要交易另一球星得分後衛比爾，但比爾有交易否決權，搞得太陽進退失據。

太陽同意配合杜蘭特個人意願，把他送到理想球隊，因此具備爭冠實力是唯一考量，杜蘭特下家有三個主要對象。

馬刺擁有年輕球員、首輪籤，更需要杜蘭特的進攻，搭檔溫班亞瑪(左)攻防統治力。 路透

第一選項：馬刺

馬刺擁有年輕球員、首輪籤，馬刺更需要杜蘭特的進攻，搭檔溫班亞瑪的攻防統治力，這是馬刺迅速成為季後賽球隊，甚至立即成為爭冠球隊最關鍵補強。馬刺除了溫班亞瑪，瓦賽爾、卡瑟爾、索漢、強森都是年輕即戰力，不需要時間養成，巴恩斯能立即提供老將戰力，發揮休息室領導能力，搭配1-2個首輪籤，馬刺能提供四換一或五換一籌碼。

杜蘭特和溫班亞瑪成為隊友一起爭冠，聯盟肯定會喜歡馬刺跑出這樣的劇本。

第二選項：火箭

火箭需要一個超級球星，成為進攻端最重要核心武器，帶領年輕球員衝擊總冠軍，今年夏天球員市場上再也沒有一個比杜蘭特更適合、更快速提升戰力，馬上能改變進攻體系和左右比賽球星。

火箭需要杜蘭特，杜蘭特想要奪冠，甚至還想要提前續約一分兩年6000萬美元養老合約，火箭都能滿足杜蘭特。

不管杜蘭特是去馬刺還是火箭，都有機會創造雙贏。

第三選項：灰狼

灰狼連續兩年打進西區決賽，但都栽在進攻過於單調，除了灰狼一哥後衛愛德華，灰狼還需要一個真正能主宰比賽超級球星。

灰狼今夏需要續約前鋒藍道和最佳第六人里德，灰狼已經沒有同時留下兩人的空間，因此先簽後換，搭上首輪籤，灰狼有足夠操作空間，給太陽需要的鋒線、先發戰力和選秀權。

灰狼需要把握未來兩年爭冠窗口，為愛德華找到最合適最有力幫手，杜蘭特無疑是最完美人選。

灰狼一哥後衛愛德華(左)，灰狼還需要一個真正能主宰比賽超級球星，那人就是杜蘭特。 美聯合通訊社

杜蘭特今夏離開太陽是必然，新賽季NBA也可能因為杜蘭特轉隊，增加一支具備奪冠實力球隊。