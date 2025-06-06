中職／勿失了「球員」本份！陳傑憲應馬上取消赴美開球行

統一獅「台灣隊長」陳傑憲日前自己曝光要在上半季補賽周前往美國職棒大聯盟白襪隊開球，引發軒然大波，有人支持、有人反對，最後統一獅站出來發表聲明，但筆者對於陳傑憲及統一獅的決定，依舊認為，這是一趟在球季中不應該去的行程，要跟對方取消或更換人選。

陳傑憲是去年世界12強棒球賽台灣奪得金牌，以及今年3月經典賽資格賽的台灣隊隊長，挾著金牌光環，以及愛妻、愛小孩的形象，讓他在去年12強比賽後，接到很多的代言及廣告，幾乎行程滿滿，並且爭取到一紙10年2億元的史上最大合約。

頂著光環，陳傑憲幾乎沒有休息之下進入到球季例行賽，打到6月5日為止，打擊三圍分別是打擊率0.283、上壘率0.384、長打率0.382，跟去年相比有著一定程度的落差。

歷經12強賽、經典賽預賽，陳傑憲幾乎沒有休息之下進入到球季例行賽，打到目前為止，打擊三圍跟去年相比有著一定程度的落差。聯合報系資料照

筆者日前即有耳聞陳傑憲要在6月底去白襪隊開球的消息，但一直沒有經由官方宣布，陳傑憲卻在6月2日出席高雄一場百貨公司活動，脫口而出自爆自己要去白襪隊開球，馬上引發各種討論。

這一次又是陳傑憲「失言」造成的軒然大波，之前因一句台灣俗語已被出征，幸好他馬上道歉，危機處理得宜。但沒有多久，再發生自爆要去大聯盟開球，陳傑憲真的應該要好好管一管自己的嘴巴，愈是公眾人物、頂級球星愈要「謹言慎行」。

其實要去開球的消息，如果在上半季冠軍底定之後，再透過球團或邀請方官宣，是很自然的事情，大家也不會有話說。但現在中華職棒上半季冠軍正在熱戰中，統一獅目前雖然位居第一名，也只領先第二名味全龍1場勝差，第3名中信兄弟1.5場勝差，第4名樂天桃猿2場勝差，第一名的位置隨時有翻盤， 也很有機會在6月28日及29日的補賽周才會產生上半季冠軍。

引發開球風波之後，陳傑憲在IG上發表一張「提線木偶」的照片，似乎是要告訴大家，他是被操控、身不由己，讓媒體、球迷去「通靈」狂猜，之後再發文：「身為球員，我永遠以比賽和戰績為優先。」

陳傑憲曬操偶圖。截圖自陳傑憲IG

為了滅火，統一獅在3日發表聲明，說明整件事情的過程，「此次活動安排並非單方面由選手決定，相關溝通與協調均基於三方共識進行。我們亦理解並尊重球迷對球隊表現的關心與期待，並持續與主辦方就後續安排保持密切聯繫。」企圖用這一套說法去說服球迷。

但統一獅的聲明無法讓人信服，一支職棒球團怎會讓全聯盟的最高薪球員，在球隊要拚冠的時候，去到另一個職棒聯盟「開球」，實在讓人匪夷所思，此舉完全看不出是一支「專業」的職棒球團。

再者，陳傑憲身為全中職聯盟的頂級球星，在球季中，即便中職有上、下半季之分，但季末還是要看全年勝率決定季後賽，都不應該有失「球員」本份去大聯盟白襪隊「台灣日」開球。

更何況現在被找出來，邀請陳傑憲去開球的團體及人物，跟統一獅之前有關係，而且台灣日的主辦單位，是具政治色彩的一個基金會，又引起不少的陰謀論出現。

統一獅如果還是要讓陳傑憲(左)去開球，倘若不慎在補賽週失去上半季王座，「喵迷」會這樣善了嗎？聯合報系資料照

統一獅如果不管上半季爭冠，還是要讓陳傑憲去開球，後果要自行承擔，倘若不慎在補賽週失去上半季王座，「喵迷」會這樣善了嗎？雖然有人說，棒球是團隊運動，不會因少一個人而有巨大影響，但缺席的是球隊的精神領袖，這種影響是無法評估的。

統一獅的危機處理作法，應該是跟主辦方說明目前球隊正在爭冠階段，取消陳傑憲去開球的行程，或改派其他人選去開球，去年引退的潘威倫就是非常合適的人選，若要跟白襪隊國際交流的話，領隊也會跟著一起去，才是不錯的作法。