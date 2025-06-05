想改變投強打弱現況 大聯盟偷偷的把好球帶變小了！

在去年冬天時，大聯盟和裁判工會達成一項協議，將已經持續了二十年的好球帶四邊容錯空間從傳統的兩英吋縮小為3/4英吋，更接近棒球規則中實際規定的好球帶大小。但重點來了，這個決定並沒有告知球隊和球員。費城人隊的救援投手史特姆（Matt Strahm）說：「我完全不知情。我以為在春訓（實驗電子好球帶制度）後，一切就恢復正常，我根本不清楚（容錯空間）已經縮水了。」

根據運動家網站的報導，大聯盟官員說他們有通知各隊總經理和總教練們，但球員們都沒收到消息？很多球員在經過一個月之後，才慢慢發現今年的好球帶悄悄地變小了。在大聯盟投了20年的韋蘭德（Justin Verlander）在五月中時就說：「完全沒有溝通，毫無互信。（主席）曼佛瑞在春訓時四處嚷嚷，不干我們的是，我們很開明，我們很願意溝通，我們要跟（球員）維持好的關係。結果勒，他們都是黑箱作業，我們都沒得參與，這可是我們吃飯的傢伙啊。」

雖然聯盟低調的縮小好球，還是會看到不少打者不滿主審判決的畫面。 路透

運動家網站去問了15位球員，還有超過一打的教練、制服組和分析人員，沒有一個人記得曾被告知過這個變動。還有個不想透露自己名字的捕手說，在賽季開始沒多久後，有個裁判問他：『你覺得這個新的好球帶如何？』他的反應是：『什麼新好球帶？』儘管大聯盟信誓旦旦地說他們在去年十二月的冬季會議時就向三十隊的總教練簡報過了。現在正在養傷的韋蘭德就說：「總之就是有人在説謊。」

大聯盟宣稱這個改變讓裁判判決的準確度更高，而運動家網站統計了三四月份的判決，的確得出一個結論：目前的好壞球準確率的確是從2015年啟用Statcast統計後最高的(如下表)：

林煒珽製表。資料來源：Baseball Savant

大聯盟的用意絕不只在提高裁判好壞球準確性，而是要改變當今普遍投強打弱的狀況。現在每場比賽，大聯盟打者都要面臨十年前的前輩沒見過的挑戰，更快的球速、更犀利的變化球、更多樣的配球設計。今年大聯盟直球系武器（四縫線和二縫線）的平均速度為94.0英哩，平了去年的史上最快均速。但打者面對變化球的比例卻是歷史新高，今年大聯盟直球使用比例僅僅47.3%，而十年前這個比例是56.8%。

大聯盟先發投手現在多半都被教育成能讓直球上竄、下沉或切角度，變化球能轉向，還能急墜。根據知名棒球作家維度奇（Tom Verducci）的統計，今年大聯盟有33位投手有五種不同球種使用率都超過10%以上，讓打者根本猜不透到底接下來要看到什麼。其中的大師就是去年國聯塞揚獎第二名惠勒（Zack Wheeler），他的六種球路，使用率都介於10趴到41趴中間。而10趴是個重要門檻，老虎教頭辛奇（A.J. Hinch）說：「10趴很重要，因為那就表示它會出現在球探報告中。」

惠勒本季有6種球路使用率都在10%以上，打者根本猜不到，難怪還是和去年一樣威。 法新社

而且投手，尤其是牛棚投手，更像是免洗餐具，用壞了這批，就換新的一批上來。大聯盟在前兩個月總共用了630個投手，而在2005年，整季下來，三十隊才共用了606個投手而已。打者的劣勢越來越明顯，在前兩個月大聯盟的平均長打率是.394，十年來最低。雖然有大谷和法官這種怪物，但實際上，卻是越來約多的打者變成羅哈斯（Miguel Rojas）的等級。

即使現今趨勢如此投強打弱，但投手和捕手還是在抱怨這個縮水的好球帶，這樣對還不對？大聯盟在今年春訓試用的ABS挑戰系統已經在小聯盟使用數年，的確讓裁判的好球帶更符合棒球規則的定義。老虎捕手羅傑斯（Jake Rogers）說他今年稍早在3A復健賽時，他在比賽中接了一球高角度的球，被判為壞球。他回到休息區拿平板重看那球，來跟大聯盟的好球帶對比，羅傑斯說那球整顆球都進了好球帶，也難怪小聯盟的聯盟平均攻擊數值比較高。到五月底時，3A國際聯盟的平均自責分率是4.92，打擊率是.251，而大聯盟為4.02和.244。

今年大聯盟春訓導入好球帶ABS挑戰系統，明年是否會運用在例行賽仍是未知數。 美聯社

目前大聯盟會不會在2026年就啟用ABS挑戰系統仍是未知數，但朝向尋求投打平衡的企圖是顯而易見的。今年平均的三振率為21.9%，是自2017年後最低，讓打者有更高機率把球打進場內，造成更多攻守交鋒，是目前好球帶縮小後最明顯的效果。