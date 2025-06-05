中職／強打魔鷹終獲單月MVP 明年除台鋼外卻難有去處

台鋼洋砲魔鷹在5月單月出賽20場，打出28支安打、9轟、24分打點、3成59打擊率的成績，另外還有4成25上壘率及驚人的7成69長打率，OPS也高達1.194，單月9轟及60個壘打數都追平史上外籍選手的單月紀錄，這樣的表現當然讓他以全票獲選為5月的打擊部門MVP。

事實上魔鷹在今年開季後的打擊內容不盡理想，4月初打不到10場因傷下二軍，當時的打擊率僅2成40，只有1轟及2分打點，開始有人質疑他是否還能延續去年的表現，4月底歸隊後，魔鷹馬上證明自己的棒子還是能夠宰制中職，展現差點破紀錄的火力輸出，當然魔鷹如果維持整季手感，打出與去年相當甚至於超越的成績，對於台鋼的戰績會有直接的幫助，但另一方面也會讓台鋼高層傷點腦筋。

魔鷹今年打擊表現依舊亮眼，但明年如果沒有續留台鋼，其他隊伍網羅空間也不大。 聯合報系資料照

台鋼明年將迎來在一軍的第3年，照規定已無法同時在一軍登錄4名洋將，這表示在一軍洋將名額部分將面臨要使用3投或是2投1打的配置，魔鷹是台鋼主要的火力來源，目前29分打點、12轟及其他各項打擊數據幾乎都領先隊友一段距離，台鋼團隊總得分排聯盟倒數第3名，要是少了他，掉到墊底不無可能，但另一方面台鋼的團隊總失分也是倒數第2名，在本土投手還待厚植的階段，要再更上一層樓，洋投人數是不能少的，中職本來就是洋投聯盟，台鋼、中信及富邦的總教練洪一中、平野惠一及陳金鋒之前都曾對這現象發表過意見，要打進前段班，3名以上的先發洋投是絕對必要的條件。

如果台鋼因為洋投優先而決定不留魔鷹，以魔鷹的身手當然十分可惜，但其他5隊是否有爭取他的空間呢？

首先看到暫居龍頭的統一，統一在季前走了古林睿煬、勝騎士及羅昂之後，先發戰力發警報，在洋投補強方面算是最積極的一隊，補進了去年還在日職出賽的梅賽斯、蒙德茲，及之後的飛力獅、衛蘭德，加上續留的布雷克，總共有5名先發洋投，一軍43場比賽中洋投總共先發了33場，佔比快8成，拿下25勝中的14勝，如果再把不佔洋將缺的髙塩將樹算進去，洋投對統一的貢獻度實在非常高。

徐若熙若季後成功旅外，龍隊明年球季對洋投的需求只會更大。圖／味全龍隊提供

味全去年陣中的3名洋投鋼龍、艾璞樂及伍鐸在今年表現都不錯，新簽下的龍聖也有優異的壓制力，4名洋投的防禦率都未超過3，先發場次29場佔比6成7，11勝則是4成6，即使勝投比例不高，但畢竟勝投不是先發投手能決定的，如果再加上受傷的鑀龍，洋投對於味全的重要性不言可喻，另外3名有先發紀錄的分別是徐若熙、王維中及曹祐齊，在季後徐若熙可能旅外、王維中近期轉中繼的情況下，味全明年洋將策略仍以先發洋投為主是可預期的。

勝騎士日前受傷，對中信先發戰力有相當的影響。 聯合報系資料照

再來是中信，中信去年靠著4名強力洋投奪回總冠軍，今年季初再從富邦及統一網羅到羅戈及勝騎士，新簽下有大聯盟資歷的黃博多，加上續留的德保拉、猛登、克迪，原本的洋投戰力已是頂天等級，沒想到季初猛登藥檢未過、克迪生涯規劃離隊，開季後僅剩4人出賽，即使如此，洋投戰力仍可說是聯盟最強，4人總共先發30場，拿到14勝，分別佔比約7成及6成，勝騎士在4月底受傷，中信暫時無法使用洋投風火輪，本土先發僅有一老一小鄭凱文及盧孟揚苦撐，所幸鄭浩均近日將回歸，但洋投對於中信仍十分重要。

打線方面，統一及中信兩隊在一壘及DH這兩個位置已有多名人選，且本身攻擊火力強大，洋砲的需求不算高；味全在補進陳子豪及朱育賢後，攻擊火力檔次提升，守備位置卻也出現重疊的現象，即使在伍鐸已不佔洋將名額的狀況下有較多操作空間，但要補洋砲進來卡上述兩人的位子，且本土先發人數依然不夠，除非有意外情形發生，否則簽魔鷹並沒有太多效益。

黃子鵬一人獨撐樂天本土先發，季後取得自由球員資格後的動向備受關注。 聯合報系資料照

樂天陣中目前有4名洋投，總共先發場次為28場，剛好佔比7成，13勝則是6成2左右，要不是有黃子鵬的9場先發及3勝，不然洋投貢獻度會更高，但黃子鵬季後如順利取得自由球員資格，會不會留下來是問題，無論留不留，樂天對洋投的依賴度仍會維持在高點，而且曾仁和傷後狀況未明，樂天今年並沒有第2名能夠扛起先發輪值的本土投手，即使近年來的進攻能力已不若暴力猿(熊)時期，兩相考量之下應沒有洋砲使用的空間。

至於富邦，身為一支最需要長打火力的球隊，連今年這麼好一個起用洋砲補強進攻能力的時機都沒有動作了，相信明年也不會有爭取魔鷹的打算，何況即使在富邦，一壘及DH也有許多球員等著輪替，簽下魔鷹只會排擠掉年輕小將的養成機會，對球隊長久未來沒有好處。

這樣看來，除了台鋼之外，魔鷹在中職這個洋投聯盟並沒有太多的轉隊機會，尤其是現在每隊一週通常都會有5場比賽，如因雨補賽太多，甚至有可能會出現單週6場的情況，即使魔鷹的打擊數據亮眼，但先發洋投對球隊的效益仍然較大。