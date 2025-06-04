中職／牛棚轉任先發難度高 黃子鵬、後勁是最佳案例

投手的定位是一門學問，許多在選秀會前，被評估可以扛下先發重任的好手，加入職棒後，才發現原來牛棚才是最適合的位置。又有許多球員，為了找到最適當的登板時機，兩頭跑不斷嘗試才確認。還有一種則是因傷或老化，為了延續生涯，最終只能轉換角色。

早期如林岳平、郭勇志到後來的陳韻文、呂彥青等救援王，幾乎都是從先發調整到後援後，搖身變成王牌。原本遭到鯨隊戰力外的高建三，以及被教練說不知怎麼用的官大元，都在轉戰牛棚後，成為鐵牛棚成員，曾拿下中繼王的殊榮。目前各隊主力中繼投手中，有不少球員是先發養成，但最後從牛棚發光。

相較於從後援找到出路居多，仍是有少數定位大轉變，從固定牛棚轉任先發投手。這幾年打擊年結束，加上球隊數量擴編，投手需求增加的情況下，各隊教練團更願意做出不同嘗試。其中就包含2021年中信鄭凱文及樂天黃子鵬，2022年中信吳哲源，2024年台鋼的後勁，今年則有富邦張奕、銳歐及台鋼吉田一将等。

富邦悍將張奕今年也被提拔做為先發，轉職未能成功目前已先調回牛棚待命。富邦悍將提供

先發及後援的差異，首要就是體能上的需求，對大部份先發投手的需求，多是至少投一休五，且場上能投超過100球為基準，另外會視個人狀況調整。而牛棚投手，通常單場投球數可能僅10至30球不等，能夠全力施展球速與爆發力，並且需隨時待命及連續出賽，常常單周要出賽2至4場。因此續航力成為決定定位的重要關鍵之一，像是張奕今年就碰到邁入第三局投球時，被打擊率遽增的問題，轉職未能成功目前已先調回牛棚待命。

另外配球上也必須有所改變，許多牛棚投手最強力的武器，就是一顆有速度及球威的快速球，再搭配臨門一腳的變化球，來快速解決打者。然而轉換身分後，體能調節可能會使球速下滑，而且在長局數中要避免打者適應球路，需要更多元的配球策略。而銳歐今年轉職後，球速下滑2~3KM，轉速也下滑不少，讓他減少快速球的使用，壓制力大幅下修，不復當年勇。

黃子鵬及後勁，則是固定牛棚轉任先發投手最成功的兩人，不過後勁原本就是先發投手，只是當年還在樂天時，因為單場被打爆，加上球隊需求，因而轉任終結者，算是重回老本行。不過他也下了一番功夫，用更多的變速球與滑球搭配，讓打者更難捉摸他的球路，另外還不斷精進自己，還練出迷惑打者的蝴蝶球，這都讓他成為比剛來台時更加穩定。

每年都有破百局貢獻的黃子鵬，是桃猿的本土一哥，他雖然球速下滑，但靠著低肩側投的優勢，以及優異的控球能力，再搭配變速球、伸卡球的使用，從進壘點、球路使用製造不同的配球變化，達到壓制打者的效果。另一方面，他從牛棚時期就是聯盟最操，但一直以來沒什麼嚴重傷勢，讓他可以穩定出賽。他不但長期維持好的身體狀態，加上配球、球路的調整，成為轉職成功的最佳案例。

台鋼雄鷹隊洋投後勁今年先發8場，奪下6場勝投。台鋼雄鷹提供

整體而言，從牛棚轉任先發投手，需要鍛鍊更好的體能及續航力，才能負荷更多局數。在球路上的選擇，要有更多種類變化球，才不容易讓打者適應。當然教練團及隊友也必須協助，配球上策略需要更多元化，製造大幅度的變化，才不會虎頭蛇尾。球員意願、球隊需求固然重要，若想要讓球員轉型，挑選人選的時候，可以看看最佳案例黃子鵬，以免調整失敗，對球隊及球員都不好。