在大谷鋒芒下打出生涯年 鈴木誠也挑戰亞洲最強右打名號

本季道奇隊巨星大谷雖然尚未重返投手丘，但在打擊區上仍舊是暴力輸出轟炸各家王牌，目前繳出22轟、11盜，暫居國聯全壘打王，照現在進度推算季末有可能突破60轟，攻擊指數高達1.045，全聯盟當中僅次於追逐歷史的「法官」賈吉（Aaron Judge）及隊友弗里曼（Freddie Freeman），只用手中的球棒就已打下了3WAR（勝場貢獻值），在國聯只輸給擁有頂級守備和速度的阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），完全是規格外的數據。

但在大谷眾星拱月的無盡鋒芒之下，另一名亞洲強打正低調繳出生涯年數據，現效力小熊隊的外野手鈴木誠也自從2022年展開旅美路後，由於和二刀流大谷震撼世人的時間線相近，加上缺席WBC經典賽，錯過日本重返世界第一的戲劇過程，讓鈴木誠也的成績單少了許多鎂光燈加持，但事實上繳出的數據每年都逐漸進化，本季更進一步晉身為全聯盟最具威脅性的打者之一。

目前鈴木誠也繳出生涯新高的0.895攻擊指數，由瘋狂的長打表現所支撐起來。 路透

目前鈴木誠也繳出生涯新高的0.895攻擊指數，由瘋狂的長打表現所支撐起來，14轟排名國聯第7、18支二壘安打國聯最多，前有塔克（Kyle Tucker）這名MVP級強打坐鎮，讓得點圈攻擊指數高達1.128的鈴木掃回國聯最多的52分打點，火力產出相當驚人，能在總得分數聯盟第2、攻擊指數第3、全壘打數第4的「暴力熊」打線中穩居中心棒次，鈴木誠也當之無愧。

鈴木雖然沒有大谷那般輾壓眾生的怪力，但以亞洲球員標準來看爆發力已經是不可思議，屬頂尖中的頂尖，且在力量端持續進步，以最直觀的擊球強度來看，剛進聯盟時平均89.6英里屬聯盟中前段，2023年來到91.4英里，2024年為91.7英里，今年一口氣再提升至93英里，勝過聯盟百分之93的打者，5月26日對紅人開轟時來到116.2英里為生涯最快，這個數字勝過許多家喻戶曉的重砲，包括馬恰多（Manny Machado）、阿隆索（Pete Alonso）本季都未曾達標過，強擊球比例超過5成，也刷新生涯新高。

和外界刻板印象中的日本打者相比，鈴木誠也並不懼怕被三振，三振率始終在25%上下打轉，但這並不代表他本壘板紀律不足，本季鈴木對好球帶外的球路追打機率只有21.7%，生涯僅一年低於20%，與此同時保送率也長期保持在10%左右，不盲目地球來就打，而是針對好球帶內鎖定球路全力揮擊，是非常符合現代棒球的打擊型態。

鈴木的擊球力量之所以能轉換成實質的長打傷害，最大原因在於優異的擊球仰角。 法新社

鈴木的擊球力量之所以能轉換成實質的長打傷害，最大原因在於優異的擊球仰角，在大聯盟官網的「仰角甜蜜點比率」項目中，將甜蜜點定義為仰角介在「8度和32度之間」的擊球，打到甜蜜點的機率越高，自然而然就能製造更多平飛球，收到好的打擊結果。鈴木從剛登陸大聯盟就以36.9%勝過聯盟8成打者，伴隨體能步入巔峰、更加熟悉大聯盟等級球路，今年這個數字於今年爆衝到44.4%，在至少150個打席的大聯盟打者中高居首位。

結合頂級的擊球強度以及聯盟最優秀的擊球仰角，也造就了鈴木優秀的出色擊球率（Barrel%），本季相比去年跳漲6個百分點至17.5%，為聯盟PR95的頂標成績，目前鈴木的打擊率與長打率都僅些微高過預期打擊率和預期長打率，代表成績絲毫沒有灌水成分，再進一步攤開鈴木對於各球種的進攻數據，生涯對變速球系球種打擊率從未超過2成5的鈴木，本季打擊率來到4成23，長打率更突破9成，將最大弱勢轉化成優勢；同時拉打飛球比從生涯平均的15.3%衝上26.9%，也顯示出鈴木更有意識地把球往空中拉打，更好地兌現擊球力道，讓這些強勁球形成長打重傷害。

鈴木誠也大爆發，讓對手不得不多對決前一棒的塔克。 美聯社

「各個層面上，他一直都是球隊的中心。」小熊隊主帥康索（Craig Counsell）讚道，「他在中心棒次掩護另一名非常優秀的打者，你可以說這帶來壓力，對手必須更常對決塔克，這對我們來說是好事，鈴木盡一切努力背負著很大責任。」

舉凡大聯盟史上的亞洲明星打者，幾乎清一色都是左打，包括大谷翔平、鈴木一朗、松井秀喜、秋信守等人，鈴木誠也大聯盟生涯累積69轟名列亞洲打者史上第5，為唯一上榜右打者，去年單季21轟刷新生涯新高，同時追平韓國內野手姜正浩創下的亞洲右打野手單季最多轟紀錄，照目前的進度推估，突破這項紀錄、再創個人新高的機會相當濃厚。

大谷這幾年堪稱離群值的表現太過耀眼，5月又轟不停搶走鎂光燈焦點，掩蓋了鈴木誠也的好表現。 美聯社

大谷而立之年步入巔峰，伴隨著亞洲人單季最多轟、大聯盟首次「50轟、50盜」，以及史上唯一3座全票MVP，勝過鈴木一朗獲封「亞洲史上最偉大棒球員」名號或許還需要點時間，但絕對是毫無疑問的亞洲史上最強打者，甚至與其他競爭者拉開至少一個級距。

相較於人才輩出的投手，日籍野手站穩大聯盟的例子相對稀少，逐年進步的鈴木誠也是罕見成功案例，生涯累計標準化進攻指數（OPS+）高達131，大聯盟史上最強亞洲右打的名號當之無愧，明年經典賽和大谷翔平組成左右連拳，勢必會是日本尋求連霸的最大火力庫。