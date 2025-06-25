中職／健康歸隊解放火力 林子豪新生代猛獅豪棒出擊

【撰文・鄧心瑜】

一軍歸隊以來，林子豪出賽前19場所敲出17支安打中，包含5轟在內就有9支是長打，「子豪長大了」從網路迷因梗變成讚嘆林子豪儼然已有強打雛形，在林子豪兌現猛獅主力期待路上，「健康度」是最大課題，總教練林岳平談及林子豪言簡意賅，「他一直是我們期待的選手，不要受傷就好。」

「大霧新人」到首次挫敗 累積愈挫愈勇能量

林子豪2020年自平鎮高中畢業後，獲得統一7-ELEVEn獅第一輪指名選進。聯合報系資料照片

林子豪2020年自平鎮高中畢業後，獲得統一7-ELEVEn獅第一輪指名選進，出色打擊技巧為賣點，獲得高度關注，隔年立刻開始於一軍出賽，先發首打席敲出安打，但該場比賽罕見遇上桃園球場霧氣過重而保留，「大霧新人」成了另類綽號。獅隊近年不乏讓第一輪指名野手在新人年推上一軍舞台磨練，林岳平點出包含林子豪在內，看出選手有能力與實力可以透過一軍實戰增添經驗，與其放在二軍，不如實際體驗一軍張力，「他有很好的打擊，只是缺少職棒比賽經驗，透過一軍出賽，心、技、體可以更同時全面成長。」

如同餅總所言，心、技、體提升是高卒選手成長為職業路上必修課題，林子豪也的確先後遇上門檻，雖然基礎條件佳，剛進職棒初期身材單薄，增加肌肉量、體力是首要目標，「那時候肌肉量真的很少、體重太輕，增加體重並不會造成什麼負擔，而是必須要增加，一定要有足夠多肌肉量才有辦法維持一整季，剛進來都在增加身體素質。」目前和剛進職棒時相比增加20公斤，且注重於肌肉量增加，成為挑戰完整賽季重要能量。

2021球季開始於一軍出賽，上半季繳出不俗成績單，打擊率逾3成，先後解鎖猛打賞、單場MVP、最年輕再見安，不過到了下半季體能下滑明顯，身體疲勞感湧現，當打擊打不好、守備又發生失誤或瑕疵，連帶影響自信，「新人年在一軍，職棒有這麼多球迷進場，又是球隊第一指名，給自己壓力比較大一些，感覺開始打不好就會發生失誤，很謝謝當時很多學長在我比較不敢麻煩別人時，主動來關心，像是（陳）傑憲、基哥（陳鏞基）、（林）靖凱，給我很多鼓勵。」

要說到新人年最大挫折，21年在季末對上味全龍單場兩失誤，球隊輸球後自責情緒頓時將他淹沒，「球隊在拚下半季冠軍，戰績接近但又在連敗，壓力真的滿大，第一個失誤發生後、第二球又打過來，在場上感受到慌張的感覺，開始不知道該怎麼辦。」賽後教練團仍給予安慰與鼓勵，面對失誤和輸球都是成長必經之路，該如何接受、反省才是能否變更強大考驗，「一定是做不好才會出現批評，一直想也沒有用，告訴自己愈挫愈勇吧。」

英雄最怕傷來磨 控管出賽求健康

林子豪曾拿下2022年全壘打大賽冠軍。聯合報系資料照

其實生涯前三年，林子豪獲得不少出賽數，不難看出球團高期待，也希望他能接班新生代角落內野砲，但從 2021年右肩夾擠、22年腹部與腿部拉傷、23年肩膀發炎後檢查為第三級關節唇破裂，每年都出現新傷勢困擾，24年一邊對抗傷勢一邊持續於二軍出賽，但季中傷勢漸重，提前關機開刀解決椎間盤突出、右膝蓋半月軟骨受損，棒球生涯首次面臨開刀大事，告訴自己好好解決問題，「反覆出現傷勢難免會覺得煩躁，好不容易打好了、慢慢把狀況調回來又受傷，但過往心態不夠強壯，比較沒辦法去和傷痛和平共處。」無論是場上發生失誤、場下受傷反覆治療與復健，都是對心理素質磨練與精鑄。

肩膀關節唇破裂則先在醫生建議下不動刀，選擇靠強化肩膀肌群、調整傳球動作減輕肩膀負擔，林子豪開玩笑地說，「雖然我容易受傷，但對痛的感覺較少。現在肩膀其實好很多了，傳球不太有痛感，雖然不會癒合、之後會與傷勢共存，傳球一樣丟得到距離、也有速度，只是品質不一定每次都很好，至少是可以出賽強度。」

有肩傷在前，在今年春訓加練一壘，以出賽來看一壘為主、三壘為輔，降低長距離傳球對肩膀負擔，至今合計24場、122次守備機會無失誤，在一壘也偶有救回高難度傳球美技，可說是愈來愈上手，「多練一壘一開始比較緊張是要考慮站位熟悉度，現在已經熟悉不少。」

林子豪2023年入選杭州亞運中華代表隊。圖／中華奧會提供

以健康姿態回歸，但畢竟經過開刀、復健，教練團仍在控制林子豪出賽頻率，一邊觀察連續出賽後身體回饋，一邊視情況安排輪休，林岳平點出林子豪一直是獅隊重點栽培野手，「從第一年就打得很好，但中間出現波折不是因為能力，而是受傷影響出賽。現在健康回歸，強度太高時會有抽筋、緊繃等狀況，雖然他願意撐著比賽，但容易有受傷而長期缺陣風險，所以教練團會稍作控管。」

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