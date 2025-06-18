中職／自律謙虛努力家 林詩翔本土守護神淬鍊成鋼

【撰文・陳品宇】

能夠踏上台灣職業棒球殿堂球員，在業餘時期無一不是陣中王牌、主力，即便是板凳末端無名小卒，都可能曾是菁英中的菁英，相比於早早發跡學生明星，林詩翔三級棒球階段沒有老天眷顧傲人天賦，由於生長期來得晚，青少棒時期身材相對矮小，球速慢、力量不足，在台東泰源國中3年只打了3場硬式和1場軟式比賽，「那時候是野手，棒子揮不動也跟不上球，看其他同學揮起來感覺棒子很輕，會想說：『為什麼我揮起來那麼重？』」

同梯怪物國手齊聚 震撼教育敲響進步渴望

林詩翔(左)高二時為尋求上場空間轉學到花蓮玉里高中。聯合報系資料照

即便青少棒成績不出眾，林詩翔仍選擇就讀怪物雲集平鎮高中，同屆有徐若熙、劉基鴻等選秀首輪大物，再上去學長有戴培峰、古林睿煬、林靖凱、江坤宇等人，無一不是球探追蹤許久焦點，平鎮星光熠熠更襯托出林詩翔無名黯淡，甫升上高中就受到震撼教育。

平鎮有許多人國中就曾入選中華隊，訓練環境、相關知識都不是身處東部學校的林詩翔所能比肩，林詩翔回憶道，暑假球隊集合隔天便安排重訓，但首次到重訓室時整個人不知所措，「只看到大家怎麼都做很重，我不知道要做什麼，就隨便站在一個機器上一直踢、一直做，也不會換動作，或是做跟棒球相關訓練。」起初還不知道怎麼努力，只是盲目在練球，為了想變壯開始找影片依樣畫葫蘆，「那時候想，如果不努力的話就沒有了，（重訓）效果是有出來，但也很緊繃不知道要放鬆，每天一直狂做，已經爆痠了還是不會煞車，跑體能也是一樣，想說什麼都輸別人，至少要有個地方比人好，每次都全力催落。」

言語中不難看見林詩翔把自己逼到極限訓練狂屬性，高二時為尋求上場空間轉學到玉里高中，花蓮緊鄰台東，搭車時間不長，但回家頻率往往以月為單位，「要到家人打電話說很久沒回家，才會回家，因為放假也在練。」比起做遙不可及職棒夢，當時只抱持著認真練球想法，教練提點「好好練、慢慢練、不要急」，都有謹記在心裡，也許是生長期終於來到，又或是皇天不負苦心人，高二這年身高開始飛速發育，從168公分逐漸抽高至如今的181公分，身體素質有了顯著提升，也開始在投手丘上投出身手。

獲職棒門票只是起點 菜鳥年決勝球成課題

身處在新球隊台鋼雄鷹，林詩翔機會不少，2024年很快就獲得一軍出賽空間。中央社

從玉里高中畢業升上大同學院後，林詩翔迅速成為球隊主力投手，依舊不改高強度練習風格，直到大三在舅舅陳智弘介紹下隨中信兄弟秋訓，在許多職業好手身邊觀摩訓練模式，讓林詩翔逐漸找到快慢之間平衡點，揣摩出最適合訓練節奏，效率隨之提升，但2022年首度投入職棒選秀仍名落孫山。

為了再次投入選秀會多做了什麼準備？林詩翔答案簡潔明瞭：「想辦法比別人強。」如同一貫「努力、努力、再努力」直線思考，在最後一年大專聯賽表現更加進化，投了38局繳出0.95防禦率，林詩翔說：「兩次選秀前都很緊張，但第一次沒有好好運用這份緊張感，第二次就有做到。」前一年測試會球速僅143公里，2023年測試會進步到147公里，且直球穩定保持145公里以上相當吸睛，替挑戰職棒打了一劑強心針。

帶著更強大身心捲土重來，選秀前心裡便有所預感，推估順位會落在後半段，最後果然在第6輪獲得指名，一圓夢想令人興奮，一同觀看直播的奶奶更激動到當場落淚，但這份喜悅沒有在林詩翔心中徘徊太久，職棒球團對大專球員會有更多即戰力期待，相對若兌現速度太慢，球隊也不會留太多時間投資，林詩翔坦言中選當下給自己注入危機意識，「選到了不代表有工作，想的是要趕快打到二軍比賽，不要受傷，變得更壯。」

身處在新球隊台鋼雄鷹，林詩翔機會不少，2024年很快就獲得一軍出賽空間，投了26局拿下1勝1敗3中繼，防禦率4.15，以菜鳥投手而言可圈可點，但尚稱不上勝利組，自評職棒菜鳥年表現沒有通過高標準審視，頻頻找上教練討教，投手教練横田久則提到，經去年例行賽及冬季聯盟，看了林詩翔一整年，曾提過兩個不足之處，「第一是沒辦法搶好球數，只是一直在把球丟出去，用滑球去搶是比較好的方式；另外就是沒有一顆能讓打者揮空的球，這部分今年看起來也有勤加練習。」

全文未完，更多內容「招牌變速如打者惡夢 望頂而行不輕言止步」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第519期)

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