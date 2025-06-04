日職／動作變小卻飆160km 今井達也投出「山本由伸級」壓制力

日職目前賽季已經完成約三分之一左右。如果現在要選一位表現最好的投手，那麼這個人絕對是西武王牌今井達也。27歲的今井當初以第一指名入團，本來就擁有相當好的天分，過去兩年已經站穩西武先發輪值。本季今井壓制力則更上層樓，成為兩聯盟綜合表現最傑出的投手，甚至從一些數據表現上，可以和赴美前的山本由伸相互比較。

目前今井出賽10場皆為先發（數據皆統計至6/2），投出5勝1敗、防禦率0.83的優質成績。由於連1都不到，因此就算是「8局1責失」、「9局失責失」，防禦率都會因此上修。而他的每局被上壘率也僅有0.78，被打擊率為0.144、被OPS為0.404，看得出對手不只很難在他手上得分，連要上壘都不容易。

除此之外，今井的三振功力也相當了得，目前今井76局的投球就飆出了78次三振，是現在的洋聯三振王，K/9值則來到9.24。要知道日職目前多數打者的攻擊策略，還是希望能盡量把球打進場為主，並非像大聯盟一樣不忌諱揮空或看著好球三振，所以先發投手能夠投出破9的K/9值，在日職算是相當突出了。至於今井過去容易被詬病的保送部分，BB/9也從前兩年的4.13、3.63，下降至今年的2.61。

而講到近年挑戰大聯盟有成的日本右投手，代表案例就是山本由伸。山本在日職的最後一年，23場先發投出16勝6敗、防禦率1.21、WHIP為0.88、被打擊率0.198、被OPS為0.481，164局的投球中飆出169次三振，K/9值為9.27。可以看出和現在的今井比較，兩人的各項數據幾乎都差不多，甚至有一些項目是今井表現得更好。

至於在球種方面，今井本季主要仍依賴速球（48.4％）和滑球（38.2％），特別是滑球的揮空率為22.69％，近半的三振（38次）都是靠這顆球。但也可能是光靠速球、滑球就能應付多數狀況，使得變速球（8.3％）、指叉球（4.1％）和曲球（1.0％）明顯少用很多，和過去大家習慣認為愛投指叉的日式投手風格不太一樣。

今井防禦率不到1，因此就算8局失1分防禦率都會上漲。 影片來源：太平洋聯盟TV YT

今井本季之所以能突飛猛進，也和他的姿勢有關。今井本來就是一位會去嘗試不同投球方式的人，每年幾乎都能看到他的投球動作有些微調，今年也不例外。本季的今井揮臂動作變小，看起來很像「脫力」輕鬆再丟，卻飆出了生涯最快的160公里速球，均速則來到152.5公里，已經很逼近山本的153公里左右的均速了。

近幾年一直協助今井調整動作的鴻江壽治指出，今井之所以姿勢上看似沒有出力，是因為要保持盡量不要依賴手臂的意識，以小動作來輸出更大的力量，投球的重點在於透過跨步，讓腳跟踩下地面的反作用力藉由背肌傳遞，將整個身體力量灌入球中。因此，雖然揮臂動作不明顯，但背肌的負擔其實相當巨大。

今井達也透過小幅修改動作讓自己球速再躍進。 截圖自西武獅官方粉絲團

在這樣的機制裡，重視的是從腳跟到腳趾，再到腳跟的前後動作。自從這樣修正之後，今井的控球狀況也獲得提升。而且投球時順其自然去丟，不會特別調整手指的動作，從站定時就準備好該怎麼投。由於動作上不像以前看起來明顯更大、更用力的樣子，使得打者也比較難抓他。雖然刷新生涯球速，不過鴻江認為今井的速度還有繼續往上漲，挑戰162、163公里的空間。

今井其實正和山本由伸同屆，並一樣在2016年報名日職選秀。相對於今井當初被西武第一指名，山本則是第四輪才被歐力士選走。不過進了職棒後，山本進步神速成為日本王牌，今井則一直受到控球問題所苦影響表現，如今才好不容易有破繭而出的樣子。同樣想要挑戰大聯盟的的今井，本季結束後還沒拿到海外自由球員資格，因此如果想盡快挑戰大聯盟，勢必得看西武球團願不願意讓他入札。

今井本身有赴美的意願，有機會看到在近期內挑戰大聯盟。 西武獅官方粉絲團

由於今井目前已經進入第八個一軍球季，年齡也超過25歲，可以直接簽下大聯盟合約。再加上山本由伸、佐佐木朗希等前王牌都已經赴美，如果在現在挑戰競爭對手比較少，加上大聯盟球探也給正面予評價。而且西武隊上的高橋光成、平良海馬都有赴美意願，球團為了避免一次損失太多強投，可能會考慮分批放人，而眼下賣相最好的自然就是今井。因此可能在今年或這幾年，就有機會看到這位強投宣布挑戰大聯盟。