中職／轉職守護神 黃恩賜沉潛後絕境重生

【撰文・鄧心瑜】

高中、業餘時期展現無限潛力，有多次國家隊經歷做為背書，傷勢卻是評價黃恩賜最大疑慮，2017年季中選秀加入後，一顆球都還沒丟立即接受手肘韌帶手術，職棒開端走得顛簸，現在回頭看生涯也是起起伏伏，過程遭遇多次重擊，別無選擇一次又一次迎接再重新站起，撐過低谷守得雲見開，2024年下半季順利重返一軍投手丘，這次黃恩賜終於迎接順途，卡位成為12強冠軍一員，今年球季更被教練團重用接下終結者，過往比賽先鋒，這次換個身分，幫球隊守下每次勝利同等重要。

700多天的沉寂 轉念後找回光芒

黃恩賜卡位成為12強冠軍一員。聯合報系資料照

2020球季是許多球迷對黃恩賜印象最深的一年，上半季豪奪7連勝，無任何敗績， 極速156公里剛猛火球加上犀利指叉球收割大量三振，單季3場雙位數三振是久違再有本土投手能有如此驚人表現，成績對比洋投毫不遜色，貨真價實「王牌」等級先發大將， 是當時苦尋冠軍中信兄弟目標奪冠重要拼圖；下半季卻是兩樣是兩樣情，僅6場先發且其中只有1場為優質先發，最終雖然仍有單季破百局、9勝成績單，宛如煙火在高空絢麗綻放後消散，接下來幾年黃恩賜的內心只剩一片黑幕。

2021年是黃恩賜口中最低潮一年，有過前一個球季的風光，即使遇到一些傷痛總想著再忍忍，「機會在你面前，但是你身體不舒服，會甘願喊停嗎？」難以回答疑問也是當時黃恩賜心中無解之題，因為肩夾擠問題上上下下一軍，傷勢不見好轉，即使多次催眠自己要努力、要回一軍，但實際投出的內容遠遠不如預期，「22、23年很想回到球場，打擊最大的是心態準備好但身體跟不上，還強迫身體去做訓練，執著了好久，成績是最現實的，沒有成績怎麼回一軍？」

雖然心中了解棒球是受傷機率高的運動，投手更是亦然，但才剛開完大刀回到球場，又看似有不錯起步，僅維持一個球季就破滅，自嘲傷痛頻繁宛如「院長」，難免對自己感到失望，「剛受傷時一心想讓自己好得快一點，但天意就是愈急躁地時候進度愈慢。」

2023年缺席一軍一整個球季，24年也是二軍開季，兩年多的低潮讓黃恩賜從武裝自己、埋頭練習的訓練狂，漸漸撫平過去的焦急心態，「開始放寬心，不再去追求什麼了，雞哥（林恩宇）也說做好眼前的訓練、持續做對的事情，當你做到完美的時候，好的東西自然會呈現出來。」每日的課題盡全力完成，專注當天課表，屏東的汗水與努力，在韜光養晦的這段時間漸漸找回該有的光芒， 24年二軍後援25場出賽，防禦率不到1，近乎屠殺成績終於等到那通電話，8月在台南的一軍比賽，看似平凡無奇的1局登板，是黃恩賜700多天以來的夢寐以求。

重新定義職棒球員 佛斯特恩重如父

前中信兄弟隊投手教練佛斯特對黃恩賜恩重如父。聯合報系資料照

「有『終於輪到我了！』這樣的念頭，但同時也有很多緊張、擔心，『我可以勝任嗎？』這樣的疑問也很多，當你的年紀到了，卻沒有展現該有的能力和水準，會顧慮丟沒幾場又要回二軍。」伴隨著擔憂與一軍會合，這次黃恩賜無論身體、心理都已準備就緒，去年球季19場中繼出賽防禦率僅1.80，收下1勝、6中繼成功，這還只是起點，季後替補進入12強中華隊，搭上那班通往世界冠軍的班機，就像過往的努力終於獲得回報，幾年間的際遇峰迴路轉，黃恩賜也深有感慨，「一路是滿不容易的，二軍拚這麼久，回一軍的機會只有一、兩次，狀況不好就打回原形，那個挫折感很大，現在想想都算是人生的好經驗，有把握到才有後面的機會。」

從初進職棒開刀後的漫長復健，再到面臨新傷勢的掙扎困境，黃恩賜細數身邊幫助過他的教練、後勤，恩師如父佛斯特教練更是重要角色，佛斯特初進中信擔任二軍復健投手教練，可說是一步一步拉拔與陪伴黃恩賜從谷底往前走，在黃恩賜職棒生涯佔有相當大篇幅與重要性，「是他讓我更了解『職棒球員』這四個字，達到職棒球員該有的水準，要具備心境、能力、智慧等等非常多方向，可以說翻轉我對棒球的整體觀念。」

進職棒以前，黃恩賜大多依靠原始力量發力，投球機制紊亂，因此埋下後續手肘受傷需開刀的未爆彈，「我之前丟球模式很不固定，加上球速快就容易受傷，在他的指導下等同『砍掉重練』，他剖析我是屬於哪種類型投手，基本觀念、投球機制等等，都是佛斯特教練教我的。」

黃恩賜(右)從初進職棒開刀後的漫長復健，再到面臨新傷勢的掙扎困境。聯合報系資料照

去年底在12強備戰期間，佛斯特因生涯規劃結束在台灣長達7年的教練職，黃恩賜特地向中華隊請假，只為能好好向佛斯特道別與祝福，「他該教的都教給我了，接下來的路我要自己走，過去這幾年一直都有寫筆記的習慣，他告訴我狀況不好就回去翻筆記。」佛斯特之於黃恩賜猶如棒球上的父親，如今羽翼豐滿，前程要靠自己展翅高飛。

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