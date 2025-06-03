六戰扳倒尼克啟示錄！挑戰大魔王雷霆前夕 溜馬滿滿三大收穫

東區火熱的激戰，於第六戰寫下句點，溜馬禮尚往來，如同第五戰的尼克般，也於第六戰拼出系列賽最大的全力，最終再次燒乾了尼克的體能，快意得勝，睽違25年再闖總冠軍戰舞台。

現在，就讓我們快速回顧這場宛如系列賽縮影的決勝戰，同時也回顧六戰下來，溜馬究竟從與勁敵尼克身上，帶來了何等豐富的收穫，準備與雷霆決戰Finals！

第六戰回顧：溜馬的加壓全力，力盡的尼克

誠如筆者於前篇分析文「尼克攻守魔改逼出逆襲希望 溜馬回主場不可掉以輕心」所述，溜馬將會繼續貫徹「唯快不破」的信念，如果被破？那我就更快。

如果說尼克第五戰的覺悟，是拚上了120%的體能消耗，這一戰，溜馬可以說是以同等級的強度提升回應，從第一節開始，就是更全情的奔跑、更快速的傳導，並且追求更精確的準頭。

此戰溜馬最終締造系列賽最高的快攻25分，傳出30次助攻，光快攻就投進12記三分，尤其面對第五戰尼克對哈利伯頓（Tyrese Haliburton）相當奏效的閃電包夾，此戰快速以幽靈擋拆或虛擋，搭配哈利伯頓第一拍馬上傳出、Roller第二拍接球後馬上轉傳，極其漂亮的應變破解，最為精采。

奈哈德的緊迫防守讓布朗森在關鍵戰役失常。 路透社

防守端，溜馬同樣施加前五戰沒有的防守魄力，奈哈德（Andrew Nembhard）頂替帶傷的奈史密斯（Aaron Nesmith），扛起了主防布朗森（Jalen Brunson）的任務，從開場到最後，始終以橡皮糖般的死亡纏繞緊貼不放，更屢屢斷球，最終讓這位「關鍵先生」在遭淘汰一戰，繳出系列戰最差的19分5助攻僅2次罰球表現，中斷系列賽場場至少20分。

對另一位主攻手唐斯（Karl-Anthony Towns）同樣提升嚴防規格，更多的干擾，更強勢對抗的繞前防守，以及一踏進油漆區就馬上包夾的高度紀律，甚至更無懼的製造進攻犯規，也讓他上半場也僅得8分。

但這些，說到底，無論是進攻打快，防守身體對抗更強，最終都是為了將尼克帶往同一條末路「心有餘而力不足」，

100%體能狀態的尼克，絕對能與溜馬你來我往，甚至略佔上風，一如此戰的上半場。但請注意我說的「100%體能狀態」，實際上相對於早就習慣速度戰且人員更加充裕的溜馬，兩大主將還持續不斷地於防守端被針對調動消耗的紐約軍團，早在第二節，以兩位重裝中鋒唐斯與羅賓森（Mitchell Robinson）為首，就已經開始有體力不濟、速度與專注力雙重下滑的跡象。

當一支原本在速度方面就居劣勢，還有幾個防守大洞要補，更仰賴團隊防守協作的球隊，開始有人慢下腳步，很快地就會變成整個團隊防守輪轉的崩潰。

上半場尼克體能還能堅持時，的確逼迫除了失誤反擊以外的溜馬放慢速度，得跟著打他們相對不擅長的半場進攻，擁有更多球星，更能確保半場單挑優勢的尼克，也因此還能有來有往，給予溜馬配角群相當大的抗壓性考驗。

但一進入下半場，截然不同。

數據會說話：上半場溜馬失誤與快攻得分一共24分，下半場提升到35分，快攻得分更是8-17的懸殊，顯見尼克下半場根本跟不上腳步的崩潰，特別是兩位來不及回防的長人。

唐斯面對強悍的溜馬鋒線，體能大量被消耗。 美聯社

進攻成效方面，溜馬上下半場也是天壤之別。上半場的進攻效率、防守效率與Pace分別為123.4、114.9與94，下半場則變成131.4、105.9與102，溜馬整體的節奏加快，進攻更難以阻擋（上半場EFG%與TS%分別為61%與63.9%，下半場皆大幅提升至67%與69.8%），連防守都更有成效。

這同樣也反映在主控者的表現上：哈利伯頓上下半場皆上場25分鐘，上半場8投3中8分6助攻，下半場9投6中13分7助攻，下半場明顯打地更加輕鬆從容，場上觀之最大的差別在於尼克陡降的防守強度，他開始有空間運起來打球了。

最後，我們來看看投籃的差異：扣除快攻投射，上半場溜馬三分僅6投中2，下半場12投6中，也佐證了尼克防守強度的下滑；從空檔程度更可知悉這一點，上半場溜馬憑藉失誤快攻Wide Open三分12投7中，甚至更勝下半場的8投5中，但上半場Open總投射機會僅9投1中，三分球僅1投1中，下半場卻大增至15投8中，三分球8投3中。尼克給予溜馬的空檔機會，確實變多了。

原本尼克就倚賴大量輪轉幫特定球員協防擦屁股，下半場整體的疲累，尤其特定球員因此成為更大更待幫忙的防守大洞，最後演變成讓哈利伯頓開始能恣意切入傳控，對手綠葉們又個個能輕鬆得到出手空檔的失控局面，尼克焉能不敗？

縱使溜馬體能也開始有些下滑，讓布朗森與唐斯同樣試圖發起反擊，但最終雙方體能與速度下降的幅度，讓出的輕鬆投籃空間，以及挺身而出的綠葉數量，實在相差甚多，尼克越追，只是越顯頹累的困窘。

是的，能讓溜馬能在120%攻防輸出下，還能在這場消耗大戰中笑到最後，始終都是從系列賽前人們就熟知的最大優勢：輪替人手。

不只是可用之兵多，卡萊爾（Rick Carlisle）教練還把每個人都訓練到，面對大場面也不懼戰，且即使之前狀況不佳，都還能持續保持信心。過往這是球星的專利，印城卻能個個是英雄。

前尼克球員托平（Obi Toppin），前五戰場均7.2分，總共只投進1顆三分，本戰砍下系列賽最高18分，2顆三分球；奈哈德除了整晚防守緊追布朗森之外，還砍下首戰之後系列賽次高的14分，簡直光靠他自己就攤平布朗森的貢獻；更大的驚奇還有布萊恩（Thomas Bryant），近況不佳的他系列賽僅在三場比賽中得到四分，但本戰他成為執行哈利伯頓破包夾，Roller快速轉傳底角的最佳工具人，意外地三分球4投3中，更幾乎摧毀了尼克追防的信心。

贏得東區決賽MVP的席亞康將肩負更大任務。 美聯社

包括早先的奈史密斯、麥克康奈爾（T.J. McConnell）與布萊德利（Tony Bradley），溜馬總有人能跳出來幫忙，完完全全的人人有功練。在這輪激烈的6場系列賽中，雙方總分最終僅相差11分，但溜馬在替補球員得分方面是壓倒性的93分領先，正如哈利伯頓賽後所說「我們一整年都在宣揚深度」。

縱使錫伯杜總教練（Tom Thibodeau）已較前兩輪甚至整個季賽重視替補，極度倚賴先發主力的尼克，能不被燒乾嗎？只能說「求仁得仁」了。

放眼總冠軍戰：溜馬從尼克身上，以戰養戰了什麼？

東區三輪下來，無論是戰績，抑或者比賽內容上的激烈，尼克無疑都是溜馬迄今最強悍的對手，透過與紐約軍團六場的激戰，尼克也等同預先排練了許多與雷霆對戰需要加強的面向，可以說是充滿收穫，具體來說有哪些呢？

預先體驗眾多外圍大小鎖情境

雷霆貴為本季防守最強球隊，最優勢的防守資源，就在一票外圍側翼與後場的鎖級防守者：從防守球隊級別的卡盧索（Alex Caruso）、威廉斯（Jalen Williams）與多特（Luguentz Dort），到亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與華勒斯（Cason Wallace）等。

誠然深度或許仍不如雷霆，也沒有奧克拉荷馬機動力更好的雙塔與陣容中更少的防守弱點，但相較前兩輪對手公鹿與騎士，側翼後場防守方面乏善可陳（這點從幾位鋒衛主力如哈利伯頓與席亞康的前兩輪命中率，乃至先發主力操勞程度，都可一窺溜馬贏的游刃有餘），尼克的外圍防守陣容，實也稱得上在聯盟名列前茅。

同樣有年度防守陣容級別的阿努諾比（OG Anunoby）與布里奇斯（Mikal Bridges），哈特（Josh Hart）與麥克布萊德（Miles McBride），乃至後幾戰被解凍的懷特（Delon Wright）及沙米特（Landry Shamet），防守表現也都備受好評，遑論主力防守哈利伯頓的布里吉斯，還是現役聯盟頭號鐵人。

攻守充滿侵略性、轉換神速的雷霆，堪稱是最終大魔王。 美聯社

且縱使未必因輪替較短，而無法全場貫徹策略，但後兩戰尼克不時對哈利伯頓為首的溜馬持球者，進行高強度的全場盯人與各種包夾試煉，這些過程中的苦痛，隨著開出甜美的晉級果實，反將成為溜馬備戰下一輪的最佳養份，他們已經先預習模擬了相當高強度的外圍防守，如果是帶著僅僅前兩輪的準備直撞雷霆，肯定要吃上好一段適應時間的苦果。

對強悍高大雙塔的6場模擬賽

比起安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的怪物體能與莫布里（Evan Mobley）的帶傷與缺戰，溜馬在東區冠軍戰同時遭遇唐斯與羅賓森雙塔，至少在防守端，也是三輪下來在力量與體型方面最艱難的挑戰，這導致整體而言在籃板方面最居劣勢，僅有一戰以區區一顆差距在籃板方面領先，其他場場落後。

油漆區得分方面亦然，有三場落後對手達8分以上，對於整體缺乏尺寸，以速度與拚勁比身材不足的溜馬而言，也算提前是先經過了一整輪的模擬考驗。

雖然進攻型態不同，但雷霆之強，亦強在全面，他們同樣有兩支巨塔可以輪流甚至同時動用，且同樣都具有在低位乃至面框進攻能力，以及場均雙十的爆發力。

對溜馬來說，在尼克系列戰輪流於禁區苦撐、卡位與輪轉，身材絕對劣勢的他們，在這6場震撼教育中生存下來了，一如過去總被說會因為尺寸吃虧而被爆掉禁區的勇士一般，這也將更有助於他們繼續迎戰下一輪進攻手段多樣，兼具身高體能的另一組雙塔襲來，甚至他們可能還會因此感覺：雷霆的雙塔還稍微應對愉快！

大幅提升的實戰抗壓性訓練

這兩支球隊，是今年季後賽完成最多不可思議逆轉勝的兩隊，溜馬的多次絕殺與追平，尼克的多次20分大逆轉秀，要說是迄今最堅韌兩隊也不為過，也因此兩隊除了展現伯仲之間的激烈競爭，更也在彼此的對戰中，考驗砥礪了彼此的抗壓性，只是最終由溜馬帶著成長與收穫，前進下一階段舞台。

雷霆雙塔兼具高度和機動性，勢必對溜馬造成莫大威脅。 路透社

溜馬與尼克於四戰，溜馬僅僅淨勝分11分，足見兩隊的實力相當。儘管最後兩戰雙方各賞了對手一次比較懸殊的勝利，但論競爭激烈與彼此緊咬不放的程度，絕對大勝前兩個系列戰。

溜馬於首輪對公鹿，次輪對騎士，5戰下來分別有28與19次互換領先，但對尼克6戰合共多達61次，前四戰雙方且場場互換10+次領先，賞給公鹿與騎士分別有2次與1次的從頭到尾領先，對尼克為0；即便是兩隊各自最佔優勢的第五與第六戰，雙方亦多次展現從20+落後迅速追至接近個位數的鬥志與魄力，逼迫彼此一直要到最後幾分鐘才敢放鬆，無疑是對方都非常寶貴的耐壓試煉。

對下一輪即將面對本季大魔王的雷霆來說，這無疑是相當有價值的一輪對戰，溜馬的平均主義令人驚艷，但雷霆的可用人手也多，包括本季新科MVP在內，更明顯佔了球星數量優勢。

過去人們總說，季後賽是球星戰場，但溜馬本季迄今靠著違反常理的現實，持續前進：不必是球星，抗壓性也未必不如人。這一點在經過與尼克不斷地拉鋸纏鬥，還能挺過與紐約眾星拔槍互幹的考驗後，含金量大增。

溜馬歷經尼克的考驗，可說是收穫滿滿。 美聯社

對前兩輪都算是輕鬆打的溜馬而言，或許雷霆是更難攻克的大山，但無論如何，我們應該都可以看到無論如何屈居險境，溜馬都會帶著強悍挑戰者尼克的遺產，繼續死追緊咬的勇者姿態，且看他們如何與奧克拉荷馬，上演最高等級的「極速戰爭」吧！