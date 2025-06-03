NBA總冠軍賽迎新世代對決 預測溜馬6戰或7戰扳倒雷霆

2024-25 NBA總冠軍賽戲碼「雷霆vs.溜馬」確定，聯手統治NBA超過10年超級巨星詹姆斯、柯瑞早早下台，傳奇球星字母哥、杜蘭特已經不再這個舞台中央很久。取而代之的是雷霆後衛亞歷山大，NBA新科最有價值球員和得分王，另一新星是溜馬後衛哈利伯頓，被期待是NBA未來點石成金神奇魔法師。今年總冠軍賽星度、關注力可能號召力不足，但總冠軍賽對戰內容過程肯定精采刺激，絕無冷場。

雷霆和溜馬都是團隊籃球最完美詮釋者，具備傳統籃球半場攻防強度、執行力，防守紀律性一流，同時擁有現代籃球跑轟反擊速度，三分火力非常可觀。

被大多數美國媒體和球評一致看好封王的雷霆，隊型、打法、陣容深度、帶隊球星幾乎沒有缺點。雷霆例行賽防守效率聯盟第一、失分第二低、抄截第一、失誤率最低，雷霆也是聯盟平均年歲最年輕球隊，例行賽戰績68勝聯盟第一。雷霆超級王牌就是年度最有價值球員亞歷山大，場均29.8分、6.9助攻，第二王牌是今年季後賽打出生涯最佳表現威廉斯，場均20.4分、5.8籃板、5.3助攻，第三王牌是長人霍姆葛倫，場均16.4分、8.6籃板、2火鍋。

攻防穩定超級三人組，出色團隊防守，完美角色球員和傲人陣容深度，速度防守節奏兼俱，雷霆從例行賽到季後賽都是攻防最均衡，沒有明顯缺點。今年季後賽雷霆比賽節奏打得跟例行賽一樣又瘋又快，場均出手超過92次，符合未來籃球大趨勢。

雷霆攻防有穩定超級三人組，出色團隊防守，完美角色球員和傲人陣容深度，左為亞歷山大。 美聯社

溜馬例行賽戰績50勝，但季後賽溜馬戰力一路提升，今年季後賽溜馬投籃命中率4成97，三分命中率4成都是季後賽16強投籃效率最高球隊，溜馬陣中有五名主力今年季後賽都打出生涯最顛峰，包括先發前鋒奈史密斯、席亞康，替補前鋒托平，板凳後衛馬瑟倫、麥克康奈爾。

溜馬第一王牌是203公分前鋒席亞康，東區決賽對尼克系列賽場均24.8分，投籃命中率5成1，三分命中率5成，進攻效率高到根本無法防守。溜馬第二王牌是後衛哈利伯頓，對尼克系列賽場均21分、10.5助攻，投籃命中率4成55，三分命中率3成27。

哈利伯頓的投籃並不穩定，這是溜馬很大致命傷，溜馬想要擊倒例行賽68勝巨人雷霆，哈利伯頓就沒有任何投籃低迷和狀況不好空間。

溜馬第一王牌是203公分前鋒席亞康(左)，東區決賽對尼克系列賽場均24.8分，投籃命中率5成1，三分命中率5成，進攻效率高到根本無法防守。 美聯社

但溜馬有兩個比雷霆更好優勢：

第一：溜馬得分點和選擇更多更均衡，季後賽有六人得分達二位數，每場比賽至少有八人能在進攻端做出貢獻，不容易被雷霆防守針對。

第二：攻防對位身材優勢，雷霆除了先發七呎雙塔霍姆葛倫、哈爾特斯坦，其他主要輪換身高都在190-198公分之間，溜馬鋒線和後場對位，身高天賦和運動能力都不會吃虧。

溜馬中鋒透納211公分、替補中鋒布萊恩特208公分，前鋒托平206公分、席亞康203公分、奈史密斯198公分，後衛哈利伯頓196公分、馬瑟倫196公分、薛帕德198公分、華克201公分。年輕有力速度快，要打快節奏攻防和對位，溜馬極具競爭力。

溜馬(右)應該是全聯盟季賽第一的雷霆，在總冠軍賽最不想碰上的對手。 路透

溜馬應該是雷霆在總冠軍賽最不想碰上的對手，陣容深度、身高、速度完全不輸雷霆，更重要的是溜馬有5-6名主力正在打出生涯最佳表現，這是最難以預測戰力。

我的預測：

溜馬4：2擊敗雷霆，雷霆很強大，也可能是4：3，我看好溜馬今年可以扳倒雷霆。