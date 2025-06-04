中職／打擊彈藥庫升級 郭天信外野神兵降臨

【撰文・鍾亞芳】

「敢衝敢拚」一直以來都是味全龍外野手郭天信最鮮明個人特質，為球隊中外野構築難以突破天網，今年打擊大躍進一度攻占打擊、安打雙榜首，數年職棒經驗沉澱出賽場智慧，從橫衝直撞菜鳥，蛻變成為拚勁十足外野神兵。

即便身材不是太高太壯，優異天賦搭配後天努力及場上不服輸拚勁，郭天信學生時期就是各盃賽獎項常勝軍，青棒時期站上投手丘有突出球速，且內外野守備兼修，加上打擊也有一定實力，當時已被不少國內外職棒球探鎖定，最終並未往旅外發展，而是進入文化大學持續精進身手，2019年叩關中職選秀，第三輪獲龍隊指名，就此展開職棒生涯。

對的時間對的人 職棒菜鳥修煉經驗

味全龍隊郭天信以最有自信守備展現美技讓球迷大飽眼福，打擊則是歷經好一段適應期。聯合報系資料照

正值龍隊重返中職之際，需先在二軍進行1年賽季才能參與一軍例行賽，球隊皆為職棒新兵，一起扶持進步適應職棒生活，另一方面也為出賽機會打拚奮鬥，那年官辦熱身賽經過5場適應期後，郭天信漸入佳境，好手感也帶到開季，二軍整季打擊率皆3成起跳，最高曾來到3成71，單季平均打擊率3成35也是頂標成績。

運動能力突出、守備幅員遼闊，2021年龍隊首年一軍賽季，郭天信毫無疑問成為中外野最佳解答，神乎其技沒收長打讓打者捶胸頓足畫面時常上演，球迷以「『天網』恢恢，疏而不漏」形容其守備能力。以最有自信守備展現美技讓球迷大飽眼福，打擊則是歷經好一段適應期，第10個打數才擊出首安，起初打擊率都在一、兩成間徘徊，該年賽季5月中因新冠病毒延賽，復賽後逐漸掌握打擊訣竅，8月4至25日連8戰安打，34打數18安打，其中包括5支內野安打，另外8月15日單場4安含1轟，展現豪打俊足優勢。自認第一個球季在起起伏伏中度過，郭天信該年125支安打，若不算有旅外經驗選手，是中職35年歷史以來，菜鳥年安打第3多球員，僅次2016年王柏融200安及2009年林益全169安，對於如此成績，郭天信一改平日調皮模樣，謙遜說道，「我們第一批、第二批進來的算幸運，上場空間相對比別人大一點，主要還是遇到對的人，我剛進球隊時打擊、守備都是『火哥（張建銘）』負責帶，葉總也一直給機會，我不是一開始成績就很好，也是經過一段時間才開始比較自在，真的很感謝教練一直提醒這個、提醒那個，一直給機會，尤其那時還不太懂怎麼比賽，很常不知該做什麼。」

挺過27打數無安低潮 心智經驗值大提升

2023年郭天信曾遭遇打擊大低潮。聯合報系資料照

自認在對的時間加入龍隊才能得到大量出賽空間，然而，即便新球隊菜鳥有較高容錯率，有更多空間學習經驗，若沒有強大心理素質面對失敗，面對緊接而來負評聲浪，在狀況低迷時，大量出賽反而可能摧毀心態，郭天信坦言，過去表現不好其實也會被外界負面言論影響，「我個性比較皮，一直以來都很喜歡看PTT，可是看久了就會漸漸『免疫』，其實看這些言論，某種程度也算是訓練心理素質吧。」

心理素質除了靠自己「鍛鍊」，教練團、學長及隊友間互相提醒幫忙也是重要一環，一軍生涯初期打擊起伏不足以擊潰郭天信，反而是最有信心守備出狀況，才讓他更難以忘懷，「可能一顆很簡單的球處理不好，心情就會比較低落，滿腦子都是『怎麼可能會犯這種錯』。」回憶有場在台南球場比賽，當時球隊已大幅落後，對手進攻時滿壘局面，面對一顆可以輕鬆處理高飛球卻發生漏接失誤，即便已經過去很久，想到那次失誤，臉上仍帶著一絲愧疚，但比起失誤，影響更多是學長曾陶鎔提醒，「學長跟我說，『這不是第一次，也不會是最後一次，所以不要想這麼多，你還有很長的路要走。』我一直記得這句話。」一句簡單提醒立刻消除郭天信自我懷疑與失誤沮喪，馬上甩開心態陰霾，持續以無懈可擊態度面對比賽，他把這句提醒牢牢記在心中，後來學弟遇到相同狀況時，也像當初學長帶領一樣，把這句強化心理素質咒語傳承下去。

2023年郭天信遭遇打擊大低潮，5月23日面對中信兄弟繳出單場雙安，加上當天最後打席無安打，歷經8戰連27打數無安打窘境，看著數字愈積愈多，坦言心態大受影響，「那時覺得滿對不起教練跟隊友，尤其還是外野手又天天先發，當然也有人會說，『郭天信就是靠守備，守備還是可以幫助球隊。』雖然沒有不對，但對我來說，應該兩個部分都要有貢獻，那時被數字影響，想說『26、27了！怎麼辦？』」6月7日面對樂天桃猿一戰，對手推派陳克羿先發登板，已連 8戰沒有安打的郭天信以先發第三棒出賽，教練團一方面展現對其信心與期待，另一方面也因郭天信與陳克羿為南英商工昔日同窗，希望藉面對熟悉投手突破打擊低潮，果然，郭天信首打席不僅擊出團隊首安，還打回球隊第一分，2局下面對老同學毫不手軟開轟，4局下又在兩出局擊出二壘打，這場比賽4打數3安打皆為長打，總算終結連27打數無安打困境，回想這段扎心低潮，郭天信坦言部分原因也是心態不夠成熟導致，細看那27個打數，其中不乏不錯擊球內容，因為運氣不佳總是鑽進手套，當時因為被數字綁架陷入泥淖，然而這段突破困境經驗除了提升實戰技術，心理素質也強化不少，指引他朝更成熟職業球員邁進。

錯過獎項信念不滅 火哥接班人再出擊

一軍生涯初期打擊起伏不足以擊潰郭天信，反而是最有信心守備出狀況，才讓他更難以忘懷。聯合報系資料照

大學才開始專職外野手，郭天信展現亮眼能力，不只守備範圍幅員遼闊，因為投手底而有驚人「雷射肩」，打擊也具威脅性，加上場上敢衝敢拚、不服輸氣勢，頗有龍隊打擊教練「火哥」張建銘球員時期風采，被看好成為火哥接班人。郭天信進球隊後，不論攻守都是張建銘帶領著慢慢雕琢，不僅如此，師徒兩人也會就各隊打者討論守備，「火哥」為郭天信準備「小秘笈」紙條帶到賽場上，這份秘笈除了郭天信受用，也能幫助整個外野陣形更好守住來球。兩人曾約定，希望郭天信達成外野金手套5連霸，郭天信2021年第一個球季就拿到獎項，2022、2023年沒有辜負教練期待，不過2024年外野人才百花齊放，郭天信與金手套擦肩而過，「畢竟成績就是擺在那，去年各隊外野手也都表現很好，其實自己是還好，知道還有需要進步的地方，比較失落是因為沒能達成與火哥約定，他一直以來都是刀子嘴、豆腐心，也沒有因為我沒拿到金手套刻意說什麼。」

個性隨和、活潑，加上龍隊大多都是年紀相仿球員，幾位較資深學長也都能與年輕學弟打成一片，「其實我們這隊學長，對我都有一定影響，像(吳)東融、(林)智勝學長，或比較後面才加入的（郭)嚴文，對我影響都很大，有時候打不好、臉比較臭，嚴文學長就會罵我，未來我還會有很多打席，因為這個打席打不好臉就這麼臭，是欠你很多錢喔？雖然原話比較不好聽一點，但這就是我們相處模式，我知道他是想告訴我，過去的已經過去了，趕快整理好心情面對接下來比較重要。」

全文未完，更多內容「從守備組到打擊雙料 進擊之路持續前進」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第519期)